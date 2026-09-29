Călin Georgescu, arestat preventiv pentru 30 de zile. Curtea de Apel București a aprobat cererea procurorilor

Curtea de Apel Bucureşti a admis marţi, 29 septembrie, contestaţia Direcția de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism (DIICOT) şi a decis ca fostul candidat la alegerile prezidenţiale Călin Georgescu să fie arestat preventiv pentru 30 de zile, în dosarul în care este acuzat că ar fi înşelat un om de afaceri cu suma de 1,1 milioane de euro. Potrivit, HotNews, aceeaşi decizie a fost luată şi în cazul omului de afaceri Ionel Rusen.

Ancheta în dosarul de înșelăciune a pornit de la o plângere depusă la DIICOT de un om de afaceri din Buzău, Răzvan Leu, care susține că ar fi fost păgubit cu suma de un 1 milion de euro.

Leu l-ar fi cunoscut pe Georgescu prin intermediul unui prieten comun, Ion Negoescu, iar fostul candidat i-ar fi propus implicarea într-o afacere cu tranzacții cu metale prețioase.

Afacerea avea nevoie de o linie de credit în valoare de 6 milioane de euro, iar Georgescu i-ar fi recomandat lui Răzvan Leu să ia legătura cu un om de încredere, Ionel Rusen, care la rândul lui i-a prezentat un cetățean italian, Massimiliano Arena, reprezentantul unei bănci din Elveția.

În continuare, pentru a obține creditul, lui Leu i s-a cerut să achite o garanție de 1 milion de euro, dintre care 100.000 de euro urmau să fie folosiți pentru a finanța campania lui Georgescu la prezidențiale. Procurorii spun că pentru această ultimă sumă a fost prezentat inclusiv un plan de cheltuieli.

Victima a fost convinsă apoi să mai transfere alți 100 de mii de euro, cu promisiunea că împrumutul poate crește la 15 milioane de euro.

Împrumutul nu s-a mai realizat, iar omul de afaceri din Buzău a cerut restituirea garanției totale de 1,1 milioane de euro, însă nu a mai primit banii.

După ce Georgescu a fost lăsat în libertate, procurorii au pus sechestru pe vila lui din Mogoșoaia, în vederea recuperării prejudiciului.

Atât în cazul lui Călin Georgescu, cât și în cazul lui Ionel Rusen, decizia de arestare preventivă este definitivă.

Anteriro, fostul candidat la prezidențiale a fost reținut pentru 24 de ore de către procurorii DIICOT, în 21 septembrie, pentru înşelăciune cu consecinţe deosebit de grave şi constituire a unui grup infracţional organizat. El a petrecut atunci o noapte în Arestul Central al Poliției Capitalei.

Ulterior, Tribunalul București a decis ca fostul candidat la alegerile prezidențiale să fie cercetat sub control judiciar. Decizia instanței a fost atacată atât de procurorii DIICOT, cât și de Georgescu.

DIICOT a cerut Curții de Apel București arestarea preventivă pentru 30 de zile a lui Georgescu, în timp ce fostul candidat la alegerile prezidențiale a cerut să nu îi fie ridicat controlul judiciar, care nu îi permite, printre altele, să părăsească țara fără acordul autorităților.

Călin Georgescu a fost ridicat de polițiști, marți seară, de la vila sa din Mogoșoaia.

Acesta este al treilea dosar care îl vizează pe Georgescu, în care acesta este acuzat că l-a înșelat pe omul de afaceri Răzvan Leu cu 1,1 milioane de euro.