Referendumul privind amalgamarea Botnăreștiului cu alte trei localități, respins de CEC. Primarul: „CEC blochează exprimarea voinței cetățenilor”

Cererea privind stabilirea datei unui referendum local în comuna Botnărești, raionul Anenii Noi, cu privire la amalgamarea voluntară a localității cu alte trei unități administrativ-teritoriale, a fost respinsă de Comisia Electorală Centrală (CEC) în ședința de marți, 29 septembrie.

Potrivir CEC, în decizia sa, menționează despre prevederile legale prin care, în perioada 1 septembrie 2026 și data desfășurării primului tur al alegerilor locale generale din anul 2027, este interzisă adoptarea deciziilor privind inițierea procesului de amalgamare voluntară sau aderarea la o unitate administrativ-teritorială amalgamată.

Autoritatea locală a propus o singură întrebare pentru referendum.

„Sunteti de-acord ca unitatea administratov-teritorială Botnărești să participe la amalgamarea voluntară cu unitățile Țînțăreni, Chirca și Cobusca-Nouă, în vederea constituirii unei unității administrativ-teritoriale amalgamate cu denumirea Satul Nou cu variantele de răspuns «da» sau «nu»”.

În urma deciziei, primarul satului Botnăreșri Victor Gori a declarat că refuzul CEC blochează exprimarea voinței cetățenilor.

„CEC a lucrat în tandem cu Cancelaria de Stat pentru a nu permite locuitorilor din Botnărești să se pronunțe asupra viitorului localității lor”, a declarat alesul local.

În iulie 2026, CEC a respins prima solicitare al Consiliului local Botnărești, raionul Anenii Noi, de a organiza un referendum local privind viitorul administrativ al comunei.

În cadrul aceleași ședințe, Comisia a aprobat modelul invitației pentru alegători la alegerile locale noi și referendumul local din 1 noiembrie 2026.

De asemenea, au fost confirmate persoanele responsabile de finanțe (trezorierii) din partea Partidului Politic „Partidul Socialiștilor din Republica Moldova” și Partidului Politic „Democrația Acasă” pentru perioada campaniei electorale aferente alegerilor locale noi din 1 noiembrie 2026.