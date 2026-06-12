Benzina se ieftinește, tariful pentru motorină urcă: noi schimbări de preț la pompă

Benzina 95 se ieftinește ușor, în timp ce prețul la motorină înregistrează o creștere. Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică (ANRE) a stabilit noile prețuri maxime de referință pentru produsele petroliere principale de tip standard pentru 12 iunie.

Conform datelor publicate pe site-ul instituției, benzina 95 va avea un preț maxim de comercializare de 28,71 lei per litru, înregistrând o scădere de 0,03 lei comparativ cu ziua precedentă.

În același timp, motorina standard va fi comercializată la un preț maxim de 27,12 lei per litru, cu 0,03 mai mult decât anterior.