Prețul carburanților pe 18 mai: motorina se ieftinește

Prețurile maxime la principalele produse petroliere standard rămân neschimbate și luni, 18 mai, în cazul benzinei, în timp ce motorina este mai ieftină.

Potrivit datelor publicate de Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică (ANRE), benzina se menține la prețul maxim de 30,83 lei/litru, valabil pentru perioada 16–18 mai.

În schimb, motorina standard s-a ieftinit cu 0,22 lei și ajunge la un preț maxim de comercializare de 29,09 lei/litru, conform plafonului stabilit de ANRE pentru aceeași perioadă.

Conform datelor de pe site-ul ANRE, cel mai mic preț pentru benzina este de 29,95 lei/litru, fiind afișat la stațiile TLX din Ungheni, Bălți, Sîngerei, Orhei (inclusiv Peresecina), precum și din Chișinău, în sectoarele Buiucani și Botanica (Băcioi și str. Meșterul Manole). În aceleași locații se găsește și cel mai convenabil preț pentru motorină.

ANRE stabilește zilnic prețurile maxime de referință pentru carburanți, acestea fiind calculate în baza cotațiilor internaționale, a cursului oficial de schimb al monedei naționale, a marjei comerciale specifice și a taxelor aplicabile.