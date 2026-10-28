Autentificarea în MPass prin opțiunile doi pași și aplicația EVOSign, temporar dezactivate

În contextul verificărilor suplimentare privind siguranța și securitatea serviciilor publice digitale, Agenția de Guvernare Electronică (AGE) anunță că a luat decizia de a dezactiva temporar autentificarea în MPass prin opțiunile: doi pași și aplicația EVOSign.

„Această măsură preventivă ne permite să efectuăm verificări suplimentare și să consolidăm securitatea serviciului guvernamental de autentificare și control al accesului MPass”, comunică AGE.

Cum vă puteți autentifica în această perioadă?

Pentru accesarea serviciilor publice digitale prin MPass, rămân disponibile următoarele metode:

Semnătura mobilă;

Semnătura electronică;

Cartea de identitate.

Important pentru utilizatorii aplicației EVO: autentificarea în aplicația EVO de pe telefon este posibilă, în această perioadă, doar cu semnătura mobilă.

„Echipele tehnice continuă verificările și lucrările de securizare, iar opțiunile dezactivate vor fi restabilite după finalizarea verificărilor necesare. Vom informa utilizatorii imediat ce acestea vor fi din nou disponibile”, adaugă AGE.

Aproape un milion de IDNP-uri, vizate în tentative de extragere a datelor cu caracter personal. Ce date au fost extrase și cum se pot proteja cetățenii?

Date aferente a circa 750 000 de IDNP-uri printre care date de identificare, statutul de asigurat, informații financiare, inclusiv IBAN-ul, au fost extrase în urma atacului cibernetic din 19 – 23 octombrie, care a vizat mai multe servicii publice digitale, anunță Agenția de Guvernare Electronică (AGE). Autoritățile continuă verificările și măsurile de securizare.

Ce date au fost extrase?

Potrivit estimărilor preliminare, au fost extrase neautorizat seturi de date aferente circa 750 000 de IDNP-uri. Informațiile vizate includ date de identificare (nume, prenume, data și locul nașterii), date despre membri ai familiei de gradul 1, statutul de asigurat, medic de familie, prestații sociale, pensii, dizabilitate, permisul de conducere, fotografie, vehicule și companii deținute sau administrate, precum și informații financiare, inclusiv IBAN, datorii fiscale și istoric plăți MPay.

Totuși, AGE afirmă că nu toate persoanele afectate au avut expuse toate aceste categorii de date. Potrivit AGE, în timpul atacului cibernetic nu au fost afectate informațiile cu privire la cardurile bancare.

Ce trebuie să facă cetățenii pentru a se proteja?

Autoritățile afirmă că vor informa persoanele afectate și vor comunica public despre rezultatele investigației, măsurile de protecție și restabilirea serviciilor.

Datele extrase pot fi folosite de persoane rău intenționate care se prezintă drept reprezentanți ai băncilor sau ai instituțiilor publice și solicită bani, parole, coduri de autentificare ori confirmarea unor operațiuni. De aceea, autoritățile îndeamnă cetățenii: