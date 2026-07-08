Noi cazuri de fraude telefonice. O victimă a transferat 1 milion de lei pentru presupuse achiziții și investiții în bunuri din Dubai

În ultimele 24 de ore, Poliția a înregistrat un nou caz de fraudă telefonică, iar alte patru cazuri, comise anterior, au fost raportate abia acum de victime, informează Inspectoratul General al Poliției (IGP), precizând că prejudiciul total depășește 1,46 milioane de lei. Sursa citată scrie că datorită vigilenței cetățenilor, 140 de tentative de escrocherie au fost prevenite.

Conform IGP, în unul dintre cazuri, victima a anunțat Poliția la peste 180 de zile de la comiterea infracțiunii, diminuând semnificativ posibilitățile de recuperare a banilor.

„Persoana a fost indusă în eroare prin intermediul unei aplicații online și convinsă să efectueze transferuri bancare pentru presupuse achiziții și investiții în bunuri din Dubai. Pe parcursul mai multor luni, aceasta a transferat bani din propriul cont bancar, prejudiciul total ajungând la 1 milion de lei. Frauda a fost raportată abia după ce victima a realizat că nu își mai poate recupera mijloacele financiare”, se arată în comunicat.

Recomandările Poliției pentru cetățeni:

Nu transmiteți bani sau bunuri persoanelor necunoscute.

Verificați orice solicitare suspectă, contactând direct banca sau Poliția.

Nu divulgați date personale, parole, coduri de autentificare și nu efectuați transferuri de bani în urma unor apeluri telefonice neverificate.