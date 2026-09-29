Un bărbat a fost trimis în judecată pentru că ar fi distribuit o înregistrare intimă cu soția sa în scop de răzbunare

Un bărbat de 27 de ani a fost trimis în judecată de procurori, fiind învinuit de răspândirea unei informații cu caracter sexual în scop de răzbunare, înjosire și lezare a onoarei și demnității persoanei, comunică Procuratura Generală.

Potrivit probatoriului administrat, la 22 mai 2026, învinuitul, aflându-se în localitatea sa de domiciliu, ar fi identificat în telefonul mobil vechi al soției sale o înregistrare video cu caracter intim, în care aceasta apărea nudă.

„Bărbatul, care avea suspiciuni privind infidelitatea soției și era nemulțumit de situația din familie, ar fi decis să transmită înregistrarea fratelui acesteia, fără consimțământul femeii.

Astfel, în aceeași seară, prin intermediul aplicației „Messenger”, utilizând profilul său personal, acesta i-ar fi expediat fratelui soției înregistrarea cu caracter intim, care a fost vizualizată de destinatar. Ulterior, învinuitul ar fi șters înregistrarea transmisă, păstrând însă comunicarea text purtată cu destinatarul”, potrivit PG.

În cadrul urmăririi penale, bărbatul și-a recunoscut pe deplin vina și a confirmat circumstanțele faptei. Acesta a declarat că a transmis înregistrarea din dorința ca rudele soției să afle despre aceasta și a recunoscut că nu a avut consimțământul ei pentru distribuirea materialului.

„Învinuitul a mai declarat că regretă cele comise”, conform Procuraturii.

Prin acțiunile sale, acesta este acuzat de comiterea infracțiunii prevăzute de art. 177 alin. (3) din Codul penal – răspândirea informației cu caracter sexual prin intermediul tehnologiilor informaționale, în scop de răzbunare, ură, înjosire sau lezare a onoarei și demnității persoanei.

Bărbatul riscă o pedeapsă maximă sub formă de închisoare de până la 2 ani, amendă de până la 42 500 lei sau muncă neremunerată în folosul comunității de până la 240 de ore. Potrivit legii, persoana se prezumă nevinovată până la pronunțarea unei hotărâri judecătorești definitive.