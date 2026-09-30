Benzina și motorina mai ieftine. ANRE a stabilit noile prețuri pentru 30 septembrie

Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică (ANRE) a stabilit prețurile maxime de comercializare pentru principalele produse petroliere standard, valabile în data de 30 septembrie 2026.

Potrivit datelor publicate de ANRE, benzina 95 va putea fi comercializată la un preț maxim de 34,31 lei/litru, cu 4 bani mai puțin decât prețul stabilit pentru ziua precedentă.

Și motorina se ieftinește, urmând să coste cel mult 36,69 lei/litru. Scăderea este de 15 bani față de prețul stabilit pentru 29 septembrie.