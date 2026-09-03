Aproximativ 12 kg de droguri, ridicate de polițiști în capitală. Doi cetățeni străini, plasați în arest

Poliția capitalei a ridicat aproximativ 12 kg de droguri, în urma unei operațiuni ample desfășurate pentru contracararea traficului și distribuirii ilegale de substanțe stupefiante și psihotrope. Doi suspecți au fost reținuți, iar ulterior – plasați în arest, potrivit Poliției.

În timpul patrulării în raza unor garaje, angajații Batalionului de Patrulare și Reacționare Operativă (BPRO) au observat un tânăr de 24 de ani, cetățean al Ucrainei, care a manifestat un comportament suspect la vederea polițiștilor. În urma verificărilor, într-un spațiu auxiliar utilizat de acesta, au fost depistate și ridicate aproximativ 8 kg de droguri de tip PVP (sare) și mefedronă.

Ulterior, polițiștii de la Botanica, în comun cu angajații Direcției de Poliție Chișinău, au identificat un alt membru al grupării, un cetățean al Ucrainei, de 27 de ani, suspectat că ar fi avut rolul de depozitar și distribuitor de droguri în proporții mari. Cu suportul BPDS „Fulger”, la domiciliul închiriat de acesta a fost efectuată o percheziție, în cadrul căreia au fost depistate și ridicate alte aproximativ 4 kg de droguri, inclusiv PVP (sare), mefedronă și hașiș.