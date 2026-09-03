Aproximativ 12 kg de droguri, ridicate de polițiști în capitală. Doi cetățeni străini, plasați în arest
Poliția capitalei a ridicat aproximativ 12 kg de droguri, în urma unei operațiuni ample desfășurate pentru contracararea traficului și distribuirii ilegale de substanțe stupefiante și psihotrope. Doi suspecți au fost reținuți, iar ulterior – plasați în arest, potrivit Poliției.
În timpul patrulării în raza unor garaje, angajații Batalionului de Patrulare și Reacționare Operativă (BPRO) au observat un tânăr de 24 de ani, cetățean al Ucrainei, care a manifestat un comportament suspect la vederea polițiștilor. În urma verificărilor, într-un spațiu auxiliar utilizat de acesta, au fost depistate și ridicate aproximativ 8 kg de droguri de tip PVP (sare) și mefedronă.
Ulterior, polițiștii de la Botanica, în comun cu angajații Direcției de Poliție Chișinău, au identificat un alt membru al grupării, un cetățean al Ucrainei, de 27 de ani, suspectat că ar fi avut rolul de depozitar și distribuitor de droguri în proporții mari. Cu suportul BPDS „Fulger”, la domiciliul închiriat de acesta a fost efectuată o percheziție, în cadrul căreia au fost depistate și ridicate alte aproximativ 4 kg de droguri, inclusiv PVP (sare), mefedronă și hașiș.
„Cei doi suspecți au fost reținuți, iar ulterior au fost plasați în arest. Aceștia sunt cercetați pentru circulația ilegală a drogurilor în proporții deosebit de mari și riscă până la 15 ani de închisoare, dacă vinovăția le va fi demonstrată în instanță. Polițiștii continuă acțiunile de urmărire penală și operative pentru stabilirea tuturor persoanelor implicate și documentarea întregii activități infracționale”, a precizat Poliția.