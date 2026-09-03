Douăzeci de percheziții și șaisprezece persoane cercetate, într-o schemă de finanțare ilegală a partidelor politice prin criptomonede din străinătate

Oamenii legii au anunțat în dimineața zilei de joi, 3 septembrie, că efectuează circa 20 de percheziții în mai multe localități din R. Moldova, într-o cauză penală pornită pentru „finanțarea ilegală a partidelor politice și spălare de bani prin intermediul activelor virtuale, fiind vizate 16 persoane”.

Potrivit unui comunicat de presă, mecanismul documentat ar fi funcționat printr-o schemă etapizată în care activele virtuale provenite din străinătate erau colectate inițial într-un portofel electronic central, controlat direct de trezorierul grupării. Ulterior, criptomonedele ar fi fost redirecționate către persoane interpuse responsabile de convertirea acestora în lei moldovenești.

„Sumele obținute în numerar erau fragmentate și distribuite prin intermediul curierilor pentru a ajunge clandestin la beneficiarii finali din cadrul rețelei”, conform Centrului Național Anticorupție (CNA).

În urma perchezițiilor desfășurate, ar fu fost depistate și ridicate telefoane mobile conectate la aplicații de gestionare a conturilor de active virtuale, dispozitive destinate păstrării cheilor private ale portofelelor cripto, precum și „mijloace bănești a căror proveniență legală nu a fost demonstrată”.

Conform CNA, operațiunea reprezintă o continuare a investigațiilor demarate în toamna anului 2025, în perioada premergătoare alegerilor parlamentare din 28 septembrie 2025, când mai mulți factori de decizie, membri și simpatizanți ai unor formațiuni politice afiliate unei grupări criminale au fost reținuți pentru tentative de influențare a scrutinului prin finanțare din surse interzise de lege.