LIVE Ședința Parlamentului: reforma „Restart în educație”, votată în a doua lectură

Deputații s-au întrunit în ședința plenară joi, 3 septembrie. Aceștia au pe agendă, printre atele, cinci proiecte care vizează armonizarea legislației naționale cu standardele Uniunii Europene.

UPDATE 13:12 Proiectul de lege privind reforma „Restart în educație” a fost votat în a doua lectură.

UPDATE 12:19 Bunurile și serviciile importate sau livrate modernizarea a 15 școli, cu finanțarea Băncii de Dezvoltare a Consiliului Europei, vor fi scutite de taxe și impozite. Parlamentul a adoptat un proiect de lege care prevede acest lucru.

UPDATE 12:11 Legislativul a votat proiectul de lege cu privire la licențierea provizorie a importului de culturi cerealiere și oleaginoase. Acesta prevede instituirea unui mecanism provizoriu de licențiere a importului de culturi cerealiere și oleaginoase. Guvernul propune ca regimul de licențiere să fie aplicat până la 31 octombrie 2026.

UPDATE 10:56 Ordinea de zi a fost aprobată.

UPDATE 10:30 În contextul cazului de femicid din raionul Criuleni, deputata Marcela Adam a anunțat că platforma femeilor deputate va organiza audieri publice dedicate prevenirii și combaterii violenței împotriva femeilor și a femicidului.

„Vom invita reprezentanții instituțiilor responsabile, ai sistemului de justiție și de ordine publică, ai serviciilor sociale, organizațiile societății civile și specialiști care lucrează zi de zi cu victimele violenței. Trebuie să vedem clar unde sistemul a funcționat, unde a eșuat și ce trebuie schimbat pentru ca o femeie care cere ajutorul să fie protejată la timp”, a precizat Marcela Adam.

Parlamentarii au ținut un minut de reculegere pentru victimele violenței de gen.

În prima lectură, deputații vor examina proiectele de lege care se referă la organizațiile și asociațiile organizațiilor de producători și organizațiile interprofesionale în domeniul agroalimentar; ajustarea cadrului legal aferent instituționalizării Statului Major al Apărării; investigarea accidentelor și incidentelor în transporturi; investiții; omologarea și supravegherea pieței pentru vehiculele agricole și forestiere; ajustarea cadrului normativ conex domeniului securității aprovizionării cu produse petroliere.

În lectura a doua vor fi dezbătute proiectul de lege privind reforma „Restart în educație” și cel privind aplicarea principiului egalității de tratament între bărbați și femei în domeniul securității sociale, iar în lectura a treia – proiectul de lege privind participarea publică în procesul decizional.