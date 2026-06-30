UPDATE ANSP confirmă cazurile de infecție cu Salmonella la un hotel din Chișinău: 26 de persoane au fost afectate

Treisprezece persoane sunt internate la Spitalul Clinic de Boli Infecțioase „Toma Ciorbă”, având Salmonella, după ce au participat la un eveniment desfășurat la hotelul Radisson Blu Leogrand, unul dintre cele mai scumpe hoteluri din Chișinău. Informația a fost confirmată pentru diez de reprezentanții spitalului și de una dintre persoanele internate.

UPDATE 13:15 Agenția Națională pentru Sănătate Publică (ANSP) confirmă înregistrarea unui focar de toxiinfecție alimentară în rândul participanților la mai multe evenimente organizate în incinta unei unități hoteliere din municipiul Chișinău, desfășurate în perioada 22–26 iunie 2026, fiind afectate 26 de persoane.

„În urma anchetei epidemiologice s-a constatat că debutul simptomelor la persoanele afectate este asociat cu participarea la mai multe evenimente desfășurate în perioada menționată. În total, în săptămâna precedentă, în incinta unității hoteliere au fost organizate nouă evenimente, la care au participat aproximativ 519 persoane.

La moment, majoritatea persoanelor sunt internate și beneficiază de tratament specializat. În urma investigațiilor de laborator, la 7 pacienți a fost confirmată infecția cu Salmonella Enteritidis, iar celelalte probe biologice sunt în proces de examinare”, a precizat ANSP.

Ancheta epidemiologică și măsurile antiepidemice întreprinse în focar sunt în desfășurare, anunță ANSP.

Știre inițială:

Vicedirectorul spitalului „Toma Ciorbă”, Petru Paveliuc, a declarat că, în urma evenimentului, aproximativ 13 persoane au fost spitalizate.

„Sunt pacienți cu Salmonella. Majoritatea sunt în stare de gravitate medie, iar câțiva – într-o stare mai gravă, dar nu necesită terapie intensivă”, a menționat Petru Paveliuc.

Una dintre persoanele internate a relatat că a participat la un eveniment organizat în incinta hotelului Radisson Blu Leogrand, în perioada 22-26 iunie 2026. Pe durata evenimentului, participanților le-au fost oferite zilnic pauze de cafea, iar în zilele de 23, 24 și 25 iunie 2026 a fost servit și prânzul. Primele simptome i-ar fi apărut în dimineața zilei de 26 iunie 2026 și s-au manifestat prin „stare accentuată de oboseală, febră, crampe musculare, dureri puternice de cap, amețeli și stare de confuzie”. În aceeași zi, starea de sănătate s-a agravat, fiind însoțită de „tulburări gastrointestinale severe”, scrie sursa citată.

„Pe 27 iunie 2026 am solicitat asistență medicală și am fost internat la spital. În baza tabloului clinic și a investigațiilor efectuate, a fost stabilit preliminar diagnosticul de infecție cu Salmonella, urmând ca acesta să fie confirmat prin rezultatele analizelor de laborator”, a povestit unul dintre pacienți.

Pacientul a mai punctat că, pe 28 iunie 2026, le-a oferit reprezentanților Agenției Naționale pentru Sănătate Publică toate informațiile și detaliile relevante pe care le cunoștea despre acest caz.

Reprezentanții hotelului Radisson Blu Leogrand nu au răspuns solicitărilor de comentarii transmise de portalul diez și nici apelurilor ZdG.