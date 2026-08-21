Turismul în R. Moldova a înregistrat o creștere de aproape 16% în prima jumătate a anului 2026

În prima jumătate a anului 2026 unitățile de cazare din R. Moldova au găzduit 257,3 mii de turiști, cu 15,8% mai mult decât în aceeași perioadă a anului trecut, informează Ministerul Dezvoltării Economice și Digitalizării (MDED). Sursa citată scrie că hotelurile și motelurile au înregistrat cu 23,9% mai mulți turiști, iar pensiunile turistice și agroturistice, cu 10,9% mai mult.

Din numărul total de vizitatori ai unităților de cazare din țară, 62% sau aproape 160 de mii de persoane reprezintă turiști nerezidenți. Cei mai mulți au venit din Ucraina și România, urmați de SUA, Italia, Germania, Turcia, Israel, Polonia și Regatul Unit, arată datele prezentate minister.