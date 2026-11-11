ANI refuză inițierea unui control în privința lui Ion Ceban, după sesizările privind lucrările de la stadionul Liceului „Matei Basarab”. Ce a constatat inspectorul de integritate

Autoritatea Națională de Integritate (ANI) a refuzat inițierea unui control privind respectarea regimului juridic al conflictelor de interese în privința primarului general al municipiului Chișinău, Ion Ceban. Decizia vine după ce instituția a examinat două sesizări în care edilul era vizat de presupuse încălcări legate de procedura de autorizare a lucrărilor de renovare a terenului sportiv al Liceului Teoretic „Matei Basarab”. Inspectorul de integritate a stabilit că nu există aparența unei încălcări, întrucât autorizația de construire nu a fost semnată de primar, ci de viceprimarul responsabil de acest domeniu.

Potrivit procesului-verbal de refuz în inițierea controlului, emis la 10 noiembrie 2026 de inspectorul de integritate Veaceslav Grosu, ANI a înregistrat două sesizări, la 12 și 16 octombrie, cea de-a doua fiind conexată la prima, deoarece avea la bază aceleași motive.

ZdG a scris anterior că suma care urmează a fi investită de Clubul Sportiv „Petrocub” în realizarea „lucrărilor de îmbunătățire și întreținere a terenului de fotbal” al Liceului Teoretic „Matei Basarab” din Chișinău este de 11 milioane de lei. În schimbul investiției, liceul se obligă să ofere „accesul liber pentru Clubul Sportiv «Petrocub» pe terenul artificial, în vestiarele si blocul sanitar” pe un termen inițial de cinci ani, cu posibilitatea de prelungire ulterioară. Solicitat de ZdG, Andrei Pavaloi, șeful adjunct al Direcţiei Generale Educaţie, Tineret şi Sport din Chişinău, exclude riscul de privatizare a stadionului.

Ion Ceban ANI.pdf by Ziarul de Gardă

Socrul primarului, implicat în procedura de obținere a autorizației

În urma verificărilor, inspectorul de integritate a constatat că socrul primarului figurează în mai multe documente care au stat la baza eliberării unei autorizații de construire din 11 septembrie 2026.

Mai exact, numele acestuia apare în raportul de verificare a documentației de proiect, în calitate de reprezentant al beneficiarului – Direcția Generală Educație, Tineret și Sport (DGETS) –, dar și în cererea de eliberare a autorizației de construire, depusă la 18 august 2026.

Inspectorul a constatat că, în aceeași zi, o cerere pentru autorizarea acelorași lucrări a fost depusă și de un șef adjunct al DGETS.

Pentru a clarifica circumstanțele, ANI a solicitat informații de la Primăria municipiului Chișinău, Direcția Generală Arhitectură, Urbanism și Relații Funciare, DGETS și Asociația Obștească Clubul Sportiv „Petrocub”.

Autorizația a fost semnată de viceprimar, nu de Ion Ceban

Din documentele prezentate de Primărie, inspectorul a constatat că atribuțiile privind autorizarea și eliberarea certificatelor de construire au fost delegate viceprimarilor prin dispozițiile primarului general.

Potrivit procesului-verbal, prin dispoziția din 29 mai 2026, Ion Ceban a făcut ultimele modificări privind atribuțiile delegate viceprimarilor, iar responsabilitatea pentru autorizarea și eliberarea certificatelor de construire îi revenea viceprimarului desemnat în acest sens.

ANI a solicitat și copiile tuturor autorizațiilor de construire eliberate în perioada 1 septembrie – 12 octombrie 2026.

„Urmare a răspunsului parvenit, din analizat tuturor autorizațiilor de construire eliberate se constată că în această perioadă toate autorizațiile eliberate de Primăria municipiului Chișinău au fost semnate de viceprimarul dna XXXXX”, se arată în procesul-verbal emis de ANI.

Inspectorul mai precizează că niciunul dintre documentele examinate nu poartă semnătura primarului, toate fiind semnate de viceprimarul desemnat legal, în baza dispozițiilor de delegare a atribuțiilor.

Ce a comunicat Direcția Educație

În răspunsul transmis ANI, Direcția Generală Educație, Tineret și Sport a confirmat că i-a eliberat socrului lui Ion Ceban o procură, la 18 august 2026, pentru a reprezenta instituția în procedura de obținere a autorizației de construire pentru terenul de fotbal al Liceului „Matei Basarab”. Reprezentanții Direcției au explicat că împuternicirea a avut un caracter strict tehnic și administrativ.

„Această acțiune reprezintă o operațiune administrativă pur tehnică, neacordând drepturi de reprezentare patrimonială, de decizie sau de administrare a resurselor publice, având ca obiect exclusiv depunerea cererii și ridicarea autorizației de construire”, a comunicat DGETS.

Instituția a mai precizat că scopul împuternicirii a fost obținerea actelor necesare pentru implementarea unui acord de colaborare și sponsorizare destinat dezvoltării infrastructurii educaționale și sportive a elevilor.

Potrivit DGETS, socrul primarului a fost desemnat în acest scop de partenerul proiectului, Asociația Obștească Clubul Sportiv „Petrocub”.

Ce spune Clubul Sportiv „Petrocub”

La solicitarea ANI, Clubul Sportiv „Petrocub” a oferit detalii despre relația de muncă cu socrul primarului, atribuțiile acestuia și implicarea sa în proiectul de renovare a terenului sportiv. Potrivit răspunsului clubului, relațiile de muncă au început la 8 mai 2026, în baza unui contract individual de muncă încheiat pentru o perioadă nedeterminată.

Acesta ocupa funcția de metodolog/tehnician, cu titlul de coordonator al programelor de dezvoltare, și se afla în subordinea președintelui și a directorului general al clubului.

Atribuțiile sale includeau identificarea necesităților de infrastructură sportivă, participarea la elaborarea planurilor și conceptelor de proiect, colectarea ofertelor și a specificațiilor tehnice, precum și menținerea legăturii cu proiectanții și executanții.

Clubul a precizat că angajarea acestuia a fost determinată de necesitatea dezvoltării infrastructurii sportive, iar la momentul angajării lucrările vizate țineau de Stadionul Municipal Hîncești.

„După angajare, dl XXXXX a efectuat analiza stării stadionului din Hîncești, iar la 27.05.2026 a participat la inspecția efectuată de reprezentanții Federației Moldovenești de Fotbal, împreună cu reprezentanții Primăriei și ai Clubului”, se menționează în răspunsul transmis ANI.

Clubul susține că socrul primarului nu a participat la negocieri

În ceea ce privește colaborarea pentru renovarea terenului sportiv al Liceului „Matei Basarab”, „Petrocub” a susținut că inițiativa a aparținut conducerii clubului. Președintele acestuia s-ar fi adresat DGETS, care a prezentat mai multe instituții de învățământ interesate de colaborare. Ulterior, conducerea clubului a purtat discuții cu administrația liceului.

Clubul a precizat că la întâlnirile cu reprezentanții Direcției Educație și ai liceului au participat președintele și administratorul, nu și socrul primarului.

„Dl XXXXX nu a participat și nu a purtat negocieri și nu a fost implicat în identificarea obiectivului sau în negocierea condițiilor colaborării. Negocieri cu primarul municipiului Chișinău nu au fost desfășurate”, se arată în răspuns.

Totodată, clubul a explicat că socrul primarului a fost împuternicit să depună, să transmită și să ridice documente de la autoritățile publice, precum și să semneze exclusiv actele care confirmă depunerea, predarea sau primirea acestora.

Procura excludea expres dreptul de a purta negocieri, de a lua decizii, de a încheia sau semna contracte ori de a-și asuma obligații financiare.

„Dl XXXXX nu este reprezentant legal al Clubului, nu deține funcții de conducere, control sau administrare, nu are împuterniciri de a lua decizii și nu participă la negocieri”, a mai comunicat „Petrocub”.

Clubul a confirmat că, în procedura de autorizare a lucrărilor, acesta a semnat cererea de eliberare a autorizației din 18 august 2026, în numele DGETS, în baza procurii eliberate de Direcție. De asemenea, numele său figurează într-un act de examinare fitosanitară emis de Î.M. „Asociația de Gospodărire a Spațiilor Verzi”.

Autorizația de construire a fost semnată de reprezentanții Primăriei la 11 septembrie 2026 și transmisă solicitantului la 14 septembrie.

De ce a refuzat ANI inițierea controlului

În procesul-verbal, inspectorul de integritate Veaceslav Grosu amintește că, potrivit Legii privind declararea averii și a intereselor personale, socrul este considerat persoană apropiată, iar luarea unor decizii directe în privința acestuia ar putea constitui o încălcare a regimului juridic al conflictelor de interese. Cu toate acestea, inspectorul de integritate a concluzionat că, în urma examinării documentelor acumulate, nu a putut stabili că Ion Ceban ar fi emis, prin persoane interpuse, un act administrativ în privința socrului său.

„Din analiza materialelor disponibile inspectorului de integritate la etapa verificării prealabile nu a putut fi stabilit faptul că dl Ion CEBAN prin persoane interpuse a emis un act administrativ în privința socrului său”, se menționează în document.

Inspectorul a mai constatat că toate autorizațiile de construire eliberate în perioada verificată au fost semnate de viceprimarul responsabil de acest domeniu, în baza atribuțiilor delegate legal.

„În rezultatul analizei în ansamblu a tuturor circumstanțelor de fapt constatate în baza materialelor acumulate (…) inspectorul de integritate a stabilit lipsa aparenței de a presupune că dl Ion CEBAN, primarul general municipiului Chișinău, ar fi încălcat regimul juridic al conflictelor de interese”, se arată în procesul-verbal.

Prin urmare, ANI a dispus refuzul inițierii controlului privind respectarea regimului juridic al conflictelor de interese în privința lui Ion Ceban. Procesul-verbal urmează să fie publicat pe pagina web oficială a instituției.

O investiție de 11 milioane de lei în schimbul „accesului liber” pentru antrenamentele „Petrocub”

ZdG a scris anterior că suma care urmează a fi investită de Clubul Sportiv „Petrocub” în realizarea „lucrărilor de îmbunătățire și întreținere a terenului de fotbal” al Liceului Teoretic „Matei Basarab” din Chișinău este de 11 milioane de lei. În schimbul investiției, liceul se obligă să ofere „accesul liber pentru Clubul Sportiv «Petrocub» pe terenul artificial, în vestiarele si blocul sanitar” pe un termen inițial de cinci ani, cu posibilitatea de prelungire ulterioară. Solicitat de ZdG, Andrei Pavaloi, șeful adjunct al Direcţiei Generale Educaţie, Tineret şi Sport din Chişinău, exclude riscul de privatizare a stadionului.