DOC O investiție de 11 milioane de lei în schimbul „accesului liber” pentru antrenamentele „Petrocub” . Cum a ajuns un club sportiv, reprezentat prin procură de socrul lui Ion Ceban, partener al unui liceu din capitală

11 milioane de lei, aceasta este suma care urmează a fi investită de Clubul Sportiv „Petrocub” în renovarea stadionului Liceului Teoretic „Matei Basarab” din Chișinău. În schimbul investiției, liceul se obligă să ofere „accesul liber pentru Clubul Sportiv «Petrocub» pe terenul artificial, în vestiarele si blocul sanitar” pe un termen inițial de cinci ani, cu posibilitatea de prelungire ulterioară. Solicitat de ZdG, Andrei Pavaloi, șeful Direcţiei Generale Educaţie, Tineret şi Sport din Chişinău, exclude riscul de privatizare a stadionului.

Partenerul Liceului Teoretic „Matei Basarab”, Clubul Sportiv „Petrocub”, a fost reprezentat, la etapa de obținere a autorizațiilor, de Ghenadie Țaulean. Țaulean este socrul primarului de Chișinău, Ion Ceban, și fost angajat al Asociației Internaționale a Transportatorilor Auto din Moldova (AITA), inclusiv în perioada în care Asociația era condusă de Mihail Usatîi, președinte de onoare al „Petrocub”. Într-o reacție pe Facebook, Ion Ceban spune că socrul său este „un simplu angajat, cu un salariu brut de 6 300 de lei, și nu are treabă cu conducerea sau cu gestionarea Clubului Sportiv”.

Investiții de 11 milioane de lei în schimbul utilizării unui teren sportiv

21 mai 2026. Liceul Teoretic „Matei Basarab” și Asociația Obștească Clubul Sportiv „Petrocub” semnau un Acord de Colaborare. Conform prevederilor Acordului, „Petrocub” se obligă să realizeze „lucrări de îmbunătățire și întreținere a terenului de fotbal”, iar liceul se obligă să asigure „acces liber pentru Club pe terenul artificial, în vestiarele si blocul sanitar“. Lucrările realizate de „Petrocub”, conform Acordului, s-ar ridica la 11 milioane de lei.

Potrivit Acordului, urmează a fi realizate lucrări de terasamaent, de împrejmuire a stadionului și de amenajare a stadionului.

Extras din Acordul semnat între IPLT „Matei Basarab” și Asociația Obștească Clubul Sportiv „Petrocub”

Directoarea adjunctă a liceului, Natalia Socolova, spune însă că, alături de teren, vor fi construite și vestiare.

„Acolo nu este un simplu stadion, acolo va fi teren pentru sport. Da, acolo va fi teren de fotbal, dar va fi și teren unde vor fi amplasate bare de tracțiune. […] Vor fi câteva vestiare pentru o școală de fotbal”, ne-a declarat directoarea adjunctă a liceului, Natalia Socolova, care nu ne-a putut spune însă a cui a fost inițiativa acordului de colaborare.

Acordul a fost semnat pentru o perioadă de cinci ani, putând fi ulterior prelungit de fiecare dată pentru încă cinci ani, iar „la expirarea termenului Acordului, Clubul are dreptul prioritar la încheierea Acordului pe un nou termen”.

Extras din Acordul semnat între IPLT „Matei Basarab” și Asociația Obștească Clubul Sportiv „Petrocub”

Întrebat dacă există riscul privatizării terenului, Andrei Pavaloi, șeful Direcţiei Generale Educaţie, Tineret şi Sport din Chişinău, dacă nu există riscul privatizării terenului, ne-a dat asigurări că nu există această posibilitate.

„În momentul în care nu sunt respectate clauzele, acordul se rupe. Devine nul. Este semnat doar pe 5 ani de zile, se prelungește în cazul în care sunt respectate clauzele contractuale”, spune Păvăloi.

Socrul primarului Ceban, reprezentant al investitorului

După semnarea Acordului, a urmat onținerea mai multor acte permisive pentru demararea lucrărilor.

La 18 august 2026, Întreprinderea Municipală „Asociația de Gospodărire a Spațiilor Verzi” dădea undă verde defrișării a 172 de arbori. Potrivit actului, unii arbori erau uscați sau cu rezistență redusă, alții însă, în stare satisfăcătoare, au fost defrișați exclusiv din motiv că reprezentau „impediment pentru realizarea proiectului de renovare a stadionului”.

Sursă: Victor Chironda Sursă: Victor Chironda

La 11 septembrie 2026, Direcția Generală Educație, Tineret și Sport acordă o autorizație prin care permite executarea lucrărilor de renovare a terenului de fotbal al LT „Matei Basarab”, conform documentației de proiect, care a fost relizat de „Geosport Group” SRL.

Sursă: Victor Chironda

Autorizația era răspuns la solicitarea reprezentantului prin procură a Clubului Sportiv „Petrocub” – Ghenadie Țaulean, socrul primarului capitalei Ion Ceban. Țaulean nu apare doar în actele permisive, ci și în teren. Mai multe imagini cu Ghenadie Țaulean, în timp ce inspecta stadionul care urmează a fi reparat, au fost publicate de urbanistul Victor Chironda.

Sursa: Victor Chironda Sursa: Victor Chironda Sursa: Victor Chironda

Ghenadie Țaulean a fost angajat timp de peste un deceniu la Asociaţia Internaţională a Transportatorilor Auto din Moldova (AITA). Devenise administrator al AITA şi şef al direcţiei Tehnologii Informaţionale şi Dezvoltare în 2017, în același an în care la conducerea AITA a fost ales Mihail Usatîi, președinte de onoare al Clubului de Fotbal „Petrocub Hîncești”, deținut de Clubul Sportiv „Petrocub”, investitorul care își asumă renovarea stadionului LT „Matei Basarab”.

Petrocub: „Nicio legătură cu politica”

Într-o postare pe pagina oficială de Facebook, Clubul Sportiv „Petrocub” notează că „nu are nicio legătură cu politica și dezminte toate informațiile apărute în presă și care au caracter manipulatoriu. Considerăm că sportul și proiectele dedicate copiilor nu trebuie transformate în subiecte politice”.

Solicitat de ZdG, Andrei Pavaloi, șeful Direcţiei Generale Educaţie, Tineret şi Sport din Chişinău, spune că nu cunoaște ce grad de rudenie există între edilul Ion Ceban și reprezentantul prin procură al „Petrocub”, Ghenadie Țaulean. Mai mult, spune că singurii implicați în discuții privind semnarea acordului au fost reprezentanții „Petrocub” și direcția liceului, întrucât „noi avem două decizii ale Consiliului Municipal, prin care le-a derogat instituțiilor educaționale dreptul de a semna acorduri cu federațiile sportive sau cluburile acreditate de aceste federații”.

ZdG: Faptul că socrul domnului Ion Ceban, Ghenadie Țaulean, este reprezentant al investitorului a influențat în vreun fel semnarea acordului?

A. Pavaloi: Nu vă supărați, întâi de toate, eu nu știu cine e socrul domnului primar Ion Ceban.

ZdG: Este reprezentantul „Petrocub” prin procură.

A. Pavaloi: Nu îl cunosc și nu am avut vreo discuție în sensul în care să cunosc cel puțin că e socrul domnului primar. Toate discuțiile le-au avut direct directorul cu reprezentanții clubului „Petrocub”. […] Eu vă zic, acel acord a fost semnat în baza unei solicitări venite din partea „Petrocub” către instituție și noi doar am coordonat. […] Vă zic încă o dată, eu nu știu cine este domnul de care ați vorbit, sau că este dumnealui… Ce ați spus dumneavoastră? Ce grad rudenie? […] Nu am idee.

Într-o reacție pe Facebook, primarul Ion Ceban spune că „socrul meu este la pensie și un simplu angajat, cu un salariu brut de 6.300 de lei, și nu are treabă cu conducerea sau cu gestionarea Clubului Sportiv”.