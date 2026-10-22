Autorizația obținută de socrul primarului Ion Ceban pentru renovarea unui teren de fotbal, suspendată de INST

Autorizația pentru executarea lucrărilor de renovare a terenului de fotbal al Liceului Teoretic „Mate Basarab” din capitală a fost suspendată de Inspectoratul Național pentru Supraveghere Tehnică (INST).

Conform deciziei INST din 21 octombrie, făcută publică de Andrei Pavaloi, șeful adjunct al Direcţiei Generale Educaţie, Tineret şi Sport din Chişinău, autorizația a fost emisă de Primăria municipiului Chișinău cu încălcarea prevederilor din Codul urbanismului și construcțiilor și ale Regulamentului local de urbanism.

Pavaloi a transmis, pe rețelele de socializare, că peste 600 de elevi ai Liceului „Matei Basarab” și „alte sute de copii care urmau să beneficieze de condiții moderne pentru practicarea sportului riscă să rămână fără un teren renovat”.

„Copiii nu trebuie să devină victimele neînțelegerilor dintre instituții. Ei nu au nevoie de promisiuni și explicații contradictorii. Au nevoie de terenuri sigure, condiții moderne și investiții care se văd în viața lor de zi cu zi. Marți, vom discuta deschis cu părinții elevilor de la „Matei Basarab” și cu reprezentanții clubului sportiv despre situația creată. Le vom prezenta informațiile pe care le deținem și vom propune o adresare colectivă către Ministerul Educației și Cercetării, pentru a solicita clarificări și identificarea unei soluții care să permită realizarea proiectului. Este firesc ca părinții să știe ce se întâmplă cu un proiect destinat copiilor lor. Este firesc să întrebe de ce o investiție cu utilitate publică nu poate merge înainte și ce soluții propune ministerul. Iar atunci când se vorbește despre preluarea instituțiilor de învățământ, asemenea situații ridică o întrebare legitimă: dacă un proiect pentru copii poate fi blocat în aceste condiții, ce garanții există că deciziile viitoare vor pune pe primul loc interesele elevilor și ale comunității? Noi credem că educația trebuie să unească, nu să devină teren de confruntare. Că infrastructura școlară trebuie dezvoltată, nu ținută pe loc de dispute instituționale. Și că fiecare copil merită șansa de a face sport în condiții demne. Nu cerem privilegii. Nu urmărim beneficii politice. Cerem ca un proiect destinat copiilor să poată fi realizat și ca deciziile care îi afectează să fie explicate transparent. Un teren de sport nu este doar o suprafață asfaltată. Este un loc în care copiii învață disciplina, spiritul de echipă, respectul și încrederea în propriile forțe. Iar investițiile în copii nu ar trebui să se oprească la ușa disputelor dintre instituții. Copiii au nevoie de soluții, nu de blocaje. De condiții pentru a crește, nu de promisiuni amânate. De responsabilitate, nu de dispute fără rezultat. Vom continua să susținem proiectele care aduc beneficii reale comunității educaționale și vom cere clarificări acolo unde deciziile împiedică realizarea lor. Pentru că, în educație, adevărata măsură a unei decizii nu este cine își atribuie meritul, ci ce rămâne, în mod concret, pentru copii”, a scrie Pavaloi.

ZdG a scris anterior că suma care urmează a fi investită de Clubul Sportiv „Petrocub” în realizarea „lucrărilor de îmbunătățire și întreținere a terenului de fotbal” al Liceului Teoretic „Matei Basarab” din Chișinău este de 11 milioane de lei. În schimbul investiției, liceul se obligă să ofere „accesul liber pentru Clubul Sportiv «Petrocub» pe terenul artificial, în vestiarele si blocul sanitar” pe un termen inițial de cinci ani, cu posibilitatea de prelungire ulterioară. Solicitat de ZdG, Andrei Pavaloi, șeful adjunct al Direcţiei Generale Educaţie, Tineret şi Sport din Chişinău, exclude riscul de privatizare a stadionului.

Partenerul Liceului Teoretic „Matei Basarab”, Clubul Sportiv „Petrocub”, a fost reprezentat, la etapa de obținere a autorizațiilor, de Ghenadie Țaulean. Țaulean este socrul primarului de Chișinău, Ion Ceban, și fost angajat al Asociației Internaționale a Transportatorilor Auto din Moldova (AITA), inclusiv în perioada în care Asociația era condusă de Mihail Usatîi, președinte de onoare al „Petrocub”. Într-o reacție pe Facebook, Ion Ceban a spus că socrul său este „un simplu angajat, cu un salariu brut de 6 300 de lei, și nu are treabă cu conducerea sau cu gestionarea Clubului Sportiv”.

La 11 septembrie 2026, Direcția Generală Educație, Tineret și Sport a acordat o autorizație prin care permite executarea lucrărilor de renovare a terenului de fotbal al LT „Matei Basarab”, conform documentației de proiect, care a fost relizat de „Geosport Group” SRL.

Sursă: Victor Chironda

Autorizația era răspuns la solicitarea reprezentantului prin procură a Clubului Sportiv „Petrocub” – Ghenadie Țaulean, socrul primarului capitalei Ion Ceban. Țaulean nu apare doar în actele permisive, ci și în teren. Mai multe imagini cu Ghenadie Țaulean, în timp ce inspecta stadionul care urmează a fi reparat, au fost publicate de urbanistul Victor Chironda.

Ghenadie Țaulean a fost angajat timp de peste un deceniu la Asociaţia Internaţională a Transportatorilor Auto din Moldova (AITA). Devenise administrator al AITA şi şef al direcţiei Tehnologii Informaţionale şi Dezvoltare în 2017, în același an în care la conducerea AITA a fost ales Mihail Usatîi, președinte de onoare al Clubului de Fotbal „Petrocub Hîncești”, deținut de Clubul Sportiv „Petrocub”, investitorul care își asumă renovarea stadionului LT „Matei Basarab”.