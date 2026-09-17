Joseph Burkhalter, ambasadorul-desemnat al Statelor Unite în R. Moldova, a depus jurământul în fața lui Marco Rubio

Ambasadorul-desemnat al Statelor Unite ale Americii în R. Moldova, Joseph Mark Burkhalter, a depus jurământul în fața secretariului de stat american Marco Rubio, a anunțat Ambasada.

„Felicitări ambasadorului-desemnat al SUA în R. Moldova Joseph Mark Burkhalter, care a depus în decursul acestei săptămâni jurământul în fața Secretarului de Stat Rubio. Ambasada SUA în R. Moldova așteaptă cu nerăbdare să îl întâmpine pe Ambasadorul-desemnat Burkhalter la Chișinău și să lucreze sub conducerea sa pentru a consolida și mai mult relația durabilă dintre cele două țări ale noastre”, a scris Ambasada.

Pe 8 august, senatul SUA l-a confirmat pe Joseph Burkhalter în funcția de ambasador al SUA în R. Moldova.

Conform informațiilor publice, J. Mark Burkhalter a fost nominalizat de către Donald Trump, în 2020, la funcția de ambasador în Norvegia, nominalizarea acestuia fiind respinsă.

În 2020, Departamentul de Stat al SUA îl descria pe Mark Burkhalter drept consilier principal în cadrul departamentului de Politici Publice și Reglementare al Dentons US LLP – „joacă un rol important în inițiativele Dentons din domeniul afacerilor publice și al dezvoltării economice din Regatul Unit”.

Burkhalter a reprezentat suburbiile din Atlanta ale comitatului Fulton de Nord în Adunarea Generală a statului Georgia timp de 18 ani.

Fostul ambasador, Kent Logsdon, și-a încetat mandatul la Chișinău acum doi ani, în iunie 2024. Pe 27 mai 2024, ambasadorul SUA la Chișinău, E.S. Kent Logsdon, a fost decorat de președinta Maia Sandu cu „Ordinul de Onoare”. Distincția a fost acordată „în semn de înaltă apreciere pentru contribuția adusă la aprofundarea relațiilor moldo-americane și la implementarea reformelor democratice și economice în țara noastră, precum și pentru susținerea eforturilor R. Moldova de consolidare a securității naționale”.