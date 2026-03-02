Ambasadorul R. Moldova în Israel, Alex Roitman, despre situația miilor de cetățeni moldoveni aflați în Israel: „Populația este asigurată cu adăposturi. Există posibilitatea plecării terestre”

În jur de 15 mii de moldoveni se află în Israel, a declarat Alex Roitman, ambasadorul R. Moldova în Israel, pentru ZdG. Potrivit ambasadorului, cetățenii sunt asigurați cu adăposturi, după ce sâmbătă dimineață, 28 februarie, Israel și Statele Unite au desfășurat un atac asupra Iranului. Ulterior, Iranul a ripostat prin atacuri lansate în întreg Orientul Mijlociu.

„În Israel sunt 15 000 de cetățeni moldoveni. În mare parte populația este asigurată cu adăposturi. Acolo unde nu sunt adăposturi în apartamente – sunt în case, unde nu sunt în case – sunt alături, dacă cineva se afla în deplasare departe de casă sunt adăposturi publice, sau parcări subterane. Există posibilitatea plecării terestre”, a declarat Alex Roitman pentru ZdG.

Ministerul Afacerilor Externe al R. Moldova (MAE) informează că Celula de criză activează în regim permanent, în contextul evoluțiilor de securitate din Orientul Mijlociu. Potrivit unui comunicat al instituției, situația regională rămâne „complexă și volatilă, cu atacuri repetate cu rachete și drone, iar în anumite zone spațiul aerian este închis sau afectat”.

Potrivit informațiilor confirmate de misiunile diplomatice ale R. Moldova, nu sunt înregistrate victime sau persoane rănite în rândul cetățenilor R. Moldova în statele monitorizate.

Mihai Popșoi, ministrul Afacerilor Externe, a publicat un mesaj duminică, 1 martie, pe rețeaua X, în care condamnă ferm atacurile Iranului.

„Republica Moldova condamnă ferm atacurile Iranului asupra suveranității și integrității teritoriale a statelor din Orientul Mijlociu: Emiratele Arabe Unite, Qatar, Bahrain, Kuweit, Iordania, Oman, Arabia Saudită. Facem apel la reținere pentru a evita o instabilitate suplimentară în regiune”, se arată în mesajul șefului diplomației moldovene.

Sâmbătă dimineață, 28 februarie, Israel și Statele Unite au desfășurat un atac asupra Iranului, în urma căruia liderul suprem al țării, Ali Khamenei, a fost ucis. Ulterior, Iranul a ripostat prin atacuri lansate în întreg Orientul Mijlociu, vizând aliați ai SUA și locații unde americanii au baze militare, inclusiv în Dubai, Doha, Bahrain și Kuweit. Patru persoane au fost rănite în urma unui incident produs pe Aeroportul Internațional din Dubai, unul dintre cele mai aglomerate centre de aviație din lume.

Potrivit BBC, eliminarea liderului suprem reprezintă „un moment definitoriu” în istoria zbuciumată a Iranului. Președintele american, Donald Trump, a declarat că ayatollahul Ali Khamenei a fost „unul dintre cei mai răi oameni din istorie” și că moartea acestuia oferă „cea mai mare șansă pentru poporul iranian de a-și recâștiga țara”.