LIVE TEXT O dronă rusească a lovit un moment de comemorare din Sumî, într-un atac soldat cu moartea unei persoane și nouă răniți. Război în Ucraina, ziua 1550

UPDATE 18:00 O dronă rusească a atacat o procesiune funerară la periferia orașului Sumî, în nord-estul țării, în dimineața zilei de 23 mai, într-un eveniment pe care autoritățile regionale l-au descris drept un „atac cinic”, ucigând o persoană și rănind alte nouă, transmite Kyiv Independent.

Sumî, situat la aproximativ 30 de kilometri de granița cu Rusia, în nord-estul Ucrainei, se confruntă cu frecvente atacuri transfrontaliere cu drone, rachete și artilerie pe tot parcursul războiului, din cauza proximității sale față de teritoriul rus.

Potrivit Administrației Militare din Regiunea Sumî, drona a lovit în timpul comemorărilor care marchează Ziua Eroilor din Ucraina aveau loc în tot orașul. Autoritățile au raportat inițial că un bărbat a fost rănit grav în atac. Oficialii au declarat ulterior că acesta a murit în timpul unei intervenții chirurgicale la spital.

„Medicii au făcut tot posibilul pentru a-i salva viața”, a declarat administrația, adăugând că identitatea victimei este încă în curs de stabilire.

Autoritățile au declarat că toți cei răniți primesc asistență medicală și au avertizat că amenințarea unor atacuri rusești repetate persistă.

Mai devreme în cursul zilei, oficialii locali și locuitorii s-au adunat la cimitirul central din Sumî pentru a onora soldații ucraineni căzuți la datorie, în cadrul comemorărilor Zilei Eroilor. Evenimentele au inclus o ceremonie de depunere de flori pe Aleea Gloriei din oraș și un minut de reculegere organizat de grupuri locale de tineri.

UPDATE 15:20 Serviciul de Securitate al Ucrainei a atacat o întreprindere militară rusă importantă, „Metafrax Chemicals”, care face parte din industria chimică rusă. Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a anunțat acest lucru pe Telegram, potrivit Ukrinform.

„Sunt recunoscător Serviciului de Securitate al Ucrainei (SBU) pentru atacarea uneia dintre principalele instalații militare ale Rusiei. Aceasta este situată la 1700 de kilometri de granița noastră, în regiunea Perm. Metafrax Chemicals este o parte esențială a industriei chimice rusești”, a declarat Zelenski.

El a declarat că produsele fabricii aprovizionează zeci de alte instalații de producție militară rusești.

„Aceasta include aeronave, drone, motoare de rachetă și explozibili. Producția la uzină a fost acum oprită. «Sancțiunile noastre pe termen lung» sunt importante. Mulțumesc”, a declarat președintele.

După cum s-a relatat, SBU a atacat o rafinărie de petrol și o stație de pompare a petrolului din Perm, Rusia, pentru a treia oară.

UPDATE 13:19 Atacurile rusești din Ucraina au ucis cel puțin cinci persoane și au rănit cel puțin alte 62 în ultima zi, au raportat autoritățile locale dimineața, pe 23 mai, unele dintre cele mai grele atacuri înregistrate fiind în regiunea Herson, în timp ce forțele ruse au continuat să vizeze infrastructura civilă și zonele rezidențiale din regiunea frontului, relatează Kyiv Independent.

Situat pe malul vestic al râului Dnipro, în apropierea liniei frontului din sudul Ucrainei, orașul Herson și comunitățile din apropiere se confruntă cu atacuri regulate de artilerie și drone de când forțele ucrainene au eliberat orașul în noiembrie 2022.

Locuitorii au descris atacurile rusești cu drone FPV care vânează și vizează pietoni, bicicliști, vehicule civile și transport public drept un „safari uman”.

În total, Rusia a lansat 124 de drone peste noapte, a declarat Forțele Aeriene ale Ucrainei în dimineața zilei de 23 mai, majoritatea fiind drone de tip Shahed cu atac în adâncime. Sistemele de apărare aeriană ucrainene au doborât sau suprimat 102 dintre acestea, a declarat Forțele Aeriene.

Cele mai multe victime au fost raportate în estul și sudul Ucrainei – inclusiv în regiunea Herson, unde o persoană a fost ucisă și alte 20 au fost rănite în atacurile rusești, a declarat guvernatorul Oleksandr Prokudin.

Atacurile rusești au avariat cel puțin opt case private, o biserică și mai multe vehicule civile. Un ciclist în vârstă de 69 de ani a fost rănit într-un atac cu o dronă FPV în satul Kostyrka, suferind răni de șrapnel și o comoție cerebrală, au declarat autoritățile regionale.

UPDATE 10:30 Armata rusă a atacat trei districte ale regiuni Dnipropetrovsk noaptea trecută, anunță Serviciul de Urgență al Ucrainei pe Telegram.

„În orașul Șahtiarsk, districtul Sinelniki, un bloc de apartamente și o clădire administrativă au fost avariate. Echipele de intervenție au transportat 25 de locuitori din blocul avariat într-un loc sigur, inclusiv 5 copii”, se arată în mesajul serviciilor.

O clădire rezidențială privată a fost avariată în districtul Krîvîi Rih. Armata rusă a lovit și comunitățile Marhanețka și Pokrovska din districtul Nikopol.