„Este imperios necesar să rămânem în continuare în adăposturile antirachetă”. Mesaj pentru cetățenii moldoveni din Israel

Cetățenii moldoveni care se află în Statul Israel sunt îndemnați să respecte în continuare măsurile de precauție, atenționează într-un mesaj repetat ambasadorul R. Moldova, Alex Roitman. El a adăugat că situația de securitate în Statul Israel rămâne în continuare complexă.

„Este imperios necesar să rămânem în continuare în adăposturile antirachetă, să nu părăsim spațiile protejate până când Comandamentul Frontului Intern nu va anunța acest lucru. Această situație poate dura încă câteva zile. Evitați deplasările ne-esențiale. Vor urma noi instrucțiuni. Vă rugăm să urmăriți cu atenție informația actualizată”, a subliniat ambasadorul.



Potrivit lui, autoritățile israeliene au anunțat că aeroportul rămâne în continuare închis dar se mențin deschise punctele terestre de trecere a frontierei:

către Egipt – PTF Begin (Taba) – deschis non-stop;

către Iordania – PTF Rabin – deschis pentru pasageri până la 20:00 și pentru autoturisme până la 19:00 și PTF Allenby – deschis pentru turiști în intervalul 08:00 – 15:00



Nouă persoane au fost omorâte ca urmare a atacului iranian cu rachetă asupra unei clădiri rezidențiale din apropierea Ierusalimului, transmite CNN. Alte 30 de persoane au fost rănite. O casă a fost lovită direct în orașul Beit Shemesh, din centrul Israelului.