LIVE TEXT O rafinărie de petrol din Rusia și-a oprit activitatea după atacul cu drone ucrainene din 21 mai, relatează Statul Major General al Ucrainei. Război în Ucraina, ziua 1553

UPDATE 22:00 O rafinărie de petrol din orașul rusesc Sîzran, regiunea Samara, s-a închis în urma unui atac cu drone ucrainene din 21 mai, a confirmat Statul Major General pe 26 mai, relatează Kyiv Independent.

„Forțele de Apărare Ucrainene vor continua să ia sistematic măsuri pentru a obliga Federația Rusă să înceteze agresiunea armată împotriva Ucrainei”, a declarat Statul Major General într-un comunicat pe Telegram.

Rusia nu a reacționat la afirmația Statului Major General.

Președintele Volodimir Zelenski a confirmat pe 21 mai că drone ucrainene cu rază lungă de acțiune au lovit peste noapte rafinăria de petrol Sîzran, situată la peste 800 de kilometri de granița cu Ucraina.

„Aceasta este încă o sancțiune pe termen lung împotriva industriei rusești de rafinare a petrolului și vom continua pe această cale”, a declarat Zelenski.

Rafinăria are o capacitate de procesare de aproximativ 9 milioane de tone de țiței pe an și furnizează combustibil Forțelor Aeriene Ruse și unităților militare din centrul și sudul Rusiei, exportând în același timp produse petroliere prin râul Volga și Marea Caspică.

Misiunea a fost îndeplinită de operatori din cadrul Centrului 1 Separat și al Regimentului 413 al Forțelor de Sisteme Fără Pilot ale Ucrainei, în coordonare cu Forțele de Operațiuni Speciale.

UPDATE 17:20 Trupele ruse au lovit cu o rachetă balistică „Iskander” un depozit al Programului Alimentar Mondial al ONU (PAM) din Dnipro. În urma atacului, a fost distrus complet ajutorul umanitar destinat pentru 130 de mii de persoane care locuiesc în apropierea liniei frontului.

Despre acest lucru au anunțat ministrul de externe al Ucrainei, Andrii Sîbiha, și serviciul de presă al Programului Alimentar Mondial al ONU.

În timpul atacului, niciun angajat al organizației nu a fost rănit. Potrivit PAM, în momentul loviturii, în depozit se aflau rezerve de alimente în valoare de peste 1,4 milioane de dolari. Specialiștii lucrează la fața locului și evaluează amploarea pagubelor.

Șeful diplomației ucrainene, Andrii Sîbiha, a subliniat că acest atac a avut loc în pofida discuțiilor recente din Consiliul de Securitate al ONU și a apelurilor comunității internaționale de a înceta loviturile asupra misiunilor umanitare. El l-a îndemnat pe secretarul general al ONU, António Guterres, să folosească toate instrumentele disponibile pentru a determina Kremlinul să oprească atacurile.

„Acest atac reprezintă încă o demonstrație a adevăratei atitudini a Rusiei față de ONU și statele sale membre, precum și un dispreț evident față de principiile fundamentale ale dreptului internațional umanitar”, a declarat Sîbiha.

Reprezentantul PAM în Ucraina, Richard Ragan, a menționat că acest depozit din Dnipro este lovit pentru a doua oară. În noiembrie 2025, acesta a fost avariat de o dronă rusească. În total, în ultimele 18 luni, organizația a înregistrat peste 84 de incidente în urma cărora au fost afectate depozitele, vehiculele și punctele de distribuire a ajutoarelor din Ucraina.

UPDATE 15:02 Militarii ruși au lansat asupra Kievului două dintre cele mai noi rachete balistice „Oreșnik” în timpul atacului masiv din 24 mai, însă una dintre ele ar fi putut suferi o defecțiune și să cadă pe pozițiile rusești din regiunea ocupată Donețk, scrie Institutul American pentru Studiul Războiului (ISW).

Posibila defecțiune a rachetei „Oreșnik” a fost surprinsă de o cameră video din Donețk, orientată spre nord. Pe imagini se vede căderea a șase submuniții caracteristice acestei rachete în zona localităților ocupate Avdiivka sau Iasinuvata — la aproximativ 40 de kilometri de linia frontului, unde s-ar fi putut afla poziții ale trupelor ruse, notează ISW.

There has been no official information about the use of a second 'Oreshnik IRBM' that likely failed hitting near Donetsk city.



Here is proof 2 were used.



1. The camera that recorded the first fall of a 'Oreshnik IRBM' is located in Donetsk city looking towards the north. — kim høvik (@kimhvik2) May 25, 2026

În timpul atacului asupra Kievului din noaptea de 24 mai, canalele de monitorizare au raportat lansarea primului „Oreșnik” în jurul orei unu noaptea, însă ulterior nu au apărut informații despre locul impactului. Cel mai probabil, racheta s-a defectat pe drumul spre capitala Ucrainei, după care armata rusă a lansat un al doilea „Oreșnik”, în versiune non-nucleară, care a ajuns în Bila Țerkva.

Potrivit fondatorului Conflict Intelligence Team, Ruslan Leviev, și canalului Fighterbomber, apropiat Forțelor Aerospațiale Ruse, ținta atacului ar fi fost o bază aeriană.

După atacul asupra Kievului, Ministerul rus al Apărării a declarat că au fost folosite „Oreșnik”-uri la plural, fără să precizeze numărul exact al rachetelor lansate. Instituția a numit atacul un „răspuns la atacurile teroriste ale Ucrainei” și a susținut că „toate obiectivele desemnate au fost lovite”.

Potrivit estimărilor agenției ucrainene a Ministerului Apărării „ArmiaInform”, atacul asupra Kievului din 24 mai ar fi costat Rusia aproximativ 361 de milioane de dolari, dintre care circa 50 de milioane ar fi revenit unei singure rachete „Oreșnik”. Dacă lansarea celei de-a doua rachete va fi confirmată, costul total al atacului ar putea ajunge la 411 milioane de dolari, scrie ISW.

UPDATE 13:25 Statul Major al Forțelor Armate ale Ucrainei a confirmat că rafinăria de petrol din Sîzran și-a suspendat activitatea în urma unui atac efectuat pe 21 mai, a informat Statul Major al Ucrainei.

„Pe baza evaluărilor preliminare ale loviturilor, a fost confirmată oprirea rafinăriei de petrol din Sîzran (Sîzran, regiunea Samara, Federația Rusă), care a fost ținta Forțelor de Apărare ale Ucrainei pe 21 mai 2026”, se arată în declarație.

Statul Major a mai raportat că au fost avariate echipamente și rezervoare de stocare de la stația liniară de producție și dispecerat din Iaroslavl, lovită pe 25 mai. În plus, forțele ucrainene au confirmat lovirea cu succes a stației radar ruse 1L125 Niobiy-SV din Iarsk, regiunea Luhansk, pe 24 mai.

Potrivit Statului Major, forțele ucrainene au efectuat o serie de lovituri asupra unor ținte militare ruse importante pe 25 mai și în noaptea de 26 mai. Printre țintele lovite s-au numărat un post de comandă rusesc în Ocheretyne, regiunea Donețk, și un centru de comandă al unui regiment al armatei ruse în Verkhnia Krynytsia, regiunea Zaporijjea.

Forțele ucrainene au lovit, de asemenea, centre de control ale dronelor rusești lângă Nesterianka, în regiunea Zaporijjea, și Novohrodivka, în regiunea Donețk. La fel, au fost lovite un depozit de drone și un depozit logistic lângă Novopetrivka, în regiunea Donețk, precum și un depozit logistic în Donețk.

Forțele ucrainene au lovit și un vagon cisternă feroviar care transporta combustibil și lubrifianți lângă Debalțevo, în regiunea Donețk. Rafinăria din Sîzran și-a suspendat activitatea după ce o dronă ucraineană a avariat principala sa unitate de rafinare pe 21 mai.

9:20 În noaptea de 26 mai, trupele ruse au lansat asupra Ucrainei două rachete balistice „Iskander-M” și 122 de drone de diferite tipuri, au raportat Forțele Aeriene ale Ucrainei.

Conform datelor până la ora 8:30, soldații ucraineni au reușit să neutralizeze 111 drone rusești. În același timp, lovituri ale nouă drone și rachete au fost înregistrate în 11 locații, iar căderea fragmentelor — în trei locații. Militarii au avertizat că atacul continuă — noi grupuri de drone rusești au intrat în spațiul aerian al Ucrainei.

În seara zilei de 25 mai, armata rusă a atacat Odesa, avariind un obiect de infrastructură al orașului. Potrivit informațiilor preliminare, în urma bombardamentelor au fost rănite trei persoane. Un alt bărbat, pe care medicii au încercat să-l resusciteze, a murit.

De asemenea, raionul Poltava a fost supus bombardamentelor rusești, au comunicat reprezentanții Serviciului de Stat pentru Situații de Urgență al Ucrainei. Acolo a fost distrusă o casă de locuit în care trăia o femeie în vârstă. Salvatorii au scos victima de sub dărâmături și au predat-o medicilor.

Totodată, în seara de 25 mai, rușii au lansat două bombe aeriene asupra centrului orașului Kramatorsk, a declarat șeful administrației militare regionale din Donețk, Vadim Filașkin. În urma atacului, 12 persoane au fost rănite, printre care și un băiat de opt ani.

Serviciul de Stat pentru Situații de Urgență al Ucrainei a precizat că, din cauza bombardamentelor, au fost avariate clădiri rezidențiale, iar automobile și apartamente dintr-un bloc locativ au luat foc.