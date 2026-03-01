„Am auzit cinci bubuituri. Per general, atmosfera este liniștită”. Mesajul unei moldovence din Dubai

Victoria Burca, o cetățeană a R. Moldova stabilită în Dubai, spune că situația este relativ calmă în cel mai populat oraș din Emiratele Arabe Unite. Într-un mesaj publicat pe Facebook, ea spune că ceea se poate simți este zgomotul exploziilor.

„Da, auzim bubuiturile provenite de la interceptările rachetelor și dronelor. Am postat mai devreme numărul interceptărilor de ieri. Azi sunt și mai multe, chiar dacă eu personal am auzit doar cinci bubuituri – trei dimineața, pe la 8, și două pe la 15:40. Nu se poate pleca, spațiul aerian este închis, iar statele vecine (Oman, Qatar, Bahrain) nu sunt o opțiune. Peste tot se bombardează.

Dubai rămâne în continuare sigur! O rachetă poate zbura pe deasupra, dar telefonul și laptopul le poți lăsa pe masă într-o cafenea sau pe plajă și te duci liniștit la baie – nu le fură nimeni. Niște prieteni s-au dus azi la piscină, cu vedere la Burj Khalifa, și mi-au trimis o poză. Eu stau acasă și închid balconul doar când se aud bubuituri. În rest, îl țin deschis – afară este vreme frumoasă și soare. Şi da, noi suntem calmi, nu ne panicăm și avem încredere în autorități”, se arată în mesajul moldovencei.

Contactată de Ziarul de Gardă, Victoria a mai spus că autoritățile locale au îndemnat sectorul privat să organizeze munca la distanță în următoarele trei zile. La fel ar urma să funcționeze și instituțiile de învățământ.



„Per general, atmosfera este liniștită. Dacă nu am auzi bubuiturile, nici nu am sesiza ca zboară rachete. Este mai puțin trafic pe străzi și în mall-uri unele magazine au ales să stea închise. Pe Palm unele hoteluri au închis piscinele azi, dar, de exemplu, în Downtown -nu. Eu, personal, nu am ieșit cu mașina azi. Nu am nicio urgență și cred că să fii precaut e cel mai indicat. Din păcate, unele drone au atins obiective strategice – aeroportul, portul Jebel Ali , un mall din Sharjah, hotelul Fairmont”, a spus Victoria pentru ZdG.

Ea a adăugat că este în legătură cu mai mulți cetățeni moldoveni stabiliți în Dubai. „Toți sunt calmi”, spune femeia. Unii, totuși, ar fi încercat să plece în Oman, dar nu cunoaște dacă au reușit să treacă frontiera.