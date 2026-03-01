Principală  —  Ştiri  —  Politic   —   REACȚIA Ministerului de Externe de…

REACȚIA Ministerului de Externe de la Chișinău la criza din Orientul Mijlociu

Sursa: MAE

Mihai Popșoi, ministrul Afacerilor Externe, a publicat un mesaj pe rețeaua X, în care condamnă ferm atacurile Iranului.

Republica Moldova condamnă ferm atacurile Iranului asupra suveranității și integrității teritoriale a statelor din Orientul Mijlociu: Emiratele Arabe Unite, Qatar, Bahrain, Kuweit, Iordania, Oman, Arabia Saudită. Facem apel la reținere pentru a evita o instabilitate suplimentară în regiune”, se arată în mesajul șefului diplomației moldovene.

