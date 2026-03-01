Principală — Ştiri — Politic — REACȚIA Ministerului de Externe de…
REACȚIA Ministerului de Externe de la Chișinău la criza din Orientul Mijlociu
Mihai Popșoi, ministrul Afacerilor Externe, a publicat un mesaj pe rețeaua X, în care condamnă ferm atacurile Iranului.
„Republica Moldova condamnă ferm atacurile Iranului asupra suveranității și integrității teritoriale a statelor din Orientul Mijlociu: Emiratele Arabe Unite, Qatar, Bahrain, Kuweit, Iordania, Oman, Arabia Saudită. Facem apel la reținere pentru a evita o instabilitate suplimentară în regiune”, se arată în mesajul șefului diplomației moldovene.
The Republic of Moldova strongly condemns Iran’s attacks on the sovereignty and territorial integrity of the Middle East states: UAE, Qatar, Bahrain, Kuwait, Jordan, Oman, Saudi Arabia.— Mihai Popșoi (@MihaiPopsoi) March 1, 2026
We call for restraint to avoid further instability in the region.