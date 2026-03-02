Detalii de la Ministerul de Externe despre situația de securitate din Orientul Mijlociu: „Sunt raportate periodic atacuri cu rachete, acestea fiind interceptate de sistemele de apărare”

Ministerul Afacerilor Externe al R. Moldova (MAE) informează că Celula de criză activează în regim permanent, în contextul evoluțiilor de securitate din Orientul Mijlociu. Potrivit unui comunicat al instituției, situația regională rămâne „complexă și volatilă, cu atacuri repetate cu rachete și drone, iar în anumite zone spațiul aerian este închis sau afectat”.

Potrivit informațiilor confirmate de misiunile diplomatice ale R. Moldova, nu sunt înregistrate victime sau persoane rănite în rândul cetățenilor R. Moldova în statele monitorizate.

„Recomandăm cetățenilor R. Moldova:

să rămână în locuri sigure;

să evite deplasările neesențiale;

să respecte cu strictețe indicațiile autorităților locale;

să verifice permanent statutul zborurilor direct cu operatorii aerieni.

În ceea ce privește Statul Israel, potrivit MAE, situația de securitate rămâne complexă.

„Cetățenii R. Moldova sunt îndemnați să respecte măsurile de precauție stabilite de autoritățile israeliene și să rămână în adăposturile antirachetă până la anunțul oficial privind încetarea alertei.

Se recomandă evitarea deplasărilor neesențiale, în contextul în care situația încă poate dura. Aeroportul rămâne închis. Sunt funcționale anumite puncte terestre de trecere a frontierei către Egipt și Iordania.

Ambasada R. Moldova a recepționat solicitări de asistență din partea cetățenilor moldoveni și a oferit sprijin consular și informațiile necesare fiecărui solicitant. În urma verificărilor efectuate cu autoritățile competente, nu sunt înregistrate victime sau persoane rănite în rândul cetățenilor R. Moldova.

Ambasada R. Moldova în Statul Israel: +972 52 278 7326; +972 52 778 9772; [email protected]”, se mai spune în comunicat.

Cât privește Statul Qatar, situația de securitate rămâne „dificilă, dar stabilă”.

„Spațiul aerian rămâne închis. Se aplică măsuri de adăpostire la fața locului, iar populația este îndemnată să rămână în spații sigure, iar activitatea multor instituții se desfășoară la distanță.

Sunt raportate periodic atacuri cu rachete, care sunt interceptate de sistemele de apărare. Ambasada R. Moldova a recepționat solicitări de asistență din partea unor cetățeni moldoveni. Tuturor li s-au oferit informațiile și sprijinul consular necesar. În urma verificărilor efectuate cu autoritățile competente, nu sunt înregistrate victime sau persoane rănite în rândul cetățenilor R. Moldova.

Autoritățile qatareze nu au anunțat măsuri generale privind acoperirea cheltuielilor de cazare pentru persoanele care nu pot părăsi țara. Ambasada RM în Statul Qatar (acreditată prin cumul pentru Statul Kuwait). +974 3377 3417; [email protected].

Emiratele Arabe Unite.

Situația de securitate rămâne tensionată, în contextul atacurilor cu rachete și drone.

Spațiul aerian al EAU rămâne închis. Mai multe companii aeriene și-au suspendat temporar operațiunile.

Autoritățile au dispus măsuri de adăpostire la fața locului și recomandă populației să rămână în locuri sigure.

Instituțiile publice, utilitățile și serviciile esențiale funcționează în regim normal.

În urma verificărilor efectuate cu autoritățile competente, nu sunt înregistrate victime sau persoane rănite în rândul cetățenilor R. Moldova.

Ambasada R. Moldova a recepționat un număr semnificativ de solicitări telefonice și prin e-mail din partea cetățenilor moldoveni. Tuturor li s-a oferit sprijin consular, informații actualizate și îndrumare privind opțiunile de tranzit și plecare.

Ambasada menține contact permanent cu autoritățile EAU și cu misiunile altor state pentru facilitarea eventualelor soluții de tranzit.

Republica Turcia

Turcia rămâne un posibil punct de tranzit regional.

Se recomandă verificarea permanentă a statutului curselor aeriene înainte de deplasarea la aeroport.

Nu sunt raportate incidente care să implice cetățeni ai Republicii Moldova.

Republica Libaneză (acoperire consulară asigurată de Ambasada RM în Republica Turcia, acreditată prin cumul)

Potrivit comunicatelor oficiale ale autorităților, atacurile aeriene israeliene au avut loc în contextul lansărilor de rachete din sudul Libanului către nordul Israelului.

Loviturile au vizat mai multe zone din sudul Libanului, dar și zone din apropierea capitalei Beirut.

Autoritățile libaneze au convocat o ședință de urgență și au declarat că monitorizează atent situația.

Situația rămâne tensionată și se poate modifica rapid.

Nu au fost recepționate solicitări de asistență din partea cetățenilor Republicii Moldova.

Se recomandă evitarea deplasărilor neesențiale și monitorizarea strictă a informațiilor oficiale.

Ambasada RM în Republica Turcia (acreditată prin cumul pentru Republica Libaneză și Republica Arabă Egipt): +90 541 687 21 04; [email protected]

Republica Azerbaidjan (situația din Iran)

Situația de securitate în Iran rămâne extrem de volatilă, în contextul atacurilor aeriene asupra mai multor obiective militare și guvernamentale.

Autoritățile iraniene au impus măsuri de securitate sporite, inclusiv recomandări de adăpostire la fața locului și limitarea deplasărilor.

Sunt posibile restricții de comunicare și întreruperi temporare ale internetului.

Frontiera terestră Azerbaidjan–Iran rămâne închisă pentru traficul obișnuit de pasageri.

Ieșirile în regim de urgență prin Azerbaidjan sunt posibile doar prin coordonare instituțională prealabilă.

Cetățenii Republicii Moldova aflați în Iran sunt îndemnați să evite deplasările între provincii, să se adăpostească în locuri sigure și să evite apropierea de obiective guvernamentale și militare.

Pentru eventuală evacuare terestră prin Azerbaidjan este necesară contactarea prealabilă a Ambasadei RM pentru obținerea autorizației din partea autorităților azere.

Zborurile din regiune sunt afectate, evacuările aeriene sunt posibile doar în condițiile existenței unor coridoare aprobate.

În urma verificărilor efectuate, nu sunt înregistrate victime în rândul cetățenilor Republicii Moldova.

Ambasada RM în Republica Azerbaidjan (acreditată prin cumul pentru Republica Islamică Iran) +994 50 228 51 35; [email protected]

Recomandări generale

Evitați deplasările neesențiale

Verificați permanent statutul zborurilor

Respectați instrucțiunile autorităților locale

Păstrați legătura cu misiunile diplomatice

Informați-vă exclusiv din surse oficiale

Celula de Criză a MAE continuă monitorizarea permanentă a evoluțiilor și va reveni cu actualizări pe măsură ce acestea devin disponibile. Se reiterează apelul la calm, vigilență și responsabilitate”, susțin reprezentanții MAE.

Sâmbătă dimineață, 28 februarie, Israel și Statele Unite au desfășurat un atac asupra Iranului, în urma căruia liderul suprem al țării, Ali Khamenei, a fost ucis. Ulterior, Iranul a ripostat prin atacuri lansate în întreg Orientul Mijlociu, vizând aliați ai SUA și locații unde americanii au baze militare, inclusiv în Dubai, Doha, Bahrain și Kuweit. Patru persoane au fost rănite în urma unui incident produs pe Aeroportul Internațional din Dubai, unul dintre cele mai aglomerate centre de aviație din lume. Potrivit BBC, eliminarea liderului suprem reprezintă „un moment definitoriu” în istoria zbuciumată a Iranului. Președintele american, Donald Trump, a declarat că ayatollahul Ali Khamenei a fost „unul dintre cei mai răi oameni din istorie” și că moartea acestuia oferă „cea mai mare șansă pentru poporul iranian de a-și recâștiga țara”.

În urma uciderii ayatollahului Ali Khamenei, președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, vede şansa unui nou început. Odată cu moartea liderului suprem de la Teheran, se întrevede o speranță pentru poporul iranian, a scris von der Leyen pe platforma X. „Trebuie să ne asigurăm că își pot modela propriul viitor”. În același timp, a adăugat ea, „acest moment prezintă riscul real de instabilitate, care ar putea arunca regiunea într-o spirală a violenței”. Înaltul Reprezentant al UE pentru Afaceri Externe și Politica de Securitate, Kaja Kallas, a descris moartea lui Khamenei ca fiind un „moment decisiv” în istoria Iranului. Deși viitorul rămâne incert, ea a subliniat că acum este limpede calea pentru un „Iran diferit”, pe care poporul său îl poate modela cu mai multă libertate, scrie Deutsche Welle.

În ceea ce privește răspunsul Iranului la atacurile SUA și ale Israelului, președintele Consiliului UE, António Costa, a declarat: „Condamn cu fermitate atacurile Iranului asupra mai multor țări din regiune”. El a spus că acțiunile reprezintă o escaladare periculoasă a situației militare din Orientul Mijlociu. Costa şi-a exprimat „toată solidaritatea” cu statele afectate. Iranul a atacat Israelul și numeroase instalații militare americane din regiunea Golfului, ca represalii.