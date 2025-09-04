VIDEO Armata digitală a Kremlinului. Investigație sub acoperire. „Se plătește, hai să vă spun, se plătește direct de la Moscova”

Sute de conturi cu identități false, în spatele cărora stau activiști reali ai Blocului „Victorie”, controlat de Ilan Șor de la Moscova, au fost create pentru a răspândi propagandă rusească pe TikTok și Facebook. Toate postările sunt monitorizate riguros, iar comunicarea este coordonată prin grupuri și canale secrete de Telegram.



Câteva luni la rând, așa-numiții „activiști responsabili de comunicare” ai Blocului „Victorie” au fost instruiți online de o echipă de curatori vorbitori de limbă rusă cum să folosească rețelele sociale și cum să păcălească algoritmii pentru a obține un impact cât mai mare. Ulterior, „activiștii” au fost înarmați cu texte propagandistice antieuropene, aliniate la narațiunile de propagandă rusă, și au început a bombarda zilnic spațiul online, acționând ca o armată digitală a Kremlinului împotriva Republicii Moldova, ținta fiind alegerile parlamentare din 28 septembrie 2025.

Deși inițial nu se discuta despre plăți pentru aceste activități, ulterior, din rândul celor mai sârguincioși activiști ai rețelei Șor, a fost selectat un detașament de mercenari plătiți direct de la Moscova.

După ce Rusia a cumpărat, prin rețeaua coordonată de Ilan Șor, voturile a zeci de mii de cetățeni la alegerile prezidențiale și referendumul din toamna anului 2024, fără a reuși să le deturneze, gruparea nu și-a oprit activitatea. Dimpotrivă. Pregătirile pentru alegerile parlamentare din 2025 au început imediat după cel de-al doilea tur al prezidențialelor.

Ziarul de Gardă a documentat, din nou sub acoperire, activitățile rețelei, de această dată din mediul online. În această investigație vă arătăm, pas cu pas, cum s-a format, cum s-a extins și cum s-a consolidat o adevărată fermă de trolli, coordonată direct de la Moscova, ce narațiuni răspândește, pe cine promovează și pe cine atacă.

„Instruire gratuită privind rețelele sociale”

„Activista” Irina Zahar, adică jurnalista Natalia Zaharescu de la Ziarul de Gardă, infiltrată în 2024 în rețeaua lui Ilan Șor, a fost deconspirată la nivel național odată cu publicarea investigației „În slujba Moscovei”. Informațiile de contact ale Irinei Zahar nu au fost însă eliminate din baza de date a rețelei, astfel că pe 7 noiembrie 2024, la doar patru zile după cel de-al doilea tur al alegerilor prezidențiale și la exact o săptămână de la publicarea părții a doua a investigației „În slujba Moscovei”, a fost sunată de la numărul de telefon al oficiului central al Blocului „Victorie”. Era același număr de telefon de la care jurnalista ZdG a fost sunată de mai multe ori atunci când era infiltrată în rețea și de la care i s-a dictat pentru cine trebuie să voteze în turul doi al alegerilor prezidențiale din 2024.

Jurnalista ZdG, Natalia Zaharescu, sunată de pe numărul Blocului „Victorie” și invitată la instruire despre rețelele sociale la patru zile după alegerile prezidențiale din 2024

Vocea din telefon i-a mulțumit în limba rusă „activistei Irina” că a rămas „parte a echipei” și i-a propus să participe la o „instruire gratuită privind rețelele sociale”, pentru a-și putea îndeplini „funcția de activist pentru coordonarea comunicării” în cadrul Blocului „Victorie”: „Trebuie să scrieți pe un număr de Telegram și o să vă expedieze o anchetă. Acolo curator este Eva Sergheevna.”

Contul de Telegram transmis avea afișat un număr de telefon din Federația Rusă. Numele Evei Sergheevna apare și în prima parte a investigației „În slujba Moscovei”, în calitate de coordonatoare a grupului activiștilor responsabili de comunicare în care a fost inclusă „activista” Ana Nastas, adică jurnalista ZdG sub acoperire Măriuța Nistor.

„Sunt bucuroasă să vă salut în videochatul nostru”

Ulterior, comunicarea a avut loc în mare parte utilizând aplicația Telegram. Eva Sergheevna a trimis un link la un grup numit în limba rusă „Обучение Активистов по Коммуникации”, adică „Instruirea activiștilor responsabili de comunicare”. În aceeași seară a avut loc un apel în acel chat, în care erau deja 55 de membri.

Apelurile aveau loc într-un grup închis de pe Telegram, numit „Обучение Активистов по Коммуникации”

Modul de lucru al grupului de comunicatori era următorul: în timpul zilei, în chat erau publicate instrucțiuni video despre cum pot fi utilizate rețelele sociale, iar seara, de obicei la ora 20:00, erau organizate apeluri audio în grupul de pe Telegram.

În calitate de instructoare era o femeie care vorbea în limba rusă și care s-a prezentat cu numele Asea Albertovna. „Sunt bucuroasă să vă salut în videochatul nostru. Vă sunt recunoscătoare că ați decis să participați la instruirea noastră, este foarte valoros pentru noi. Este o mare posibilitate să atingem scopurile noastre și să ajungem acolo unde tindem de mult timp”, i-a salutat aceasta pe activiștii din grup.

Un nou nivel al războiului informațional

Rolul ei a fost să-i instruiască cu privire la funcțiile de bază ale aplicației Telegram. Ea a menționat că activiștii urmau să primească mai multe însărcinări:

„Câte o însărcinare o dată la trei zile. Însărcinările nu vor fi complicate. (…) Prima însărcinare va fi postată aici, în chatul nostru închis. Nu vă faceți griji. Acest chat nu e cu acces public. Totul se face cu scopul de a promova și a crea o comunitate nouă. Pentru că în prezent lupta este informațională și metodele vechi nu funcționează, este necesar să trecem la un nou nivel. Iar noul nivel este, oricât de înfricoșător ar suna, sistemul războiului informațional. Colectivul nostru, care s-a adunat astăzi, este pilot de lansare a unui proiect mare, care se va răspândi în toată țara.”



Activiștii primeau sarcini de probă, printre care – să formuleze texte pentru postări în care se prezinte pe ei și pasiunile lor. Pentru asta li se dădeau termene de trei zile



În următoarele luni, activiștii Blocului „Victorie”, iar printre ei și jurnalista ZdG infiltrată, au intrat într-o rutină a instruirilor și apelurilor aproape zilnice. Ideea pe care s-a mers inițial a fost crearea unor grupuri de Telegram pentru fiecare raion, pe care activiștii responsabili de comunicare urmau să publice informații de divertisment sau culturale, alternate cu mesaje politice. În grupul de instruire de pe Telegram erau trimise însărcinări, prin îndeplinirea cărora activiștii trebuiau să arate că pot aplica ceea ce au învățat.

De asemenea, activiștii au fost instruiți cum să folosească un VPN, cum să-și anonimizeze datele de pe Telegram, să ascundă numărul de telefon și să nu-și pună numele adevărat.

Susținerea candidatului de la Căușeni

Una dintre primele însărcinări care trebuia îndeplinită în afara grupului secret de pe Telegram a fost susținerea cu postări, comentarii, like-uri și distribuiri pe Facebook a candidatului la funcția de primar al orașului Căușeni, Ion Gălușcă, înaintat de Partidul „Forța de Alternativă și Salvare a Moldovei”, membru al Blocului „Victorie”, controlat de Ilan Șor. Pe 17 noiembrie 2024, la Căușeni au avut loc alegeri locale noi, pe care candidatul lui Șor le-a pierdut.

Însărcinarea dată activiștilor pentru susținerea candidatului Ion Gălușca de la Căușeni

În acest context, a devenit clar că în chatul activiștilor responsabili de comunicare au fost incluși membri ai rețelei din două localități: Căușeni și Chișinău, mai exact, sectorul Botanica al capitalei.

La 17 noiembrie, Asea Albertovna le-a spus activiștilor că efortul lor a fost observat și lăudat, fără să menționeze de către cine.

„Acum în grup suntem 65 de persoane. În curând, asta se va răspândi în tot Chișinăul, iar pe urmă – se va răspândi în toată Moldova. Adică, vom fi aici cu mult mai mulți. (…) Da, anume Botanica și Căușeni au fost un proiect-pilot al platformei de instruire privind această schemă de comunicare. Adică, modul cum comunicăm noi nu a mai fost la nimeni, niciodată. Și noi am demonstrat rezultate foarte bune. Chiar și la alegerile din Căușeni am reușit să facem un mare progres, pentru că noi am făcut asta împreună. Și asta ne dă speranță că interacțiunea noastră va da rădăcini și ne va da posibilitatea să creștem mai departe. Pentru că, așa cum arată practica, lucrul din gură în gură (de la om la om) e mult mai eficient decât toate hârțoagele”, a precizat curatoarea vorbitoare de limbă rusă la o altă sesiune de instruire.

„Completăm echipa”

La 2 decembrie 2024, în chat a fost introdus un nou curator, care s-a prezentat cu numele Adam. Activiștii au fost anunțați că vor fi sunați direct de către acesta. El a sunat-o în aceeași zi și pe jurnalista ZdG sub acoperire, întrebând-o numărul secției și numărul organizației primare din care face parte.

Jurnalista ZdG, Natalia Zaharescu, sunată de curatorul Adam

În grupul de pe Telegram, Asea Albertovna a început a-i instrui pe activiști cum să folosească o altă rețea socială, și anume TikTok. Le-a cerut să-i transmită conturile pe care le au pe această rețea și să se susțină reciproc.

În zilele următoare, Asea Albertovna a lăsat de înțeles că sunt în proces de recrutare noi activiști responsabili de comunicare.

„Acum desfășurăm o selecție masivă a celor care urmează a fi instruiți. Completăm echipa. Voi sunteți ca niște elevi din clasele mai mari, dacă vă putem spune așa. Voi sunteți înainte, aveți parte de cea mai actuală instruire, iar ceilalți abia încep.”

Tot de la ea am înțeles că discuțiile din grup erau supravegheate de cineva care se situa ierarhic mai sus. „Acum suntem fără «urechi» străine. Când se va conecta cineva din conducere, veți înțelege din modul în care eu vorbesc, pentru că vom comunica foarte formal”, a spus ea într-o seară, cerând opinia activiștilor despre instruirea pe care le-a făcut-o.

Totodată, Asea Albertovna a explicat că toți activiștii antrenați în această instruire vor trebui să publice informații politice:

„Chiar dacă vom posta despre politică, mai ales dacă vom posta informație politică, trebuie să fim foarte precauți, să nu fim foarte direcți, pentru că dacă vom prezenta prea abrupt o temă la care toată lumea are o opinie, cum sunt câteva teme tabu despre care se obișnuiește să se discute în public – politică, religie, situația din familie – trebuie să prezentăm atât de atent, încât omul să aibă impresia că nu voi i-ați spus asta, dar că el s-a gândit singur la asta. Asta va fi cea mai mare dificultate și sarcina noastră principală.”

„Noi jucăm pe seama unor temeri ale oamenilor”

Curatoarea Asea Albertovna a subliniat că publicul-țintă al mesajelor noastre politice trebuie să fie persoanele vârstnice, deoarece acestea sunt cei mai activi alegători. Iar tactica cea mai eficientă ce trebuie aplicată față de acestea este… frica.

„Atenția publicului poate fi captată pe două căi. Prima sunt banii, a doua este frica. Noi jucăm pe seama unor temeri ale oamenilor. Și noi putem să ne folosim de asta în cadrul instruirii noastre și a promovării pe rețelele sociale, ca să capturăm acest public. Să-l «capturăm» nu-i chiar frumos spus, dar să-l cucerim. Acest public este cel mai interesat de conținutul nostru, anume prin această tactică. Adică, să manipulăm cu… iarăși, nu-i chiar frumos spus, dar să le arătăm care sunt îngrijorările lor și să-i aducem la discuții importante”, a lămurit curatoarea.

Schimbare de strategie. De la Telegram la Tik Tok

La mijlocul lunii decembrie a fost o pauză în apelurile zilnice, fără ca activiștilor să li se explice motivul. În această perioadă a fost modificată tactica, accentul fiind pus pe rețeaua TikTok, nu pe Telegram, ca până acum.

La 23 decembrie 2024 am fost anunțați că urmează un nou apel, care s-a desfășurat într-un alt grup de pe Telegram. Inițial, în grup erau aproximativ 400 de participanți, iar apoi numărul lor a crescut până la 500. Se numea „Обучение АПК/2”, adică „Instruirea activiștilor responsabili de comunicare 2”. Aici au apărut noi moderatori: Mihail Alexandrovici și Adam, cel cu care reportera ZdG discutase anterior la telefon.

Jurnalista ZdG, Natalia Zaharescu, înregistrând discuțiile din grupul secret de pe Telegram, „Обучение АПК/2”, pentru instruirea activiștilor pe comunicare ai Blocului „Victorie”

Adam le-a explicat activiștilor că va fi organizat un flashmob pe TikTok în contextul sărbătorii de Anul Nou, scopul acestuia fiind de a lărgi audiența conturilor pe care aceștia le controlează.

„Dacă noi toți, acest număr de oameni, ne vom abona unul la celălalt, ne vom da like-uri și dacă 300–400 de oameni vor publica un video identic, având un mesaj identic, o parte a publicului organic, adică a oamenilor care nu au nicio legătură cu noi, oricum vor vedea asta. Acesta este marele scop și va fi o victorie mare pentru noi. După cum spuneam, ceea ce facem acum facem primii. Nimeni înainte de noi nu a folosit un asemenea număr de oameni, niciodată un număr atât de mare de oameni nu s-a adunat în spațiul virtual și ceea ce vom demonstra va fi un proiect pilot, deci vom fi primii”, a subliniat curatorul Adam.

Procedura de aprobare a conținutului și formei acestui flashmob a durat mai multe zile, iar activiștii erau instruiți să trateze acest exercițiu foarte serios.

„Vă rog să nu percepeți asta ca pe o distracție veselă, ca pe un lucru inutil. Nu e așa. Nu din inițiativa noastră personală ne adunăm aici așa cum ne adunăm. Avem niște însărcinări și scopuri concrete, de la care se așteaptă rezultate, pe care trebuie să le demonstrăm, astfel încât conducerea noastră de vârf să înțeleagă dacă are sens aflarea voastră în bloc sau nu”, i-a muștruluit Adam pe activiști.

Concurs cu premii pentru participarea la flashmob

Pe 25 decembrie, adică de Crăciun, curatorul Mihail Alexandrovici a publicat în grup un clipuleț video pe care urma să se bazeze mult așteptatul flashmob, cu denumirea „Dansuri care ne încălzesc”.



În el apărea una dintre activistele din grup, care s-a prezentat cu numele Inga, și care a fost „pacienta zero” a flashmobului. Ea s-a filmat dansând lângă un brad de Crăciun, folosind o melodie asemănătoare cu una folclorică, iar pe ecran apăreau patru mesaje ce trebuiau promovate prin acest flashmob: gaz pentru un leu, interdicția LGBT, alegeri corecte, adaos la pensii pentru pensionari. Sarcina activiștilor era să filmeze clipuri similare și să le publice pe TikTok, dar preluând cu strictețe aceeași linie melodică și hashtagurile.

Activista Inga, dansând pentru flashmobul cu mesaje propagandistice

Iar pentru participarea la flashmob a fost anunțat și un concurs cu premii – telefoane de model Iphone pentru primii 10 care vor înregistra cele mai multe vizualizări pe TikTok.

„Acum, lucrul nostru are scopul de a crea fundamentul pe care vom lucra la alegerile parlamentare. De aceea, noi publicăm aceste videouri nu în glumă și nu pentru distracție. Este o muncă adevărată, pe care o încurajăm. De aceea facem concursul cu smartphone-uri, ca să vă motivăm”, a spus curatorul Mihail Alexandrovici.

El i-a instruit pe activiști să nu menționeze în postările lor niciun politician sau partid. „Nu trebuie să începem cu o retorică agresivă, dar cu una mai moale, poate vagă, așa încât oamenii, la etapa inițială, nici să nu-și dea seama”, a adăugat curatorul, menționând că tezele flashmobului „au fost declarate anterior de către Ilan Mironovici și au fost anunțate de blocul nostru”.

Pe 28 decembrie, Adam a spus că rezultatele preliminare ale flashmobului, care adunase 64 de mii de vizualizări până atunci, au bucurat conducerea de vârf: „Noi am arătat deja rezultate. Acest flashmob este organizat cu scopul de a arăta posibilitățile digitale ale echipei noastre, respectiv, în funcție de posibilitățile digitale și acoperirea pe care le vom demonstra, va depinde pe viitor formatul muncii activiștilor responsabili de comunicare în organizațiile lor primare. Toți activiștii care participă la acest flashmob vor fi observați în mod special. Dacă vom aduna 250 de mii de vizualizări, dacă vom atinge acest număr până la 5 ianuarie, vom fi cel mai mare eveniment digital, mai exact, vom fi cel mai mare flashmob care s-a desfășurat pe teritoriul Moldovei.”

Instruirile continuă în 2025. „Avem planuri mari”

În 2025, instruirile și sarcinile pentru activiștii responsabili de comunicare s-au întețit. Primul apel în noul an a fost organizat pe 3 ianuarie. Curatoarea Asea Albertovna a lăudat rezultatele flashmobului. „Avem scopuri foarte mari, ca până la 12 ianuarie să ajungem la plafonul de un milion de vizualizări. Și asta este posibil”, s-a arătat optimistă aceasta.

Clipulețe video pe Tik Tok, parte din flashmobul propagandistic

Iar cel care se prezentase cu numele Mihail Alexandrovici a continuat să-i instruiască pe activiști cum trebuie scrise postări pe Facebook care să capteze atenția și cum să evite să le fie blocate conturile. Activiștii au fost încurajați să-și creeze conturi „de lucru” pe rețelele de socializare, folosind pseudonime ca să nu-și dezvăluie adevărata identitate, dar să facă și postări personale prin care să trezească simpatia publicului și să creeze impresia unor conturi autentice.

Iar curatorul Adam a intervenit, spunând că cei din conducere „consideră că flashmobul a avut destul succes”.

„Acum sunteți în lista activiștilor responsabili de comunicare care s-au făcut remarcați în cadrul flashmobului, în cadrul instruirii. Listele au fost date la aprobare. Domnilor, vă rog să aveți o atitudine serioasă față de însărcinările pe care vi le dă Asea Albertovna, pentru că vom avea nevoie de asta. Sfatul meu pentru voi este ca până la 1 februarie să aveți trei conturi pe rețelele sociale, de care, cum să vă spun, nu vă este milă. Adică, să nu vă temeți să publicați acolo un anumit conținut”, a spus Adam, lăudându-se că el însuși are mai multe conturi pe Facebook, TikTok și Instagram, pe care le întreține cu postări zilnice pentru a da impresia că sunt „conturi vii”.

„Testul” Anna Mihalachi

În dimineața zilei de 14 ianuarie 2025, fără vreo preîntâmpinare, pe chatul activiștilor a fost trimisă însărcinarea de a distribui pe conturile de Facebook și TikTok mesajul lui Ilan Șor de susținere pentru Anna Mihalachi, o femeie care fusese dată în judecată de președinta Maia Sandu pentru faptul că aceasta ar fi denigrat imaginea bunicului său. A fost transmis textul exact ce urma a fi distribuit pe Facebook, hashtagurile și linkul spre canalul de Telegram al lui Ilan Șor, numit „Запрещенный Канал” (Canalul interzis, traducere din limba rusă), precum și un clip video, la fel însoțit de hashtaguri, ce urma să fie distribuit pe TikTok.

Însărcinarea primită de activiști pentru susținerea Anei Mihalachi și o postare-exemplu de pe un cont pe Facebook cu numele Asea Albertovna

Ulterior, curatorul Adam a explicat că însărcinarea privind susținerea Annei Mihalachi a fost un test pentru a vedea cât de repede reacționează rețeaua de activiști instruiți în cadrul acestui program: „Nici eu și nici Asea Albertovna nu am știut despre asta. Am fost anunțați dimineața că trebuie să o susținem pe Anna Mihalachi. Scopul acestei însărcinări a fost să se verifice cât de operativ și rapid putem reacționa noi, ca echipă, la asemenea cazuri pe care trebuie să le facem publice.” Accesând hashtagurile, vedem că la 14 ianuarie, pe Facebook și TikTok au fost publicate zeci de postări cu mesaje similare sau identice în susținerea Annei Mihalachi.

Pe 16 ianuarie au fost, în sfârșit, anunțate rezultatele concursului pentru cele 10 telefoane puse la bătaie în cadrul flashmobului dedicat sărbătorilor de iarnă, dar care transmitea mesaje propagandistice. Au fost anunțate numele câștigătorilor și organizațiile primare și teritoriale din care aceștia făceau parte. Cel situat pe primul loc a reușit să adune 43 de mii de vizualizări până la acea dată.

„Noi nu suntem aici un club al entuziaștilor care s-au adunat și se joacă pe internet. Noi avem o misiune clară”

La 22 ianuarie, Asea Albertovna a anunțat că sunt recrutați noi activiști pentru a fi instruiți și că rețeaua se extinde. „Cine nu a reușit să-și invite prietenii, și asta e foarte necesar și important, este ultima șansă, de mâine începem cu novicii, cei care abia încep a cunoaște spațiul media și al rețelelor sociale.”

La 23 ianuarie, activiștii au primit o nouă însărcinare cu următorul mesaj: „A venit timpul să ne activizăm! Trebuie să răspândim informația repede.” În scurt timp, au fost transmise linkuri la conturi de Facebook și de TikTok, cu exemple de postări ce trebuiau ușor modificate și publicate cât mai repede pe conturile activiștilor. Mesajul era țintit împotriva primarului municipiului Chișinău, Ion Ceban, cu titlul „Chișinăul este în pragul falimentului”. Activiștii urmau să pună și hashtagurile #Cebaneunratat, #Chișinăufalimentat și #Primarullademisie.

Postări ale activiștilor, făcute la indicația curatorilor, despre Ion Ceban

Această însărcinare a stârnit nemulțumiri în rândul activiștilor, care au fost rapid anihilate de curatorul Adam – acesta le-a spus clar că sarcinile trebuie îndeplinite, indiferent de opiniile pe care le au.

„Colegi, noi nu suntem aici un club al entuziaștilor care s-au adunat și se joacă pe internet. Noi avem o misiune clară și noi trebuie să îndeplinim aceste însărcinări. Dacă cuiva nu-i place ceea ce facem noi, nu trebuie să vă aflați în această instruire, asta nu e pentru voi. Ceban este cel care și-a retras candidatura de la alegeri pentru ca Maia Sandu să câștige aceste alegeri. Dacă el ar fi participat la aceste alegeri, luând în considerare diferența dintre primul și al doilea candidat, înțelegeți că el ar fi atras un număr uriaș de voturi de la Sandu. Și înțelegeți ce ar fi fost. Ar fi fost alt președinte. Dar asta nu s-a întâmplat, de aceea nu trebuie să-l apărați și nu uitați pentru ce partid și cu cine lucrați”, i-a admonestat Adam pe activiștii revoltați.

Ulterior, pe parcursul documentării sub acoperire a activității acestei rețele, subiectul Ion Ceban nu a mai apărut în discuții ori sarcini.

„Totul este coordonat și mergem la alt nivel. Facem următorul pas”

La sfârșitul lunii ianuarie, Asea Albertovna a făcut un anunț al cărui importanță avea s-o înțelegem mai târziu: că se lansează noul proiect pentru cei mai activi executori ai sarcinilor date în cadrul rețelei.

„Totul este coordonat și mergem la alt nivel. Facem următorul pas. Proiectul se va baza pe cunoștințele și abilitățile pe care le-ați însușit. Nu vor fi acceptați toți, doar cei care au îndeplinit sarcinile practice onest și calitativ, cei care au menținut contactul cu noi, cei care au reacționat rapid la însărcinări și solicitări, cei care i-au ajutat pe alți activiști în cadrul instruirii noastre. Eu voi lua legătura cu voi, Eva Sergheevna și Adam, în mesaje private. (…) Procesul de coordonare este foarte complicat. Fiecare dintre voi trece prin verificări și rapoarte de documentare”, a anunțat curatoarea.

Proiectul „InfoLider”: „Pentru îndeplinirea tuturor însărcinărilor din proiect veți primi mere și bomboane”

La 5 februarie, reportera ZdG infiltrată în grupul activiștilor instruiți a fost sunată de la numărul de telefon al rețelei și a fost invitată să facă parte din noul proiect care se numea „InfoLider”.

O femeie care s-a prezentat cu numele Nelly i-a explicat jurnalistei sub acoperire că scopul InfoLider este „să răspândească pe internet informație politică de actualitate din R. Moldova. Noi vom publica în fiecare zi postări pe Facebook și TikTok”.

Persoana de contact pentru proiectul „InfoLider” era aceeași Eva Sergheevna. Nelly i-a indicat jurnalistei ZdG să-i scrie acesteia pe contul de Telegram un singur cuvânt. Unul specific și des utilizat în rețeaua Șor – яблоко (măr, traducere din limba rusă).

Eva Sergheevna a revenit cu un mesaj pe Telegram a doua zi, pe 6 februarie. Era un mesaj standard, scris în limba rusă, cu detalii despre proiectul „InfoLider”. Se preciza că scopul proiectului este „răspândirea actualității politice pe rețelele sociale”, sarcinile participantului fiind:

Publicarea conținutului de autor pe Facebook și TikTok nu mai puțin de trei ori pe săptămână, la o temă indicată;

Crearea unor postări originale despre pasiunile personale, nu mai rar de o dată pe săptămână, pe Facebook și TikTok;

Răspândirea unor postări originale, la o temă politică indicată, nu mai rar de o dată sau de două ori pe săptămână, pe Facebook și TikTok.

Mesajul primit de la Eva Sergheevna despre proiectul „InfoLider”

Înregistrarea în proiectul „InfoLider” s-a făcut tot prin intermediul unui chatbot de Telegram, unde trebuiau introduse iarăși date personale: numele, prenumele și patronimicul, numărul de telefon și linkurile la conturile de Facebook și TikTok. „Un cont pe Instagram este un plus”, se mai spunea în mesaj, care mai menționa că „planul de lucru pentru 2 săptămâni va fi trimis de curator în chat după înregistrarea în chatbot! Pentru îndeplinirea tuturor însărcinărilor din proiect veți primi mere și bomboane.” Ultimele două cuvintele erau înlocuite cu emoticoane.

Umor, melodii populare și ChatGPT. „Vom coordona plățile”

La 8 februarie 2025 a avut loc primul apel audio în chatul „InfoLider”, curatoare fiind aceeași Asea Albertovna. Ea le-a recomandat participanților la proiect, pentru îndeplinirea cât mai eficientă a sarcinilor, să apeleze la umor, la melodii populare și să folosească instrumente de inteligență artificială, în special ChatGPT, pentru a reformula textele astfel încât acestea să nu fie identice și să se creeze impresia unor mesaje personalizate.

La al doilea apel în cadrul proiectului „InfoLider” a participat și curatorul Adam. Acesta i-a dat fiecărui participant sarcina să adune cel puțin 300 de prieteni pe Facebook și a vorbit despre plăți și bani.

„Vom coordona plățile. De aceea, continuați să îndepliniți sarcinile pe care le publicăm, neapărat, pentru că în funcție de asta se vor face și plățile. Și dacă sunt colegi din Chișinău care ar putea să se alăture proiectului, pe care ni-i puteți recomanda, care sunt activiști sau simpatizanți ai blocului, trimiteți-mi mie, în mesaj privat, datele persoanei, scrieți-mi ceva pe scurt despre ea ca să pot să o contactez și să o pot invita în proiect.”

Centrul Rus de Cultură și Știință și „Sufletul Moldovei”

Printre sarcinile date la primele etape ale proiectului s-a numărat cea care i-a determinat pe activiști să scrie despre închiderea Centrului Rus de Cultură și Știință, după anunțul făcut de Ministerul de Externe de la Chișinău, ca urmare a faptului că mai multe fragmente de drone rusești au ajuns pe teritoriul R. Moldova, fiind găsite în regiunea găgăuză.

Postarea-exemplu despre Centrul Rus de Cultură și Știință, pe care trebuia s-o preia participanții la proiectul „InfoLider”, de pe un cont de pe Facebook cu numele Eva Sergeevna

Activiștii au fost somați să raporteze câți urmăritori au reușit să adune. În acest scop, în a doua jumătate a lunii februarie, au fost create niște mesaje generale sub forma unor campanii coordonate, pe care activiștii trebuiau să le publice în fiecare zi, precum „Eu iubesc Moldova noastră” și „Sufletul Moldovei”, acestea având hashtaguri specifice, precum #SufletulMoldovenesc, #душаМолдовы, #faptebune. Hashtagurile erau folosite pentru a lărgi publicul acestor conturi false și pentru a putea fi urmărit impactul de către curatori.

Postarea-exemplu din campania „Eu iubesc Moldova”, pe care trebuia s-o preia participanții la proiectul „InfoLider”, de pe un cont de pe Facebook cu numele Eva Sergeevna

„O fermă de boți pe internet”

Curatorul Adam a spus că scopul acestei rețele este să funcționeze ca o fermă de boți, dar personalizați, care să nu se trădeze că acționează concertat. Potrivit lui, asemenea grupuri de „infolideri” au fost formate pentru regiunile de sud, centru și nord ale R. Moldova. Totodată, din vorbele lui am înțeles că pentru a primi finanțare ulterioară, proiectul trebuia să demonstreze rezultate la fiecare etapă, adică se lucra de la o lună la alta pentru a demonstra că își merită banii.

„Cred că mulți înțeleg că proiectul nostru, într-un anumit moment, trebuie să se transforme într-o fermă de boți pe internet. Fermă de boți sună grosolan, dar formal, va fi o entitate – nouă ni se va da sarcina de a mediatiza o știre și noi vom mediatiza știrea respectivă. Nu ca niște boți, dar ca o echipă personalizată și conștientă, dar nici ca să poată spune cineva că suntem o echipă, ci să arate așa de parcă mai mulți oameni mediatizează diverse știri. Vreau să vă felicit pentru faptul că proiectul a fost cu siguranță aprobat pentru luna martie”, a transmis Adam.

El a mai spus că în proiect pot fi atrași deja nu doar activiști ai Blocului „Victorie”, dar și persoane din afara acestuia, și le-a cerut activiștilor recomandări: „Persoana poate să nu fie din bloc, să nu fie activist sau simpatizant. Cu plata ne vom lămuri. Dacă vor fi mulți oameni din afara blocului, vom putea face plățile prin criptovalută.”

Iar în privința activiștilor, Adam a spus că aceștia ar urma să fie plătiți prin conturile pe care le au deschise la banca rusească „Promsviazbank”, dar nu din partea Blocului „Victorie”, ci direct de la Moscova. El nu a precizat sumele ce ar fi urmat să fie achitate.

„Se plătește, hai să vă spun, se plătește direct de la Moscova”

„Vreau să vă mai spun că pe 23 februarie voi trimite primele liste pentru plăți, de aceea, cei care aveți conturi PSB dar nu ați intrat în cabinetele personale, intrați în ele. Și mai ales cei care nu au îndeplinit unele sarcini, să le îndepliniți, ca să pot să garantez pentru voi, să spun că în prima lună învățăm, iar în martie vom lucra mult mai responsabil și vom avea o atitudine serioasă. Trebuie să înțelegeți, nu mai suntem la instruire, ci la lucru, iar munca se plătește.

Se plătește, hai să vă spun, se plătește direct de la Moscova. Nu se plătește din partea blocului, se plătește de la Moscova”, a accentuat Adam.

„Trebuie luat în considerare la modul serios că pot exista și spioni”

Curatorul a mai spus un lucru important – că proiectul „InfoLider” se delimitează de Blocul „Victorie”.

„Inițial, am mers pe retorica că noi îi instruim pe activiștii responsabili de comunicare ai Blocului «Victorie». Și e adevărat. Dar, în același timp, noi suntem o echipă independentă, care a fost angajată de Blocul «Victorie» pentru ca noi să-i instruim pe activiștii responsabili de comunicare. Și, la rândul nostru, noi, din rândul activiștilor responsabili de comunicare, selectăm pentru noi persoane pentru asemenea proiecte media.

Deci, este o colaborare reciproc avantajoasă și, în acest moment, avem asemenea înțelegere între noi. De aceea s-a permis ca să luăm oameni nu doar din cadrul blocului, dar și «din stradă», ca să mă exprim direct. Dar acești oameni, desigur, vor trece un filtru suplimentar. Ca de obicei, trebuie luat în considerare la modul serios că pot exista și spioni și există niște limite pe care nu le putem depăși. Cred că dacă o persoană este gata să lucreze pentru idee, atunci ea merită niște stimulente suplimentare”, a punctat bărbatul.

„Nimănui dintre voi nu vi s-a spus că în cadrul instruirilor veți primi «bomboane», dar pentru inițiativa voastră, oamenii care participă la acest apel și îndeplinesc sarcinile care se dau, ei vor primi «bomboane», iar cei care au venit numai pentru «bomboane» – nu au mai avut răbdare, nu le-a ajuns înțelepciune să înțeleagă lucrurile. Dacă vom crește numărul de oameni și numărul de însărcinări, va crește și numărul «bomboanelor». De asta, vă spun, este reciproc avantajos. Iar ulterior, vom vedea, poate proiectul va fi închis dacă nu se va ridica la așteptări sau, dimpotrivă, poate vom crește și ne vom întâlni prin Istanbul, prin Serbia. Nu știu, vom vedea”, a mai dat din casă Adam despre proiectul „InfoLider”.

Însărcinări pentru „infolideri”: USAID, Trump, Iohannis, Sandu

Au urmat noi însărcinări. Una dintre ele presupunea răspândirea mesajului că după venirea lui Trump la putere, „regimul Sandu” trebuie să plece. În acest context, au fost folosite narațiunile anti-UE și anti-USAID răspândite în acea perioadă și de mai mulți politicieni pro-ruși din R. Moldova.

În ajun de 23 februarie, ziua când în Rusia se sărbătorește așa-numita „zi a apărătorilor patriei”, un tribut adus armatei sovietice, „infoliderii” au fost puși să răspândească mesajul că puterea de la Chișinău ar dori să „șteargă memoria” celor care au luptat în cel de-Al Doilea Război Mondial.

Iar pe 26 februarie, curatorii și-au amintit de demisia președintelui României Klaus Iohannis, care a avut loc încă pe 10 februarie, și au dat însărcinarea de a cere demisia Maiei Sandu, care trebuie „să plece după Iohannis”.

Postări în susținerea lui Călin Georgescu

Proiectul „InfoLider” a fost folosit și în susținerea lui Călin Georgescu, fost candidat la președinția României, lider suveranist, cercetat penal pentru constituirea ori sprijinirea grupărilor ce au caracter fascist, rasist, xenofob sau antisemit. Când Georgescu a fost reținut de autoritățile din România, celor din rețea li s-a cerut să scrie mesaje în susținerea acestuia. Postările erau însoțite de hashtaguri precum: #NuRomânia, #NuEU, #Nuglobaliștilor, #Crizademocrației. Toate postările trebuiau expediate în chatbotul „InfoLider” – pentru a fi contabilizate.

Însărcinarea dată în proiectul InfoLider pentru susținerea lui Călin Georgescu

Postările publicate de câțiva dintre „infolideri” în susținerea lui Călin Georgescu

„Realpolitik” vs. „globaliști”

Curatorul Adam a mai dezvăluit că unul dintre scopurile creării rețelei „InfoLider” este denigrarea celor pe care el i-a numit „globaliști” și promovarea ideilor lui Donald Trump. Iar dovadă a celor spuse de Adam sunt câteva însărcinări primite de propagandiștii din rețea, cu mesaje de laudă pentru Trump, Elon Musk și J.D. Vance, însoțite de hashtaguri precum #Trumpîmpotrivaglobaliștilor, #Muskvafaceordine și #Onouăeră.

„Nu știu dacă priviți știrile, dacă le urmăriți, dar în prezent are loc o confruntare dură între globaliști și reprezentanții «realpolitik». Respectiv, Trump, care a venit acum la putere, reprezintă «realpolitik», iar ăștia – Sandu, Zelenski etc., sunt reprezentații democraților, ai globaliștilor, cei care aveau aceste proiecte de democratizare a puterii prin proiecte prin care doar spălau bani. Trăim vremuri foarte vesele, restructurări. Și noi promovăm agenda «realpolitik», iar nouă ni se opun tot felul de globaliști care au fost subordonați USAID, respectiv, vom încerca să ripostăm”, i-a instruit Adam pe participanții la proiect, utilizând narațiuni ale propagandei ruse.

„Katiușa” și cenzura

Un incident care a fost intens exploatat de rețeaua de propagandiști a fost cel legat de scandalul „Katiușa”, piesă din repertoriul militar sovietic care a fost interpretată de niște artiști din Israel în cadrul festivalului „Mărțișor”, fapt pentru care Filarmonica Națională, unde a avut loc incidentul, și-a cerut scuze, argumentând că piesa nu era în program. „Infoliderii” au fost somați să publice pe conturile lor piesa, cu mesajul că „regimul Sandu” ar impune cenzura.

Însărcinarea dată în proiectul InfoLider pentru campania „Katiușa”

Postările publicate de câțiva dintre „infolideri” în campania „Katiușa”

Totodată, pe parcursul lunii martie, activiștii din proiectul „Infolider” au fost antrenați într-o campanie în cadrul căreia trebuiau să publice cât mai multe postări pe rețelele sociale împotriva cenzurii. Mesajul promovat era că în R. Moldova există cenzură și aceasta trebuie oprită.

Jurnalista ZdG, dată afară din rețea înainte de a fi remunerată

După o lună de activitate în cadrul proiectului „InfoLider”, jurnalistei ZdG i s-au cerut datele de identitate și numărul contului din banca rusească PSB. Pentru a primi banii și, odată cu ei, dovada că activitățile de așa-numită comunicare, care este, de fapt, propagandă rusească pe rețelele sociale, sunt plătite, reportera ZdG a expediat datele cu care s-a înregistrat în 2024, atunci când s-a infiltrat în rețeaua Șor cu identitatea inventată Irina Zahar.

Mesajul Evei Sergheevna în care cere datele pentru plăți

Ca urmare, la câteva zile distanță, pe 13 martie, jurnalista ZdG a fost dată afară din grupul de pe Telegram pentru așa-numiții „infolideri”, iar curatorii Eva Sergeevna, Adam și Asea Albertovna au șters TOATE conversațiile de pe Telegram cu aceasta. Contactați ulterior pentru a fi confruntați, niciunul nu a răspuns la apeluri și la mesajele transmise.

Trupele digitale și-au continuat activitatea

Armata de pe internet a continuat să funcționeze la turații maxime, chiar și cu un „soldat” în minus, publicând constant mesaje care se aliniază narațiunilor rusești de denigrare a Uniunii Europene și a parcursului european al R. Moldova. Toate – cu texte similare, aceleași hashtaguri și imagini, dovadă a faptului că sunt coordonate din același punct de control.

În următoarele săptămâni, vom publica informații actualizate despre armata digitală a Kremlinului pusă cu tunurile propagandistice pe R. Moldova.

Reacțiile exponenților Blocului „Victorie”

Solicitată de ZdG, Marina Tauber, reprezentantă a Blocului „Victorie”, care se află în prezent în Rusia, a promis să revină cu o reacție, dar nu a mai revenit.

Sursa foto: Marina Tauber/ Facebook

Alexei Lungu, liderul Partidului „Șansă”, parte din Blocul „Victorie”, nu a dorit nici să audă întrebarea pe care am vrut să i-o adresăm. A închis telefonul după ce a auzit cine îl caută.



ZdG: Natalia Zaharescu îmi spune, de la Ziarul de Gardă vă sun.

Alexei Lungu: Da. O zi bună, Natalia Zaharescu!

Sursa: Partidul Politic Șansă/Facebook

Pe alți reprezentanți ai Blocului „Victorie” i-am găsit la un protest organizat la Curtea de Apel Centru. Unul dintre liderii protestului, Pavel Verejanu, fost primar al Municipiului Orhei din partea fostului Partid Șor, a evitat să răspundă la întrebările ZdG, lansând totodată narațiuni propagandistice similare cu cele promovate de rețeaua de conturi false pe care am documentat-o din interior.

Pavel Verejanu: Maia Sandu și toată gașca ei, gruparea criminală PAS trebuie în primul rând să fie deschisă anchetă, să fie studiate de unde au fost finanțați toți anii aceștia cinci ani…

ZdG: Conturile din această rețea exact aceste mesaje promovează.

Pavel Verejanu: Nu noi, adică tata de la America a spus că este grupare criminală USAID-iul. Iaca, ocupați-vă, oameni buni!

ZdG: Și aveți dovezi în privința asta?

Pavel Verejanu: Păi, ce dovezi eu să am dacă a spus președintele statului american? Dumneavoastră nu credeți președintele statului american?

ZdG: Eu cred că orice declarație trebuie verificată, nu?

Pavel Verejanu: Stați oleacă! USAID-ul este închis? Este închis! Marco Rubi, Marco Rubio…

ZdG: Domnule Verejanu, eu v-am întrebat despre un subiect, dumneavoastră nu răspundeți la întrebare, dar lansați atacuri asupra altora.

Pavel Verejanu: Dumneavoastră apucați-vă de lucru ca jurnaliști. Eu când o să fiu la guvernare, dumneavoastră o să veniți la mine și o să mă întrebați de ce poporul trăiește așa de sărac, de ce oamenii ies în stradă…

ZdG: Eu v-am întrebat despre un subiect foarte exact, dumneavoastră nu răspundeți.

Pavel Verejanu: … de ce pensia e 2500, dar serviciile comunale sunt 7000…

ZdG: Am înțeles. Nu știți să răspundeți. Probabil n-ați fost informat. Da, probabil.

Pavel Verejanu: Nu cunosc, eu v-am spus, nu cunosc.

ZdG: Probabil nu v-au informat. Nu sunteți atât de important în Blocul „Victorie”, probabil.

Pavel Verejanu: Chiar nu primesc bani de-acolo sau din altă parte. De nicăieri nu primesc.

Nici Vasile Bolea, reprezentant al Partidului Renaștere, parte din Blocul „Victorie”, nu a dorit să răspundă întrebărilor ZdG.

ZDG: Noi am făcut o investigație în care am văzut că mai mulți activiști ai Blocului „Victorie” sunt instruiți de la Moscova, din Federația Rusă, ca să-și facă conturi false pe rețelele sociale și să publice mesaje propagandistice. Puteți să ne spuneți de ce Blocul „Victorie” apelează la asemenea metode? Dar de ce nu vreți să vorbiți?

Vasile Bolea: De-atâta că v-am spus că nu vreau să vorbesc cu dumneavoastră.