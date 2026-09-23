Acord semnat între R. Moldova și Mongolia: „Va contribui la dezvoltarea contactelor dintre cele două state”

R. Moldova și Mongolia au semnat un acord privind abolirea regimului de vize pentru titularii pașapoartelor diplomatice și de serviciu. Potrivit unui comunicat al Ministerului Afacerilor Externe (MAE), acordul „va facilita călătoriile reciproce și va contribui la dezvoltarea contactelor dintre cele două state”.

Documentul a fost semnat de către miniștrii afacerilor externe, Mihai Popșoi și Battsetseg Batmunkh, în cadrul unei întrevederi la New York.

Acordul prevede că titularii pașapoartelor diplomatice și de serviciu ale R. Moldova și Mongoliei vor putea intra, ieși și tranzita fără viză teritoriul celeilalte țări pentru o perioadă de până la 90 de zile în decursul oricărei perioade de 180 de zile.

„Oficialii au discutat despre stadiul actual al relațiilor dintre R. Moldova și Mongolia, precum și despre cooperarea în domenii de interes reciproc, care să aducă beneficii ambelor țări. Mihai Popșoi a exprimat deschiderea autorităților de la Chișinău pentru intensificarea și valorificarea oportunităților de colaborare în diverse sectoare, în special cel economic și cultural, precum și pentru extinderea cadrului juridic bilateral”, a menționat MAE.

Republica Moldova și Mongolia au stabilit relații diplomatice la 30 ianuarie 1992.