A fost semnat contractul pentru construcția liniei electrice Bălți–Suceava, numită și „Linia rezilienței”

Contractul pentru proiectarea, furnizarea echipamentelor și construcția liniei electrice aeriene Bălți–Suceava 400 kV între Î.S. „Moldelectrica” și compania turcă, SA-RA, câștigător a licitației internaționale, a fost semnat vineri, 26 iunie, informează Ministerul Energiei.

Noua linie electrică aeriană de 400 kV va avea o lungime de aproximativ 45 km pe teritoriul R. Moldova și va traversa 12 localități rurale din raioanele Glodeni, Fălești, Bălți și Râșcani.

Potrivit ministerului, infrastructura energetică ce urmează a fi construită va reprezenta o componentă esențială a viitoarei conexiuni de transport a energiei electrice dintre R. Moldova și România, contribuind la creșterea capacității de schimb transfrontalier de energie electrică și la consolidarea siguranței în funcționarea Sistemului Electroenergetic Național.

Documentul a fost semnat de Dorin Junghietu, Ministrul Energiei al Republicii Moldova, Sergiu Carmanschi, Director General al Î.S. „Moldelectrica”, și Giuseppe Grimaldi, Associate Director, Banking: Head of Moldova, BERD.

„Construim trei linii care schimbă definitiv harta energetică a Republicii Moldova. Dacă Vulcănești–Chișinău este Linia Independenței Energetice, iar Strășeni–Gutinaș va fi Linia libertății, astăzi facem un nou pas prin proiectul Bălți–Suceava, pe care am numit-o Linia Rezilienței. Aceasta completează rețeaua de interconectări cu Uniunea Europeană și nu înseamnă doar infrastructură, ci mai multă securitate, mai multă concurență pe piață și mai multe opțiuni pentru cetățeni și economie”, a declarat ministrul Energiei, Dorin Junghietu.

Valoarea contractului constituie 17,5 milioane euro, iar durata de implementare este de 24 de luni. Implementarea proiectului va presupune construcția infrastructurii asociate unei linii electrice de transport de 400 kV, inclusiv fundații pentru stâlpi, structuri metalice, conductoare, izolatoare, sisteme de protecție și legare la pământ, precum și integrarea noii infrastructuri în arhitectura operațională a rețelei de transport administrate de Î.S. „Moldelectrica”.

Proiectul va contribui la reducerea vulnerabilităților asociate dependenței de un număr limitat de surse și rute de alimentare, oferind sistemului electroenergetic național o capacitate sporită de adaptare la situații de urgență.

Prin dezvoltarea acestei infrastructuri, R. Moldova își consolidează poziția în cadrul procesului de integrare energetică europeană și își continuă parcursul de aliniere la standardele și practicile europene privind operarea și dezvoltarea rețelelor de transport al energiei electrice, precizează Ministerul Energiei.

Valoarea totală a proiectului este de aproximativ 77 milioane de euro, inclusiv un grant de 15,4 milioane Euro din partea UE, care include construcția liniei electrice aeriene Bălți-Suceava 400 kV și modernizarea stației electrice Bălți.