„Am descoperit în Arhiva Ministerului corespondențe între fostul Minister al Energeticii, Guvern și companiile rusești, potrivit cărora linia Bălți–Suceava trebuia să fie construită încă în 2005″, a declarat Dorin Junghietu

Ministrul Energiei, Dorin Junghietu a declarat că în arhiva ministerului au fost descoperite documente care ar indica tentative de transmitere a unor întreprinderi energetice moldovenești către Gazprom, în contul așa-zisei datorii la gaz.

Declarațiile au fost făcute în plenul Parlamentului, în timp ce este examinată moțiunea simplă asupra politicii statului în domeniul energetic, securității energetice în raport cu necesitatea protecției consumatorului și stabilității tarifare.

„Discuțiile de transmitere a unei lungi liste de întreprinderi energetice și industriale ale R. Moldova către Gazprom, în contul așa-zisei datorii pentru gaz, au fost destul de reale. Datorită unor foști demnitari, care și acum manipulează cu prețurile la gaze și importuri scumpe, o serie de întreprinderi de stat puteau să ajungă în mâinile concernului rus care ani la rând ne-a «turnat» gaz ieftin, dar extrem de scump politic – cu umilință și presiuni. (…)De ce nu s-au construit interconexiuni spre vest timp de trei decenii? Cine a menținut deliberat R. Moldova izolată energetic? Am descoperit în Arhiva Ministerului corespondențe între fostul Minister al Energeticii, Guvern și companiile rusești, planuri de activitate și diverse documente, potrivit cărora linia Bălți–Suceava trebuia să fie construită încă în 2005 (…) Când vor fi desecretizate aceste documente, vom vedea cu toții că demnitarii de atunci au preferat să fie comozi Rusiei, să fie convinși că dependența de un singur furnizor de energie este mai simplă și mai sigură pentru Moldova”, a declarat ministrul.

Anterior, Junghietu a precizat că linia electrică Vulcănești-Chișinău este aproape de a fi dată în exploatare, iar în perioada următoare sunt planificate etapele de testare.

„Linia Vulcănești-Chișinău este astăzi aproape de a fi dată în exploatare, urmând să înceapă etapele de testare. Această linie conectează direct R. Moldova la sistemul energetic al României și implicit la rețeaua europeană ENTSOE, oferind stabilitate, siguranță și capacitate de reacție în situații de criză”, a declarat ministrul.

La fel, ministrul a precizat că, în paralel, avansează proiectele Bălti-Suceava și Strășeni-Gutinaș, care vor crește capacitatea de schimb transfrontalier și vor consolida integrarea R. Moldova în piața energetică europeană.