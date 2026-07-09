A fost aprobată lista centrelor de bacalaureat pentru sesiunea suplimentară a examenului. Aproximativ 3000 de elevi s-au înscris. Programul probelor

Comisia Națională de Examene a aprobat astăzi, 9 iulie, lista celor 15 centre de bacalaureat pentru sesiunea suplimentară a examenului național de bacalaureat. Sesiunea se va desfășura în perioada 13-17 iulie. Pentru susținerea examenelor s-au înscris aproape 3000 de elevi, informează Ministerul Educației și Cercetării (MEC).

Probele de examen vor începe la ora 10:00 și se vor desfășura conform următorului orar:

13 iulie 2026 – Limba și literatura română (alolingvi);

14 iulie 2026 – Limba de instruire;

15 iulie 2026 – Limba străină;

16 iulie 2026 – Disciplina de profil;

17 iulie 2026 – Disciplina la solicitare.

Potrivit MEC, la proba de limba și literatura română pentru alolingvi sunt așteptați 284 de elevi, la limba de instruire – 243 de elevi, iar la limba străină – 833 de elevi. Cea mai numeroasă participare este înregistrată la proba de profil, unde sunt înscriși 2004 elevi. La disciplina la solicitare vor participa 284 de elevi.

Sursa citată scrie că în cadrul sesiunii suplimentare vor activa 15 comisii republicane de evaluare, în care vor fi implicați aproximativ 150 de profesori evaluatori. Testele vor fi verificate în perioada 13-22 iulie, iar rezultatele preliminare vor fi afișate în Centrele de Bacalaureat la data de 23 iulie.

Candidații vor putea depune contestații în termen de 48 de ore, în zilele de 23 și 24 iulie. Rezultatele finale, după soluționarea contestațiilor, vor fi anunțate pe 28 iulie.

Lista Centrelor de Bacalaureat pentru sesiunea suplimentară 2026 poate fi accesată aici.