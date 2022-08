VIDEO În culisele alertelor false cu bombă: Cine terorizează R. Moldova?

Aproape 150 de alerte false cu bombă au „lovit” R. Moldova de la începutul anului, fiind vizate nu mai puțin de 885 de locații. Autoritățile sunt informate despre minarea unor instituții publice sau private fie prin intermediul poștei electronice, fiind utilizate servicii criptate de mesagerie, fie prin telefon.

Cei care telefonează și anunță despre existența unor substanțe explozibile în anumite locații sunt prinși de poliție la scurt timp după înregistrarea apelurilor. Ei sunt cetățeni ai R. Moldova și telefonează, de obicei, fiind sunt sub influența băuturilor alcoolice, iar, ulterior, regretă fapta. ZdG a identificat și analizat profilurile câtorva dintre cei care, în ultimele luni, au emis alerte false cu bombă prin telefon.

Alertele prin e-mail, autorii cărora sunt mult mai dificil de descoperit, sunt toate în limba rusă și au mesaje diverse, care, adesea, se contrazic. În aceste cazuri, toate urmele autorilor duc în străinătate. În luna ianuarie, atunci când în R. Moldova a început primul val al alertelor cu bombă prin e-mail, poliția a identificat un minor dintr-un sat din Găgăuzia care a recunoscut că făcea parte dintr-un grup internațional care lansa mai multe alerte cu bombă în țările din regiune. „Este un copil obișnuit, ca și toți, dar, probabil, preferă să stea pe internet mai mult decât alții. S-a lăsat dus de val și a mers pe o linie greșită”, îl descrie diriginta acestuia.

18-21 ianuarie 2022. Pe adresele electronice guvernamentale ale unor instituții de stat din Ceadîr-Lunga, Vulcănești și Comrat, vin mai multe mesaje prin care se anunța despre plasarea unor dispozitive explozive în mai multe locații cu flux sporit de oameni. Toate mesajele erau trimise prin intermediul platformei ProtonMail, un serviciu de e-mail criptat, conceput pentru a proteja identitatea celor care îl utilizează.

ZdG a analizat câteva dintre mesajele trimise în acea perioadă pe adresele de e-mail ale Inspectoratului de Poliție (IP) Ceadîr-Lunga sau Direcția de Poliție a UTA Găgăuzia. În unul dintre primele mesaje, autorul scria în limba rusă: „Sunt „KRONOS” și vreau să anunț că am minat toate străzile din orașul Ceadîr-Lunga, pe fiecare stradă se găsește câte 120 de kg de explozibil. Dacă explozibilul va exploda, totul va zbura în aer, dar este o șansă de a evita explozia. Trebuie să introduceți acest mesaj la știri. Succes tuturor. Aveți timp până la ora 12.00”.

Într-un alt mesaj, trimis de pe adresa de email adminkronosa@protonmail.com, autorul, care se prezenta cu nickname-ul „FeedSky” anunța că ar fi minat „toate instituțiile de învățământ din satul Cazaclia” (sat din Găgăuzia, n.r.) și că va omorî „foarte mulți oameni” dacă nu îi vor fi îndeplinite condițiile. „Eu urăsc oamenii care m-au presat și am decis să mă răzbun. Am în mână un detonator și, dacă apăs pe buton, totul va sări în aer. Prima condiție: Nickname-ul meu „FeedSky” trebuie să fie în toate știrile. A doua condiție: În fața intrării în școală, la femeia de serviciu, lăsați 70 de mii de lei. Succes la joc”.

În aceeași perioadă, autoritățile au anunțat că, în Găgăuzia, au mai fost alerte cu bombă similare, toate prin intermediul poștei electronice, prin care s-a anunțat că ar fi fost minate școala din Vulcănești, precum și gimnaziul, școala primară și cimitirul din satul Baurci, raionul Ceadîr-Lunga.

21 ianuarie 2022. La câteva ore de la înregistrarea unei alerte cu bombă prin intermediul poștei electronice, Inspectoratul General al Poliției (IGP) și Serviciul de Informații și Securitate (SIS) anunțaseră că au reușit să-l identifice pe autor: un minor, activitatea căruia era dirijată din străinătate. Poliția preciza că acesta, „fiind dirijat de persoane terțe, a transmis alerte false cu privire la minarea mai multor obiective strategice și pe teritoriul altor state”.

La 6 iulie, dosarul pe numele minorului a fost trimis în judecată, el fiind învinuit că ar fi remis șapte denunțuri false despre faptul că anumite locații din sudul republicii ar fi fost minate. Potrivit materialelor dosarului, adolescentul ar fi urmărit scopul perturbării activității instituțiilor de stat. Pe lângă pedeapsa penală, autoritățile au formulat și o acțiune civilă, pentru recuperarea a circa 60 de mii de lei cheltuiți „pentru acțiunile obligatorii cu rol de prevenție a potențialelor urmări provocate de astfel de atentate, întreprinse de serviciile specializate”.

ZdG a constatat că minorul, care figurează în acest dosar are 15 ani și este originar dintr-o localitate din Găgăuzia, vizată în alertele cu bombă din perioada 18-21 ianuarie curent. Autoritățile au constatat că acesta făcea parte dintr-un grup care se autointitulează „KRONOS”, membrii căruia activau în străinătate.

În discuțiile cu ZdG, oamenii din satul său de baștină afirmă că băiatul provine dintr-o familie bună, el fiind un elev pasionat de calculatoare și ar fi fost atras într-un joc în care i s-ar fi indicat cum să acționeze. Cei care nu-i cunosc numele îi spun „взрывник” (bombardier – n.r.).

„Băiatul provine dintr-o familie semiînstărită, cu niște părinți exemplari. Băiatul este bun, capabil, dar, iată, l-au atras într-o oarecare joacă. Asta am înțeles noi. S-a lăsat dus de val. El singur nu a înțeles cum a ajuns acolo”, ne-a spus o femeie.

Diriginta băiatului spune că acesta nu se diferențiază de restul elevilor, doar că preferă să petreacă mai mult timp pe internet.

„Este un copil obișnuit, dar cu o pasiune aparte pentru calculator. Cu toate tehnologiile de acum, a greșit și, acum, iată că suferă. Suferă el și părinții. Este un copil obișnuit, ca și toți, dar, probabil, preferă să stea pe internet mai mult decât alții. Noi am discutat cu el. S-a lăsat dus de val și a mers pe o linie greșită. Sigur că își dă seama de ceea ce a făcut. Regretă și, acum, încearcă să se corecteze”, ne-a spus profesoara.

După ce l-au identificat pe minorul din Găgăuzia, autoritățile de la Chișinău au remis în adresa organelor de drept din Federația Rusă și Republica Belarus informația despre IP-urile dispozitivelor care au fost identificate în urma acțiunilor speciale de investigații. Datele obținute de ZdG arată că nici autoritățile din Rusia și nici cele din Belarus nu au informat autoritățile de la Chișinău despre măsurile întreprinse. Cert este că, la scurt timp, pe 11 martie 2022, autoritățile din Belarus au anunțat că au reținut mai mulți membri ai așa-numitei grupări „KRONOS”, ca urmare a unei operațiuni în comun cu Ministerul Afacerilor Interne din Federația Rusă și Serviciul Federal de Securitate al Federației Ruse.

Autoritățile belaruse au publicat câteva secvențe video din timpul perchezițiilor și de la audierile reținuților care-și recunoșteau vina. „Am trimis alerte către școli și centre comerciale. Am făcut peste 30 de astfel de alerte”, a spus unul dintre tineri.



Totodată, potrivit oficialilor din Belarus, gruparea de hackeri anonimi „KRONOS” și-ar fi început activitatea în anul 2020, în Belarus, fiind compusă din mai mulți elevi. Mesajele de alertă cu bombă erau trimise prin intermediul unor rețele de email securizate. Agenția rusă de stat, cu referire la un oficial rus, preciza că gruparea are doi lideri, ambii în vârstă de 16 ani, originari din Moscova și Vitebsk.

În R. Moldova, alertele false cu bombă s-au stopat în luna ianuarie, după reținerea minorului din Găgăuzia, dar au luat amploare, din nou, în luna iulie. Datele prezentate de către IGP arată că, dacă în perioada ianuarie – iunie 2022 au fost înregistrate 24 de alerte false cu bombă, nouă dintre ele în luna ianuarie, în lunile iulie și august, numărul acestora a „explodat”, fiind înregistrate până miercuri, 24 august, nu mai puțin de 124 de alerte.

În total, de la începutul anului curent până miercuri, 24 august, R. Moldova a fost ținta a 148 de alerte false cu bombă, fiind vizate nu mai puțin de 885 de locații. Dintre acestea, 114 alerte au fost trimise prin e-mail, iar celelalte – telefonic.

La fel ca în luna ianuarie, alertele false cu bombă, trimise prin email în lunile iulie și august, sunt scrise în limba rusă, iar mesajele autorilor sunt diverse. În unul dintre cele mai recente e-mailuri, din 16 august, trimis în adresa companiei „Air Moldova” și a Colegiului Penal al Curții Supreme de Justiție, autorul, care-și zice „Magistrul Atotputernic” și care se prezintă ca fiind din cadrul Organizației „Brigada Dirlewanger”, cu referire la Oscar Dirlewanger, un fost ofițer militar și criminal de război german, care a fost fondatorul și comandantul unității penale SS naziste „Dirlewanger” în timpul celui de-al Doilea Război Mondial, a acuzat cetățenii R. Moldova că sunt prea „toleranți” și a amenințat că el personal va omorî toți funcționarii pro-ruși din R. Moldova, dacă nu-i vor fi transmiși „câțiva bitcoini” la adresa indicată de el.

Într-un alt mesaj, din 23 august, trimis în adresa altor instituții de stat, autorul, care-și zice Maxim Grimak, se prezintă ca fiind din regiunea transnistreană. El lăuda Rusia și anunța că „serviciile noastre speciale au minat Aeroportul din Chișinău, toate centrele comerciale, Parlamentul…”. El solicita ca R. Moldova să recunoască independența regiunii transnistrene și să renunțe la integrarea în UE și NATO.

Pentru că existau mai multe similitudini între mesajele trimise de minorul din Găgăuzia în luna ianuarie și alertele cu bombă din lunile iulie și august, acesta a fost printre primii vizați de oamenii legii în dosarul penal deschis și instrumentat de către Procuratura pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale (PCCOCS).

„În luna iulie, am făcut percheziții la acest băiat. Nu este clar cine și cum i-a dat indicații în ianuarie. Acum examinăm dacă are tangențe cu valul alarmelor false începute în luna iulie. Nu este exclusă nicio versiune, dar, în această cauză, el nu are statul procesual”, a precizat pentru ZdG procurorul Maxim Motînga, unul dintre acuzatorii de stat care instrumentează dosarul alarmelor false cu bombă.