VIDEO Când va deveni R. Moldova membră a Uniunii Europene? Greșelile și promisiunile PAS, relația cu opoziția. Candidat la președinție? Marcel Spatari, la Podcast ZdCe

„Angajamentul nostru este să fim gata să semnăm Tratatul de aderare în 2028 și să aderăm în 2030”, a declarat Marcel Spatari, președintele Comisiei parlamentare pentru integrare europeană, deputat al Partidului Acțiune și Solidaritate (PAS), invitat la Podcast ZdCe.

Deputatul a răspuns la întrebări referitoare la procesul de integrare europeană și etapa la care se află R. Moldova, afirmând că ritmul de implementare a reformelor este bun și că majoritatea proiectelor de lege sunt planificate pentru anul 2026.

Marcel Spatari s-a referit și la integrarea europeană a regiunii transnistrene, și la condițiile în care s-ar putea produce. De asemenea, clarifică poziția autorităților de la Chișinău referitoare la o posibilă decuplare a R. Moldova de Ucraina, în procesul de integrare europeană. Deputatul PAS mai răspunde la întrebarea dacă erorile partidului aflat la guvernare afectează ideea de integrare europeană și se referă la relația cu opoziția. Marcel Spatari se referă și la viitorul său politic și posibila candidatură la funcția de președinte al Republicii Moldova.