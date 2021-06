VIDEO/ După ce Usatîi a anunțat că Cavcaliuc ar deține un apartament de lux într-un cartier rezidențial din România, pe care nu l-a indicat în declarația sa de avere, Cavcaliuc confirmă: „Apartamentul nu a fost indicat pentru a-l provoca pe Usatîi”

Liderul Partidului „Acasă Construim Europa” (PACE), Gheorghe Cavcaliuc, confirmă că deține un apartament în orașul București din România. Acesta susține că nu l-a inclus în declarația sa de avere și interese din motiv că „a vrut să verifice filierele prin care era alimentată gruparea lui Renato Usatîi cu informații despre adversarii politici”.

Asta după ce Renato Usatîi, liderul Blocului electoral cu același nume, a anunțat miercuri, 23 iunie, în cadrul unui briefing de presă, că Gheorghe Cavcaliuc ar deține un apartament de lux într-un cartier rezidențial din București, pe care „l-a tăinuit și nu l-a indicat în declarația sa de avere și interese personale”. În acest sens, Usatîi a depus două sesizări: la Procuratura Generală (PG) și la Autoritatea Națională de Integritate (ANI) pentru „a verifica cum au ajuns banii în România pentru a cumpăra acest bun într-un cartier rezidențial”.

Într-un comunicat remis presei, reprezentanții lui Cavcaliuc au menționat faptul că liderul PACE „intenționat nu a adăugat în declarația de avere apartamentul achiziționat în România și i-a livrat informația lui Renato Usatîi printr-un om de încredere din cercul ultimului”.

„Fiind un om al legii cu experiență în documentarea grupărilor criminale, Gheorghe Cavcaliuc a vrut să verifice filierele prin care era alimentată gruparea lui Renato Usatîi cu informații despre adversarii politici. Astfel, în mod intenționat nu a adăugat apartamentul achiziționat în România, și i-a livrat informația lui Renato Usatîi printr-un om de încredere din cercul ultimului. Mai mult, baza de date a serviciului de cadastru din România a fost accesată ilegal, datele i-au fost confirmate, iar Renato Usatîi a picat în această capcană care i-a scos la lumină toate legăturile cu serviciile străine și l-a deconspirat pe complicele său”, se arată în nota informativă.

Totodată, Gheorghe Cavcaliuc susține că la Comisia Electorală Centrală (CEC) a depus declarația sa de avere și interese, fără imobilele din România și contul bancar de unde a transferat banii pentru achiziție „pentru a-l provoca pe Renato Usatăi”.

„Am completat pe data de 12 iunie 2021 două declarații de avere și venit. Una era cu proprietățile din România și contul bancar de pe care am făcut transferul, alta fără. La CEC am depus-o pe cea fără imobile din România și contul bancar de unde am transferat acești bani, pentru a-l provoca pe Renato Usatîi și a deconspira legăturile sale cu serviciile secrete ale unui alt stat. Știam că aveam dreptul de face modificări în declarația de avere până în ultima zi.

Imobilele din România sunt procurate din bani legali, salarii și vânzări de imobile incluse transparent în declarația de avere, și cred că nimeni nu-și poate închipui ca eu, ca om al legii cu experiență, m-am gândit să nu trec ceva ce declarasem deja în România, mai ales că mi-am și înregistrat viza de reședință personal pe aceea adresă. A fost doar o capcană întinsă lui Renato Usatîi și rețelei sale de spionaj”, a spus Cavcaliuc

„Măi, Cavcaliuc, ce-i cu apartamentul din București, România, de pe strada Aleea Teișani 274/288, blocul A39? Dacă Jora ai uitat – etajul unu, apartamentul 13. Cașu a spus direct că 50% din acest apartament le deține Cavcaliuc și 50% le deține un membru al familiei lui Cavcaliuc. Am studiat declarațiile de avere anterioare ale lui Cavcaliuc, am așteptat să o depună și pe asta pentru că este candidat la funcția de deputat și astăzi noi am sesizat Procuratura Generală, avocații mi-au spus că au depus deja sesizarea, și am depus o sesizare și la Autoritatea Națională de Integritate, în care noi cerem să fie făcută Comisie rogatorie în România, care sunt sigur că va confirma nu doar că Cavcaliuc este proprietar al unui apartament de lux într-un cartier rezidențial nu departe de Otopeni din București, dar și faptul că el are viză de reședință acolo cu pașaportul lui românesc”, a declarat Usatîi.

Totodată, liderul Blocului electoral „Renato Usatîi” susține că apartamentul de lux din România ar fi fost procurat de Cavcaliuc în luna decembrie, „imediat după ce Plahotniuc a fugit din țară în 2019”.

„Acum concret, el a tăinuit acest bun și nu l-a indicat în declarația lui de avere. Este un apartament de lux. Am cerut Procuraturii Generale să verifice cum au ajuns banii în România pentru a procura acest bun într-un cartier rezidențial și proveniența banilor pentru a-l cumpăra. Cavcaliuc a cumpărat acest apartament imediat după ce Plahotniuc a fugit din țară în 2019. L-a procurat în luna decembrie”, a spus Usatîi.

Anterior, ZdG a scris că Gheorghe Cavcaliuc, liderul PACE, a renunțat la funcția de șef adjunct al IGP, la 17 iunie 2019, la scurt timp după ce PDM-ul condus de oligarhul Vladimir Plahotniuc a anunțat că se retrage în opoziție. Înainte de a-și prezenta demisia, pe fundalul refuzului PDM de a renunța la guvernare, Cavcaliuc le-a dedicat colegilor săi poezia „Polițistul devotat” și le-a cântat piesa „Ofițerii”, din mașina sa de serviciu. De-a lungul anilor, Cavcaliuc a fost de mai multe ori acuzat că ar fi acționat ilegal sau în urma unor indicații politice. Un an mai târziu, s-a lansat oficial în politică, devenind președintele PACE.

În 2018, nu și-a declarat toată averea pentru anul 2017 – două apartamente primite în dar de cei doi copii ai săi minori. Bugetar fiind, Cavcaliuc și-a construit o vilă la marginea Chișinăului, pe un teren de 12 ari. A donat vila celor doi băieți ai săi la 5 zile de la retragerea PDM de la guvernare. Pe numele celor doi copii ai lui Cavcaliuc sunt înscrise și câte un apartament. A divorțat la începutul anului 2016, la scurt timp după ce în lunile decembrie-ianuarie 2015-2016 ZdG a publicat două articole despre averea familiei acestuia, dar ulterior s-a împăcat cu fosta soție.

Vila din com. Trușeni, mun. Chișinău, a lui Gheorghe Cavcaliuc. Foto: crimemoldova.com

În luna februarie 2021, pe numele lui Gheorghe Cavcaliuc a fost reluat un proces penal, încetat anterior de Procuratura Anticorupție, fiind bănuit că ar fi aplicat ilegal stimulări, sancțiuni disciplinare, avansări, transferuri, a acordat grade speciale și concedii, fără a avea împuterniciri în acest sens, prejudiciind statul în proporții deosebit de mari. Tot din acest an, Cavcaliuc figurează în alte două dosare penale deschise pentru „depășirea atribuțiilor de serviciu”. Din primăvara acestui an, are statutul de bănuit într-un alt dosar deschis pentru „huliganism comis de două sau mai multe persoane” și „chemarea la săvârșirea actelor de violență împotriva persoanelor”, după ce colegii săi de partid l-au stropit cu verde de briliant pe vicepreședintele raionului Sângerei.

În ultimii doi ani, Cavcaliuc a raportat venituri oficiale de aproximativ 447 mii de lei de la IGP, din salariu, pensie și indemnizație și 198 de mii de dolari, echivalentul a circa 3,5 milioane de lei, de la compania Komet Group S.A., un offshore condus de omul de afaceri Anatolie Stati. Candidatul la funcția de deputat se plimbă cu un Mercedes, fabricat în 2016 și procurat în 2017, a cărui valoare indicată în declarația depusă la CEC este de… zero lei. În 2019, ZdG a descoperit că în Micăuți, raionul Strășeni, satul de baștină al lui Cavcaliuc, o stradă îi poartă numele.

Renato Usatîi, capul de listă al blocului electoral care îi poartă numele, a ocupat în ultimii ani funcția de primar al municipiului Bălți. În 2016, urmare a dosarelor penale pornite pe numele său, Usatîi a fugit în Federația Rusă. Trei ani mai târziu, a revenit, fiind reținut de poliție în vama Sculeni, când a intrat în R. Moldova, din România. A fost escortat la Procuratura pentru Combaterea Criminalității Organizate şi Cauze Speciale (PCCOCS), pe motiv că existau două mandate de arestare pe numele său, în aceeași zi, însă, a fost eliberat, urmând să fie cercetat în libertate.

Usatîi era învinuit de contrabandă cu valută, tentativă de omor și atac raider, toate capetele de acuzare fiind comasate într-un singur dosar, care ulterior a fost clasat. Acum, Usatîi susține că are statut de învinuit într-un dosar penal privind deposedarea bancherului rus Gherman Gorbunțov de pachetul majoritar la banca Universalbank din Chișinău. În iulie 2020, Usatîi a fost anunțat în căutare internațională de către departamentul de investigații al Ministerului Afacerilor Interne de la Moscova, Federația Rusă, într-un dosar penal privind organizarea unei grupări criminale.

Pentru ultimii doi ani, conform declarației depuse la CEC, Usatîi declară venituri salariale din funcția de primar în valoare de puțin peste 132 de mii de lei, dar și donații de aproape 5,9 milioane de lei din vânzarea bunurilor donate părinților în 2016, înainte să plece din R. Moldova și care, ulterior, au fost scoase la vânzare, iar banii i-au fost donați. Candidatul indică și peste 45,7 de milioane de ruble rusești, echivalentul a peste 11 milioane de lei, din vânzarea bunurilor mobile sau imobile deținute în Federația Rusă. El deține 10 bunuri imobile și 18 terenuri, toate amplasate în Federația Rusă. Alte cinci bunuri imobile, deținute de Usatîi, sunt amplasate în R. Moldova.

