Junghietu, despre chiria de milioane a sediului Energocom: Nu a văzut personal ofertele, dar confirmă că „toate aceste cheltuieli sunt reflectate în tarife”

Ministrul Energiei, Dorin Junghietu, a spus joi seară, 24 septembrie, în cadrul unei emisiuni la Pro TV , că Energocom i-ar fi comunicat că spațiul de peste 2200 de metri pătrați de pe strada Ion Creangă din Chișinău, pentru care compania plătește aproximativ 530 de mii de lei lunar a fost ales în urma examinării mai multor oferte și ar fi avut cel mai mic preț. Ministrul a precizat însă că nu a văzut personal ofertele și că informația o cunoaște din discuțiile cu reprezentanții Energocom.

Recent, Ziarul de Gardă a publicat o anchetă în care a arătat că Energocom, companie deținută integral de stat, achită circa 6,37 de milioane de lei anual, fără TVA, pentru închirierea sediului în care activează din toamna anului 2025. O parte din aceste cheltuieli, mai exact 4,4 milioane de lei anual, este recunoscută de Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică în costurile aferente furnizării reglementate a gazelor naturale, iar banii ajung ajung în conturile afaceristului Arcadie Topalo, figurant într-un dosar penal pentru spălare de bani și evaziune fiscală și condamnat anterior pentru infracțiuni similare, instanța stabilind că acesta a prejudiciat statul cu peste 36 de milioane de lei.

Dorin Junghietu a confirmat că tariful la gaze este format din mai multe componente, iar costurile administrative ale furnizorului, inclusiv cele pentru sediu și relația cu clienții, sunt incluse în componenta de furnizare.

„Sediul, cheltuielile administrative, faptul că operează un call-center, operează un birou de relații cu clienții – toate aceste cheltuieli sunt reflectate în tarife”, a explicat ministrul.

Potrivit lui Junghietu, Energocom nu a avut de la fondare un spațiu propriu pentru asemenea activități, iar după ce compania a primit obligații de serviciu public a avut nevoie de un spațiu mai mare pentru activitatea sa.

Ministrul susține că reprezentanții Energocom au solicitat mai multe oferte pentru spații și ar fi primit cinci sau șase propuneri. Potrivit ministrului, spațiul de pe strada Ion Creangă ar fi avut oferta cu cel mai mic preț dintre cele analizate, raportat la condițiile necesare companiei.

Potrivit lui, aspectele privind legalitatea procedurii și eventualele responsabilități trebuie stabilite în urma verificărilor.

Fostul director ANRE, Victor Parlicov, a precizat că simplul fapt că proprietarul spațiului este o persoană care are probleme cu legea nu înseamnă automat că procedura de selectare a sediului de către Energocom a fost ilegală.

Peste 6 milioane de lei anual pentru sediul Energocom

După mai bine de două decenii în care a funcționat pe strada Pușkin 26, Energocom și-a mutat sediul, în octombrie 2024, într-un imobil de 750 de metri pătrați situat pe strada Serghei Lazo 17/1. Această relocare a fost însă una temporară. La doar un an distanță, pe 1 octombrie 2025, compania s-a mutat din nou, la scurt timp după semnarea unui nou contract de chirie.

În prezent, Energocom își desfășoară activitatea într-un sediu de 2202,7 metri pătrați de pe strada Ion Creangă 6V. Spațiul este închiriat la un tarif de 12 euro pentru un metru pătrat, fără TVA. Astfel, factura lunară pentru chirie este de aproximativ 530 de mii de lei, iar anual, costul de locațiune ajunge la 6,37 milioane de lei, fără TVA.

Relocarea în actualul sediu a avut loc după ce, cu o lună mai devreme, Energocom devenise furnizorul de gaze naturale a peste 830 de mii de consumatori, conform hotărârii Agenției Naționale pentru Reglementare în Energetică (ANRE), preluând astfel responsabilitățile Moldovagaz. În acest context, începând cu 2 martie 2026, Energocom și-a deschis propriul centru de relații cu clienții, destinat consumatorilor din mun. Chișinău.

Sediul Energocom / Sursa: ZdG

Banii statului ajung la Arcadie Topalo, vizat într-un dosar de evaziune fiscală și spălare de bani

Potrivit actelor cadastrale consultate de ZdG, clădirea de pe strada Ion Creangă 6V, unde Energocom închiriază sediul, aparține firmei „Malvicon-Plus” SRL. Aceasta este deținută de Victoria Malai, partenera de viață a afaceristului Arcadie Topalo, unul dintre cei mai importanți jucători de pe piața importului și comercializării produselor electronice, cu care are și o fiică.

Arcadie Topalo și Victoria Malai, fotografie din 2016 / Sursa: facebook.com

Pe aceeași adresă, strada Ion Creangă 6V, își are sediul juridic și „Ultracom Electronic”, compania prin care Topalo gestionează rețelele de magazine „Ultra”, „Darwin” și „Enter”. Acționarul unic al acesteia este firma „Invensis Soft”, al cărei beneficiar este Arcadie Topalo. La rândul său, „Invensis Soft” împarte aceeași adresă juridică cu „Malvicon-Plus” – bd. Constantin Negruzzi 7/2. Prin intermediul aceleiași companii, „Invensis Soft”, Topalo controlează și alte firme înregistrate pe strada Ion Creangă. Totodată, administratorul companiei „Malvicon-Plus”, Edgar Negură, gestionează și alte firme deținute de Topalo.

La începutul lunii septembrie, ZdG a aflat că firmele controlate de Arcadie Topalo au fost vizate de mai multe percheziții, desfășurate în cadrul unui dosar penal, pornit încă în martie 2026.

Perchezițiile efectuate la 2 septembrie au vizat un presupus caz de evaziune fiscală și spălare de bani, în care sunt vizate persoane responsabile de administrarea companiilor „Ultra Distribution” SRL și „Ultracom Electronic” SRL, ambele controlate de afaceristul Arcadie Topalo, deși în acte una dintre firme aparține lui Alexei Loboda.

În 2017, Arcadie Topalo a fost găsit vinovat de infracțiuni similare. După ce i-a spus judecătorului că-i „pare rău de cele comise și se căiește sincer”, iar procurorul Vitalie Busuioc i-a modificat învinuirile aduse, instanța a aplicat și prevederile legii amnistiei în privința acestuia, condamnându-l la cinci ani de închisoare cu suspendare. Conform sentinței, Topalo și-a recunoscut vina pe unul dintre episoadele imputate și „s-a obligat ca prejudiciul de 36 de milioane de lei provocat bugetului de stat să-l recupereze solidar împreună cu ceilalți inculpați, fapt despre care a comunicat că a depus deja suma respectivă pe contul executorului judecătoresc”.

Imagini de la perchezițiile SFS și PCCOCS

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