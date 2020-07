Fostul premier Sturza susține că Plahotniuc are probleme financiare la Miami și că ar putea fi expulzat din SUA: „S-a terminat dolce vita”

Fostul premier al R. Moldova, Ion Sturza, susține că fostul lider al PDM, Vladimir Plahotniuc, are probleme financiare serioase în State Unite ale Americii, dar și că Plahotniuc ar putea fi expulzat din SUA întrucât „autoritățile americane vor să facă un caz de succes în lupta cu corupția și l-au ales pe Plahotniuc”. Declarațiile au fost făcute de către Ion Sturza în cadrul emisiunii „Cutia neagră”, de la postul TV8.

Potrivit fostului premier, Ion Sturza, fostul lider al democraților, Vladimir Plahotniuc, care potrivit lui, încă se află la Miami, are mari probleme financiare.

„Plahotniuc este într-o situație dificilă, pentru că el se află în vizorul mai multor jurisdicții. Vreau pe scurt să vă spun că viața oamenilor de afaceri a devenit foarte complicată ultimul timp pentru că s-a implementat o legislație extrem de restrictivă a spălării banilor. Astăzi, ca să deschizi un cont, ca să miști ceva bani, mici, până la 10 000 € încă mai merge, dar pentru o sumă mai mare există foarte multe restricții. Orice bancă te întreabă ce vrei să faci tu cu banii, unde să-i duci, chiar dacă sunt banii tăi. Nu se mai poate de manipulat atât de ușor cu sume mari de bani, mai ales dacă te afli în Statele Unite ale Americii. De asta au si profitat toți escrocii din jurul lui Plahotniuc și au înscris toate activele și banii pe ei. Și atunci când e bine, îți pare că toți îți vreau binele. Lucrurile au devenit complicate, inclusiv în Dubai. A fost un refugiu pentru mulți escroci din spațiul ex-sovietic, dar și acolo au ajuns americanii și îi fugăresc. Plahotniuc și-a trecut totul în Dubai, pentru că alte jurisdicții nu-l acceptau, nu acceptă astfel de acțiuni.

Nu mai există posibilitatea să se poate de făcut ceea ce se putea face cu cinci ani în urmă. Practic astăzi nu mai există niciun offshore necontrolat de autoritățile fiscale din țările europene sau Statele Unite ale Americii. S-a terminat dolce vita”, a declarat Ion Sturza.

Tot Sturza susține că Plahotniuc ar putea fi expulzat din SUA și că „americanii vor face din cazul Plahotniuc un exemplu de succes în lupta cu corupții”.

„Americanii pe bune vor să facă un caz de succes în lupta cu corupția și l-au ales pe Plahotniuc. Mulți consideră că este o conspirație, că departamentul duce o luptă cu rușii, ca să lupte cu rușii, nu e așa. Linia lor de comportament, a autorităților americane e să facă din Plahotniuc un exemplu de atitudine față de oameni corupți.

Îl vor extrada pe Plahotniuc, dar în condițiile în care din Republica Moldova vor veni argumente, probe serioase. Eu aș crede mai mult că americanii îl vor expulza pe Plahotniuc din Statele Unite ale Americii. Dupa ce va fi expulzat, poate să plece oriunde îl vor primi. Nu știu exact unde, banii miroase. Poate să meargă în America Latină și chiar în Europa. Ca să revină în România sub numele Plahotniuc ar fi prea de tot, dar că anumite servicii, care au lucrat cu el în perioada în care el a fost stăpânul Moldovei, pot să-l ia sub protecție – cu certitudine, care la rândul lor pot să influențeze și serviciile altor state. El avea darul de a umili oamenii, de a ai înjosi. El acum stă acolo fără mari activități, într-o incertitudine, doarme câte 2 ore pe noapte”, a mai declarat fostul premier Ion Sturza.

Vladimir Plahotniuc a plecat din R. Moldova în iunie 2019, după ce partidul pe care-l conducea, PDM, a cedat guvernarea unei coaliții formate din Blocul ACUM și PSRM, destrămată în noiembrie 2019. Ulterior plecării lui Plahotniuc din țară, pe numele acestuia au fost pornite mai multe cauze penale. În luna martie 2020, Ambasada SUA la Chișinău a confirmat că Plahotniuc se află pe teritoriul SUA.

La 22 mai, judecătorii au admis demersul PCCOCS și au emis mandat de arest pentru 30 de zile în privința lui Vladimir Plahotniuc.

Măsura preventivă i-a fost aplicată lui Pahotniuc prin cuntumacie, adică absența nejustificată a persoanei cercetate penal. Demersul procurorilor a fost înaintat în circumstanțele unui nou dosar în care fostul lider al PDM este învinuit pe trei capete de acuzare.

„Este un dosar nou, aflat în gestiunea PCCOCS. Noi am investigat și am dispus pe 18 mai, luni, printr-o ordonanță, punerea sub învinuire a persoanei pe episodul la care procurorul general s-a referit în briefing pe trei capete de acuzare: escrocherie, spălare de bani și organizarea și conducerea grupului criminal. Am citat persoana la domiciliu, dar pentru că nu s-a prezentat, fiind plecată peste hotare, pentru a asigura prezența numitului în fața organului de urmărire penală, am înaintat demersul în instanța de judecată pentru aplicarea māsurii de arest. Dosarul a fost pornit în 2020″, a declarat anterior pentru ZdG Ion Caracuian, șeful interimar al PCCOCS.

VIDEO/ Un an fără Plahotniuc: Acuzații vs dosare fără finalitate