Editorial „Dar de ce pe vremea lui Plahotniuc acești curajoși jurnaliști de investigații au tăcut?”

Investigația ZdG despre șeful Moldatsa, CV-ul manipulativ și salariile „umflate” continuă să rămână în topul dezbaterilor publice, iar jurnaliștii, pe alocuri, sunt acuzați că au făcut aceste dezvăluiri servind interesul cuiva anume, care o fi dorind să ocupe postul de șef al Moldatsa sau o fi atacând guvernarea de la Chișinău pentru a zădărnici integrarea europeană. Miercuri, 24 iunie, m-a surprins o întrebare venită de la o tânără inimoasă: „Dar de ce pe vremea lui Plahotniuc acești curajoși jurnaliști de investigații au tăcut?”

Credem că merită să răspundem la această întrebare și la altele, ca să avem cu toții un tablou mai complet. Deci, ce făcea ZdG și reporterii săi, inclusiv autorii actualei investigații, pe vremea lui Plahotniuc (2010–2019, când a deținut funcții de deputat în Parlament, inclusiv pe cea de vicepreședinte al Legislativului, dar și când era lider PDM, proprietar de instituții media și oligarh).

Primul lucru pe care vreau să-l menționez este că ZdG a publicat atunci câteva articole foarte răsunătoare despre șefii de la Moldatsa, despre salariile lor cosmice și copiii partidului inoculați în funcții fără calificările necesare. N-a fost simplu, dar nici imposibil. Ce a urmat? Unii au plecat, alții au rămas, iar o parte din cei care se regăseau în gașca de atunci și care și-au pierdut funcțiile ne terfelesc și azi pe rețelele sociale.

Dar dacă vorbim despre CV-uri, mai bine vă amintim că în 2015, colegul meu Victor Moșneag (coautor și al actualei investigații) a publicat o istorie fenomenală despre diploma de BAC a premierului de atunci – Gaburici. Aceea a fost o bombă cu ceas, a detonat în primele zile de aflare a lui Gaburici în cabinetul guvernamental și acesta s-a retras în câteva luni, fără să poată explica atunci și după asta de ce nu poate prezenta diploma de Bac. Deci, cum ar fi fost să nu scriem acum despre lipsa dovezilor de pilotaj calificat la Air Canada?

Timp de 22 de ani, ZdG a scris despre toate cazurile de corupție și incompetență despre care a aflat și le-a putut documenta. Nu ne putem opri nici acum, tocmai acum, când Moldova merge pe calea integrării europene. Sunt niște reforme și niște procese prea importante pentru întreaga societate. De aceea, monitorizăm și explicăm, iar când apar semnale de incompetență sau corupție, le expunem. Nu suntem o instanță, nu concediem oameni, nu le sechestrăm averile, nu le luăm salariile – doar informăm societatea și îndemnăm autoritățile să acționeze profesionist și legal.

Și vrem să menționăm că există o diferență. În perioada lui Plahotniuc au existat zeci de cazuri de atacuri brutale asupra reporterilor, inclusiv asupra celor de la ZdG. Cred că cele mai dezgustătoare situații ni s-au întâmplat după publicarea unei investigații privind averile și interesele șefului IGP de atunci, Cavcaliuc. Din momentul în care a aflat că documentăm un asemenea articol, a pus la cale o himeră: ne-a șantajat că poliția deține un video în care autorul investigației privind averile lui ar fi primit un plic de la cineva. Ne-au invitat „la cabinet” să discutăm situația. Nu ne-am dus înainte să ni se spună detalii despre când anume s-a întâmplat. Au dat-o în bară – presupusa lor mituire pentru publicarea istoriei despre Cavcaliuc avea loc într-un bar, în ziua în care reporterul în cauză își înmormânta tatăl. Le-am cerut explicații repetate despre acel „video cu mituire”, le-am cerut să-l publice, să elucideze cazul. Au luat apă-n gură, dar a fost un semnal clar: aveau o fabrică de creat falsuri împotriva noastră și munceau din greu să ne „prindă cu ceva”. Mai mult decât atât, reporterii ZdG au fost deseori opriți pe stradă de către polițiști, somați să șteargă imaginile, opriți să filmeze, iar reportajele și opiniile calomnioase despre noi la televiziunile lui Plahotniuc nu se mai terminau. Și aveam și zeci de procese judiciare în care trebuia să explicăm de ce am publicat o investigație sau alta. Pentru unele articole de atunci cu privire la miliardul furat suntem amenințați și azi.

Este oare diferit acum? O, da, e foarte diferit. Deși suntem foarte nemulțumiți de faptul că mai există cazuri de incompetență sau de cheltuire nesăbuită a banilor publici, vrem să menționăm că reacția la aceste materiale e radical diferită. La doar câteva ore de la publicarea investigației despre șeful Moldatsa de acum, din 2026, autoritățile au reacționat prin asumarea problemei, unii miniștri au făcut declarații publice, șeful a fost „tras pe dreapta”, a pornit o investigație internă, a demisionat și persoana responsabilă de comunicare, care este verișoară cu președinta Sandu.

Reacția asumată a autorităților la investigațiile jurnalistice este o parte a progresului societății. Este un progres că jurnaliștii nu sunt atacați de către autorități cum erau pe timpul lui Plahotniuc. Pașii următori ar fi să fie instituite rigori profesionale și filtre mai eficiente pentru viitor. Și să avem tot mai puține cazuri de incompetență și corupție.