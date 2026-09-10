Peste 300 de producători și două recorduri naționale. Expoziția Națională „Produs Autohton” în cifre | GALERIE FOTO

Peste 300 de producători locali, circa 35.000 de vizitatori și două recorduri naționale. Acestea sunt rezultatele celei de-a doua ediții a Expoziției Naționale „Produs Autohton”, desfășurată la Moldexpo. Evenimentul a avut drept scop promovarea produselor autohtone și deschiderea unor noi oportunități de afaceri. Ediția din acest an a fost organizată de către Camera de Comerț și Industrie a Republicii Moldova, cu sprijinul Kaufland în calitate de partener general.

Expoziția a adus împreună producători locali din diverse sectoare, oferindu-le vizitatorilor ocazia de a descoperi, testa și cumpăra o mulțime de produse locale. Pentru Kaufland, prezența la acest eveniment reconfirmă angajamentul ferm de a susține producătorii locali și de a fi un partener strategic în dezvoltarea economiei țării.

Pe parcursul celor trei zile, Kaufland și-a întâmpinat vizitatorii la un stand propriu. Aici, reprezentanții companiei i-au familiarizat pe participanți cu beneficiile aplicației de loialitate Kaufland Card Xtra și au oferit cupoane de reducere la cumpărături.

„Susținerea producătorilor locali și promovarea produselor fabricate acasă reprezintă un pilon central în strategia Kaufland. Oriunde operăm, punem în centru producătorii autohtoni și specificul local, pentru că știm că oamenii își doresc branduri pe care le cunosc, prospețime și calitate. Ne bucurăm să fim parteneri la un astfel de eveniment care oferă o platformă de vizibilitate pentru afacerile locale”, a menționat Cristina Aramă, Manager Corporate Affairs Kaufland Moldova.

Ediția din acest an a marcat stabilirea a două recorduri naționale, dedicate simbolurilor identității culinare și meșteșugărești din Republica Moldova. Publicul a putut admira cel mai mare covor țesut din țară de 48 m², precum și cea mai mare plăcintă cu vișine, cu o suprafață record de 18 m², pregătită de 8 brutării și producători naționali.

Tot în acest an a fost lansată prima ediție a concursului „Topul Cramelor”, dedicat recunoașterii și promovării performanței în sectorul vitivinicol. Nouă crame au fost desemnate câștigătoare: Combinatul de Vinuri Cricova, Vinăria Sălcuța, Vinăria Chateau Cojușna, Vinăria Ungheni, Vinăria Javgur, Aproape Wine, Vinăria Epicrama, Crama Tronciu și Crama Mihai Sava.

Despre Kaufland Moldova

Kaufland se numără printre cele mai mari companii de retail din Europa, cu peste 1.540 de magazine în 8 țări, peste 155.000 de angajați și o rețea de 9 magazine în Republica Moldova. În 2025, Kaufland Moldova a fost premiată în cadrul concursului „Marca Comercială”, distincție care reflectă eforturile și angajamentul constant al companiei față de calitatea serviciilor, fiind astfel un partener economic și social de încredere pentru Republica Moldova.

Asumarea responsabilității ecologice și sociale este un aspect esențial al politicii corporative Kaufland la nivel de grup. Sub umbrela „Implicarea face diferența” sunt comunicate toate proiectele de responsabilitate socială. Pentru mai multe detalii vizitați www.kaufland.md.