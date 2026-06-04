Performanță în retail. 7 premii pentru Kaufland Moldova, la Gala Businessului Moldovenesc 

Șapte premii au fost oferite echipei Kaufland Moldova, în cadrul celui mai prestigios concurs din țară „Marca Comercială a Anului 2025”. Distincțiile reflectă eforturile și angajamentul constant al companiei față de calitatea serviciilor și implicarea în comunitate, fiind astfel un partener economic și social de încredere pentru Republica Moldova.

Premiile au fost decernate la evenimentul „Gala Businessului Moldovenesc”, organizat de Camera de Comerț și Industrie a Republicii Moldova, care s-a desfășurat pe 29 mai.

Kaufland Moldova a obținut șapte trofee de top, care îi reconfirmă poziția pe piața de retail modern și promotor al valorilor sustenabile:

– Medalia de Aur la categoria „Aprecierea Consumatorului”- oferit în baza votului direct al clienților, confirmând încrederea și loialitatea acestora

– Mercuriul de Aur în Cristal la categoria „Economia Verde” – pentru eforturile continue în promovarea unui model de afaceri sustenabil.

– Mercuriul de Aur la categoria „INTER” pentru reușitele și contribuția economică obținute în calitate de investitor în Republica Moldova.

Pentru standardele înalte în domeniul politicilor de conformitate, Kaufland Moldova a obținut trofeul Integrității, acordat de către Centrul Național Anticorupție, la nominalizarea – „Implementarea standardelor de integritate în sectorul privat”.

Premiul „Companie Prietenoasă” a fost oferit de UNFPA Moldova pentru promovarea politicilor interne care susțin echilibrul între viața profesională și cea de familie în cadrul categoriei „Locuri de muncă prietenoase familiei”.

În cadrul categoriei „Reputație și încredere”, compania a fost premiată cu „Mercuriul de Aur”, o distincție importantă ce reconfirmă statutul de brand de încredere, construit prin transparență și relații solide cu publicul și partenerii.

De asemenea, compania a fost recunoscută cu „Premiul Mercuriul de Aur în Cristal” pentru inițiativele dedicate responsabilității sociale în domeniile climei, social, sport, sănătate și educație în cadrul categoriei „Marca Comercial Responsabilă Social”.

Scopul evenimentului este de a evidenția și promova cele mai competitive mărci de pe piața locală, precum și companiile care au implementat cu succes noile standarde ale managementului calității, afirmându-se prin calitatea produselor și serviciilor oferite pe piața națională și internațională.

„Reputația și încrederea se câștigă în timp și se mențin prin acțiuni constante, nu prin promisiuni. Suntem onorați să primim această recunoaștere și le mulțumim clienților, partenerilor și echipei noastre pentru contribuția lor valoroasă. Iar noi vom păstra această direcție, de a fi mai buni în fiecare zi și de a răspunde așteptărilor celor care ne trec pragul zi de zi”, a declarat Sergiu Fală, Director Executiv Kaufland Moldova.

Concursul „Marca Comercială a Anului” este organizat de către Camera de Comerț și Industrie, în colaborare cu Agenția de Stat pentru Proprietatea Intelectuală (AGEPI), Centrul Național Anticorupție (CNA), Confederaţia Naţională a Sindicatelor din Moldova (CNSM) și UNFPA. Acest eveniment reprezintă un cadru important pentru recunoașterea excelenței în domeniul comerțului și pentru promovarea standardelor ridicate ale calității.

Despre Kaufland Moldova

Kaufland se numără printre cele mai mari companii de retail din Europa, cu peste 1.540 de magazine în 8 țări, peste 155.000 de angajați și o rețea de 9 magazine în Republica Moldova. Asumarea responsabilității ecologice și sociale este un aspect esențial al politicii corporative Kaufland. Compania crede în ideea că lumea poate fi un loc mai bun prin implicarea fiecăruia. De aceea, în 2018, Kaufland a dezvoltat platforma „Implicarea face diferența”, sub umbrela căreia sunt comunicate toate acțiunile de responsabilitate socială. Pentru mai multe detalii vizitați www.kaufland.md.