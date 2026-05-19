Moldcell îți aduce 15% reducere la biletele pentru KALEIDOSCOP

Festivalurile bune se recunosc după atmosfera pe care o lasă și după oamenii care își cumpără biletele din timp. Pentru mii de tineri, KALEIDOSCOP a devenit deja unul dintre evenimentele care dau start verii: două zile cu muzică live, oameni veniți din toată țara, atmosferă de festival și seri care rămân apoi în galerie și în amintiri.

Pe 20 și 21 iunie, Grădina Botanică din Chișinău se transformă din nou într-un spațiu plin de muzică, energie și seri care încep cu „mergem doar puțin” și se termină mult după lăsarea serii.

Pe scena festivalului vor urca INNA, Smiley, Theo Rose, The Motans, 3 Sud Est, Andia, Puya, Rareș, The Urs, Iuliana Beregoi și alți artiști care adună mii de oameni la concerte și milioane de ascultări online.

Iar pentru cei care aveau nevoie de încă un motiv să ajungă la festival, Moldcell vine cu o reducere de 15% la bilete pentru utilizatorii Lumo Student care achită cu Moldcell Visa Card.

Reducerea se aplică automat pentru biletele cumpărate online pe https://iticket.md/, fără coduri promoționale și fără activări suplimentare.

Practic, îți alegi biletele, plătești cu Moldcell Visa Card și reducerea apare direct la achitare.

Dacă încă nu ai Lumo Student, abonamentul poate fi activat online pe https://eshop.moldcell.md/ro sau în magazinele Moldcell din țară. Iar Moldcell Visa Card se deschide direct din aplicația moldcell money, disponibilă în App Store și Google Play.

Pe lângă concerte și atmosfera de festival, participanții vor putea trece și prin zona Moldcell din cadrul KALEIDOSCOP, unde sunt pregătite activități, premii și spații de relaxare.

KALEIDOSCOP 2026 are loc pe 20–21 iunie, în Grădina Botanică din Chișinău.Mai multe detalii despre ofertă și condițiile reducerii pot fi găsite pe:

https://moldcell.md/rom/kaleidoscop-lumo-visa-15