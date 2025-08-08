Moldcell, recunoscută oficial drept cea mai bună rețea mobilă din Republica Moldova

Moldcell primește titlul de „Cea mai bună rețea mobilă din Moldova” pentru prima jumătate a anului 2025, în urma unei evaluări riguroase a performanței reale a rețelelor mobile, de către Ookla® Speedtest®

Moldcell a fost recunoscută oficial drept cea mai bună rețea mobilă din Republica Moldova pentru semestrul I 2025, în baza premiului acordat de Ookla, liderul global în domeniul informațiilor despre conectivitate și creatorul platformei Speedtest®. Este al doilea an consecutiv în care Moldcell primește o distincție majoră din partea Ookla, după ce a fost desemnată cea mai rapidă rețea mobilă din țară în 2024. Recunoașterea se bazează pe un scor care reflectă calitatea si analiza reală a experienței de conectare a utilizatorilor în viața de zi cu zi.

Ookla a analizat date colectate pe parcursul primelor șase luni ale anului, de la utilizatori ai tuturor rețelelor mobile din țară. Evaluarea a inclus vitezele de descărcare și încărcare, latența, performanța în navigarea pe web și calitatea redării video. Scorul total obținut de Moldcell, de 71.42, a fost cel mai mare din piață, depășind toți ceilalți operatori mobili din Republica Moldova.

Ce înseamnă, de fapt, „Cea Mai Bună Rețea Mobilă”?

Este o măsură fiabilă a experienței generale de conectivitate în rețele fixe și mobile. Scorul Speedtest Connectivity combină diverse metrici reale de performanță a rețelei, cum ar fi viteza, latența și calitatea experienței pentru activități cotidiene precum navigarea pe internet și redarea de conținut video. Metodologia asigură că rezultatele reflectă experiența reală a utilizatorului în multiple activități, fiecare contribuind la scorul final.

Moldcell s-a remarcat prin:

Viteza medie de descărcare: 60.67 Mbps

Timp mediu de încărcare a unei pagini web: 1.41 secunde

Peste 97.38% rată de redare video fără întreruperi

„Suntem mândri să recunoaștem Moldcell pentru câștigarea premiului Speedtest® pentru Cea Mai Bună Rețea Mobilă în Moldova pentru prima jumătate a anului 2025,” a declarat Stephen Bye, Președinte și CEO al Ookla, divizie a Ziff Davis. „Această distincție reflectă performanța lor excepțională, demonstrată de datele noastre și de metodologia noastră riguroasă. Felicitări Moldcell!”

Premiul consolidează poziția Moldcell ca lider în inovație și conectivitate mobilă. Este rezultatul investițiilor continue în modernizarea rețelei, integrarea tehnologiilor avansate și crearea unei experiențe de conectivitate reale, stabile și competitive.

„Recunoașterea internațională oferită de Ookla validează direcția noastră strategică și reflectă angajamentul constant față de excelență în conectivitate. Ne-am asumat rolul de a transforma Moldcell într-o companie #DigitallyHuman, o companie care combină tehnologia de vârf cu empatia, adaptabilitatea și grija autentică pentru fiecare Client. Performanțele rețelei noastre arată cum ancorăm tehnologia într-o misiune umană și o transformăm în valoare reală pentru oameni.” a menționat Carolina Bugaian, directoarea generală Moldcell.

Iar pentru toți cei care vor mai mult de la rețeaua lor, Moldcell este răspunsul. Fă ce iubești. Cea mai bună rețea mobilă e cu tine.

Moldcell este primul operator care a lansat 5G în Moldova, iar tehnologia continuă să fie extinsă în orașele mari și zonele strategice. Compania lucrează constant la îmbunătățirea rețelei, monitorizează în timp real traficul și optimizează fiecare zonă unde clienții semnalează nevoia de mai mult. În paralel, dezvoltă programe interne dedicate îmbunătățirii experienței Clienților, cu accent pe ascultare, reacție rapidă și relație autentică dintre brand și client.

Adela Dorofei, Directoarea departamentului Tehnic Moldcell: „Acest rezultat reflectă realitatea din teren: o rețea construită cu grijă, testată permanent și optimizată în funcție de comportamentul utilizatorilor. Este o validare a tuturor deciziilor tehnice luate, de la arhitectura rețelei și capacitatea de transport, până la fiecare site extins sau modernizat. Ne concentrăm atât pe viteză, cât și pe o experiență coerentă, predictibilă și accesibilă. Continuăm să extindem rețeaua 5G, să creștem reziliența infrastructurii și să aducem performanță acolo unde contează cel mai mult: în viața de zi cu zi a fiecărui client.”

Despre Moldcell: Moldcell este operatorul de telecomunicații din Moldova care oferă o gamă largă de servicii mobile, inclusiv voce, internet mobil, televiziune și Internet fix prin fibră optică, dar și servicii financiare mobile. Parte din CG Corp Global, grup internațional prezent în peste 30 de țări, Moldcell se angajează să ofere clienților săi cea mai bună experiență posibilă și să contribuie la dezvoltarea sustenabilă a Moldovei prin conectivitate, servicii digitale și financiare.

Despre Ookla®: Ookla®, lider global în informații despre conectivitate, reunește expertiza recunoscută a platformelor Speedtest®, Downdetector®, Ekahau® și RootMetrics® pentru a oferi perspective unice asupra performanței rețelelor și a conectivității.

Combinând date din surse multiple cu expertiză de top în industrie, Ookla transformă metricile de performanță în informații strategice și aplicabile. Soluțiile oferite de Ookla sprijină furnizorii de servicii, companiile și guvernele în optimizarea rețelelor, îmbunătățirea experiențelor digitale și reducerea decalajului digital. În același timp, reflectă experiențele reale ale persoanelor și organizațiilor care se bazează pe conectivitate pentru a lucra, învăța și comunica.De la măsurarea și analizarea conectivității, până la impulsionarea inovației în industrie, Ookla contribuie la o lume mai bine conectată.

Ookla este o divizie a Ziff Davis (NASDAQ: ZD), o companie digitală vertical integrată, care deține branduri de top în domeniile tehnologiei, divertismentului, cumpărăturilor, sănătății, securității cibernetice și martech.