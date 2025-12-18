Fundația Moldcell a obținut Premiul de Argint la World Communication Awards 2025, una dintre cele mai importante competiții internaționale din industria telecomunicațiilor, la categoria Contribuție Socială. Distincția a fost acordată în urma unei competiții puternice, la care au aplicat 23 de organizații din întreaga lume, confirmând relevanța și impactul programelor dezvoltate de Fundația Moldcell în Republica Moldova.

Premiul recunoaște contribuția Fundației Moldcell la dezvoltarea societății prin programe structurate în domenii esențiale precum incluziunea digitală, educația și tehnologiile creative, siguranța digitală, abilitarea femeilor și antreprenoriatul social, alături de inițiative dedicate sprijinirii comunităților vulnerabile, inclusiv persoanelor cu dizabilități.

În doar 5 ani de activitate, Fundația Moldcell a construit un portofoliu de programe naționale care au generat schimbări concrete pentru mii de beneficiari din întreaga țară: seniori care au dobândit competențe digitale și acces la servicii esențiale, tineri care creează și se dezvoltă în industrii creative, femei care au prins curaj să își lanseze sau să își extindă propriile afaceri, persoane cu dizabilități care au beneficiat de acces la servicii și tehnologii adaptate, precum și comunități care au câștigat oportunități reale în era digitală.

„Pentru Fundația Moldcell, impactul înseamnă consecvență și prezență acolo unde tehnologia poate schimba vieți, atunci când oamenii aleg să revină, să se implice și să aibă încredere. Fiecare program al nostru pornește de la o întrebare simplă: ce schimbă asta pentru cineva, concret? De cinci ani, răspunsul se vede în comunități care cresc, în oameni care capătă curaj și în oportunități care prind contur, alături de voluntari implicați și parteneri care cred în aceeași misiune. Această recunoaștere internațională reflectă munca unei echipe care a ales să creeze impact pe termen lung, aici, acasă, în Moldova”, a declarat Irina Strajescu, Directoare Executivă a Fundației Moldcell.

Potrivit juriului World Communication Awards, Fundația Moldcell s-a remarcat printr-o abordare strategică și coerentă a responsabilității sociale, prin programe cu impact măsurabil și prin capacitatea de a construi inițiative scalabile, cu relevanță locală și potențial de replicare în alte piețe. Juriul a evidențiat, de asemenea, integrarea social impactului în strategia organizațională și contribuția constantă la dezvoltarea comunităților.

Obținerea Premiului de Argint are o semnificație aparte, venind chiar în anul în care Fundația Moldcell marchează 5 ani de activitate, un moment care reflectă maturitatea și consistența misiunii sale.

Fundația Moldcell mulțumește comunității Moldcell, partenerilor instituționali și internaționali, voluntarilor și tuturor celor care au contribuit la transformarea tehnologiei într-un instrument de bine, cu impact real asupra dezvoltării Republicii Moldova.