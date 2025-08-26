Moldcell Visa Card, acum cu opțiuni de design pentru clienți

Moldcell continuă să dezvolte piața serviciilor financiare digitale și lansează oficial Moldcell Visa Card – un card complet digital, care le oferă clienților plăți sigure, rapide și comode, atât în țară, cât și peste hotare, direct din aplicația de pe smartphone. Noul card, disponibil gratuit pentru toți clienții Moldcell, completează portofoliul de soluții digitale și oferă un avantaj distinct: combinația dintre funcționalitate și personalizare.

Lansarea oficială a cardului digital Moldcell Visa Card a avut loc într-un mod inedit, fiind însoțită de un concurs de idei creative pentru designul digital al cardului, care a atras sute de participanți și numeroase concepte originale. În urma jurizării și al votului publicului au fost desemnați cinci câștigători, fiecare fiind premiat cu 20 000 de lei. Ideile lor de design digital vor fi integrate în aplicația Moldcell Visa Card, oferind clienților posibilitatea de a alege varianta vizuală care le reflectă cel mai bine personalitatea.

Evenimentul de lansare a reunit reprezentanți ai companiei, parteneri, clienți, autori ai ideilor creative și invitați de onoare, într-o atmosferă de dialog, utilizare a soluțiilor inovatoare AI și bună dispoziție.

„Moldcell Visa Card înseamnă siguranță, rapiditate și libertatea de a alege. Concursul a demonstrat că un produs financiar digital poate fi nu doar un instrument comod pentru plăți, ci și o formă de exprimare creativă”, a declarat Carolina Bugaian, Director General Moldcell.

Moldcell Visa Card este dezvoltat în parteneriat cu Visa, lider mondial în domeniul plăților digitale. Această colaborare le oferă clienților Moldcell acces la o rețea internațională extinsă de servicii și la cele mai înalte standarde de securitate, consolidând valoarea produsului atât în Republica Moldova, cât și peste hotare.

„Parteneriatul dintre Visa și Moldcell are ca scop să ofere clienților nu doar un instrument de plată, ci o soluție modernă, care răspunde așteptărilor și stilului lor de viață. Ne propunem să facem plățile digitale cât mai comode, sigure și accesibile, pentru ca fiecare utilizator să se bucure cu încredere de servicii inovatoare în viața de zi cu zi. Moldcell Visa Card este un exemplu despre cum tehnologia și parteneriatele creează valoare pentru clienți, deschizând noi oportunități de personalizare și libertate financiară”, a subliniat Yevgen Lisnyak, Senior Director, Head of Strategic Partnerships and Fintech & Enterprise Business Development Visa în Europa de Est și Sud-Est, Asia Centrală și Caucaz.

Moldcell Visa Card este un produs complet digital, care consolidează poziția Moldcell ca operator digital, oferind clienților soluții pentru comunicare, plăți și pentru nevoile zilnice. Lansarea confirmă angajamentul companiei de a îmbina inovațiile tehnologice cu confortul și experiența utilizatorilor, transformând un instrument financiar într-o soluție personalizată.

Prin servicii precum Moldcell Money, Moldcell Visa Card și proiecte dedicate dezvoltării comunității, compania își reafirmă obiectivul strategic: de a conecta oamenii la oportunități reale, de a simplifica accesul la servicii digitale și de a contribui la formarea în Republica Moldova a unei culturi financiare moderne și accesibile.

Despre Moldcell: Moldcell este un operator digital din Republica Moldova, care oferă inovații digitale și o gamă variată de planuri tarifare, produse și servicii de înaltă calitate prin rețeaua sa de magazine situate pe întreg teritoriul țării, precum și prin intermediul magazinului online Moldcell eShop.

Moldcell reprezintă o investiție străină directă, prezentă pe piața Republicii Moldova din anul 2000, iar din 25 martie 2020 face parte din grupul internațional CG Corp Global. Cu o experiență de peste 23 de ani în domeniul telecomunicațiilor, Moldcell își propune să contribuie la digitalizarea economiei și la creșterea accesibilității financiare pentru toți.

Informații despre compania Visa: Visa (NYSE: V) este liderul mondial în industria plăților electronice, facilitând anual tranzacții între consumatori, companii, instituții financiare și organizații guvernamentale din peste 200 de țări și teritorii.

Misiunea noastră este să conectăm lumea printr-o rețea de plăți inovatoare, accesibilă, sigură și de

încredere, pentru a sprijini prosperitatea consumatorilor, a afacerilor și a economiilor.

Suntem convinși că extinderea accesului la economie pentru toți contribuie la îmbunătățirea bunăstării oamenilor din întreaga lume și va sta la baza viitoarei circulații globale a banilor.

Mai multe detalii pe site-ul Visa.com.