Ministerul Culturii, Agenția de Guvernare Electronică, Mastercard Moldova şi Paynet anunţă un nou capitol al Programului Naţional „Voucher Cultural”

Voucherul Cultural este disponibil pe telefonul fiecărui tânăr prin emiterea automată a unui card virtual Paynet Mastercard, ce poate fi utilizat imediat online, fizic, prin Apple Pay sau Google Pay.

Ministerul Culturii al Republicii Moldova, Mastercard Moldova şi Paynet au semnat un acord de parteneriat prin care, împreună cu Agenția de Guvernare Electronică, extind opțiunile tinerilor de 18 ani de a accesa și utiliza Voucherul Cultural. Astfel, fiecare tânăr care împlineşte 18 ani activează în aplicaţia Paynet un card virtual Mastercard dedicat Voucherului Cultural. Cardul este gratuit, nu necesită taxe lunare sau anuale şi poate fi activat cu un singur click. Suma de 1.000 de lei este disponibilă imediat pentru achiziții de cărţi, bilete la teatru, concerte, muzee, expoziţii. Plățile pot fi efectuate online, cât şi fizic, inclusiv prin Apple Pay şi Google Pay.

Marcela Nistor, Secretar de Stat, Ministerul Culturii al Republicii Moldova: „Voucherul Cultural a pornit dintr-o convingere simplă: tinerii trebuie să descopere ușor și accesibil cultura moldovenească, ca să-și construiască propriul sens și, mai departe, o țară pe care să o simtă a lor. De la primii paşi ai acestui program, am crezut că el poate şi trebuie să fie mult mai uşor de folosit. Parteneriatul cu Mastercard şi Paynet este răspunsul la această nevoie. Vrem ca fiecare tânăr să simtă bucurie și mândrie față de cultura din care face parte.”

Irina Untila, Vicepreședinte, Country Manager Mastercard Moldova:

„Moldova a făcut deja un salt digital remarcabil în domeniul plăților, iar astăzi, împreună cu partenerii noștri, contribuim la facilitarea accesului tinerilor la inițiativele culturale. Ne bucurăm să colaborăm cu Ministerul Culturii, Agenția de Guvernare Electronică și Paynet pentru a oferi o nouă soluție pentru utilizarea Voucherului Cultural. Este un exemplu al modului în care inovația aduce beneficii în activitățile de zi cu zi și încurajează implicarea tinerilor în viața culturală a țării”.

Nicoleta Colomeeț, directoarea Agenției de Guvernare Electronică:

„Voucherul Cultural este unul dintre acele servicii publice unde vezi cum digitalizarea poate face lucrurile mai simple pentru oameni. AGE a construit și asigură zi de zi mecanismul digital prin care tinerii își folosesc voucherul prin EVO și MPay, iar acum, prin Paynet, apare o nouă opțiune. Cu cât le oferim tinerilor mai multe modalități simple de a folosi acest beneficiu, cu atât cresc șansele ca ei chiar să îl utilizeze și să descopere mai mult din oferta culturală din Moldova.”

Călin Greadcenco, CEO Paynet:

„Prin Paynet, Voucherul Cultural devine un card Mastercard real, direct în telefonul tânărului. Emis instant și gratuit. Tânărul de 18 ani deschide aplicaţia Paynet, activează voucherul şi în câteva secunde poate plăti prima carte, primul bilet la teatru sau primul concert. Digitalizăm vieţile oamenilor şi suntem convinşi că prin această platformă, mult mai mulţi tineri vor descoperi cât de uşor şi de plăcut este să consumi cultura în Moldova.”

Cum funcţionează:

Descarci aplicaţia Paynet şi creezi un cont; Voucherul Cultural apare automat în aplicaţie. Îl activezi cu un singur click şi se generează cardul virtual Paynet Mastercard dedicat. Achiți imediat: online pe platformele partenerilor culturali, fizic la locaţiile partenere prin Apple Pay / Google Pay.

Cardul este valabil 12 luni de la data majoratului şi poate fi folosit exclusiv pentru produse şi servicii culturale pe teritoriul Republicii Moldova.



Lista partenerilor disponibili crește în fiecare săptămână, însă azi tinerii pot achita la următorii parteneri:

Librarius.md

Rezervaţia Cultural-Naturală „Orheiul Vechi”

Muzeul Național de Istorie a Moldovei

Muzeul Naţional de Etnografie și Istorie Naturală

Muzeul Național al Literaturii Române

Muzeul Național de Artă al Moldovei

Teatrul Național ”Mihai Eminescu”

Teatrul Național „Eugene Ionesco”

Teatrul „С Улицы Роз” имени Юрия Хармелина

Teatrul dramatic rus de stat „A. P. Cehov”

Teatru Naţional „Vasile Alecsandri” or. Bălţi

Sala cu Orgă



Important: emiterea şi utilizarea cardului sunt 100% gratuite.

Voucherul Cultural rămâne disponibil și prin aplicația EVO, unde tinerii care dețin semnătură electronică îl pot folosi pentru achitare prin Mpay, serviciul guvernamental de plăți electronice, cu posibilitatea de a verifica soldul. Cardul virtual Paynet Mastercard reprezintă o opțiune în plus, ce poate fi utilizată atât online cât și fizic, fără a fi necesară semnătura electronică.



Lansat în noiembrie 2022, la inițiativa unui grup de tineri deputați, Programul Național „Voucher Cultural” este implementat de Ministerul Culturii și dezvoltat de Agenția de Guvernare Electronică, care asigură infrastructura și serviciile necesare pentru acordarea, utilizarea și gestionarea voucherelor.