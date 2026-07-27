Facturile pentru energia electrică vor putea fi achitate prin intermediul serviciului MIA

Premier Energy a lansat o nouă modalitate de achitare a facturilor pentru energia electrică – prin intermediul serviciului MIA, disponibil online pe pagina web a furnizorului de energie. Potrivit întreprinderii, prin această nouă opțiune, consumatorii pot achita factura mai rapid utilizând serviciile digitale disponibile.

Achitarea prin MIA WEB va putea fi efectuată atât de pe computer, cât și de pe telefonul mobil, prin accesarea paginii https://pay.premierenergy.md/.

Pentru efectuarea plății online, consumatorul trebuie să:

acceseze pagina indicată;

urmeze pașii afișați pe ecran;

verifice datele de plată și să confirme tranzacția prin metoda disponibilă în cadrul serviciului MIA.

„Lansarea noii metode de plată face parte din eforturile întreprinderii de a extinde serviciile digitale și de a oferi clienților soluții moderne, accesibile și ușor de utilizat”, scrie Premier Energy.

Totodată, întreprinderea reamintește că factura poate fi achitată și prin alte metode comode și accesibile: