„Mai puțină risipă, mai mult bine”. Lansarea celei de-a 6-a ediții a campaniei destinată elevilor

Pentru al șaselea an consecutiv, Banca de Alimente, cu sprijinul Kaufland Moldova, lansează campania națională „Mai puțină risipă, mai mult bine” – o inițiativă care aduce împreună educația, solidaritatea și responsabilitatea socială. Prin activități desfășurate în școli și comunități din întreaga țară, campania îi încurajează pe copii, profesori și familii să prețuiască munca din spatele fiecărui produs și să adopte comportamente responsabile față de hrană.

Proiectul reafirmă angajamentul comun al partenerilor pentru o societate mai echitabilă și mai sustenabilă – una în care fiecare resursă contează.

O generație care spune „Stop risipei!”

Până la 1 decembrie 2025, peste 1200 de copii din 12 școli din întreaga țară vor deveni micii ambasadori anti-risipă. Prin activități interactive și jocuri educative, realizate cu sprijinul voluntarilor Misiunii Sociale „Diaconia”, copiii vor învăța cum pot reduce risipa acasă, în propriile familii, pentru că fiecare gest conștient poate face diferența.

Fiecare bibliotecă școlară implicată în campanie, precum și fiecare copil participant la cele 10 ateliere va primi câte un Ghid de prevenire a risipei realizat de Banca de Alimente cu sprijinul Kaufland Moldova, material recomandat de Ministerul Educației și Cercetării.

Evenimentul de lansare a campaniei a avut loc la Ungheni, reunind aproximativ 100 de elevi, iar caravana atelierelor educative va continua în Chișinău, Bălți, Orhei și Comrat.

„Combaterea risipei de alimente este un pilon important în strategia de sustenabilitate la Kaufland, în acest sens am dezvoltat parteneriatul strategic cu Banca de Alimente. Suntem deja la cea de-a șasea ediție a campaniei „Mai puțină risipă, mai mult bine” și ne bucurăm că, prin activitățile din școlile din Republica Moldova, reușim să promovăm subiectul anti-risipă. Credem cu tărie că un comportament responsabil se învață de la o vârstă fragedă, iar tinerii sunt cei mai importanți ambasadori ai schimbării.”, a menționat Cristina Aramă, manager Afaceri Corporative Kaufland Moldova

Ediția din acest an aduce și o noutate specială: un concurs național menit să consolideze o comunitate de școli responsabile, solidare cu demersul campaniei și promotori ai unui comportament „zero-risipă”. Prin competiția „Săptămâna Anti-risipă în școala mea”, cele mai creative și ingenioase inițiative dedicate reducerii risipei vor fi premiate de organizatori și promovate ca exemple de bune practici la nivel național.

Campania va include și acțiuni de sensibilizare menite să promoveze practici sustenabile și să prevină risipa alimentară.

Evenimentul final al ediției a VI-a va reuni artiști, creatori de conținut și reprezentanți ai mediului de afaceri parteneri ai echipelor Kaufland și Banca de Alimente într-o platformă de dialog cu experiențe interactive. Prin artă, exemplele de bune practici din bucătăria fiecărei familii și programe de sustenabilitate cu tradiție, evenimentul va motiva schimbarea de comportamente și va impulsiona acțiuni concrete pentru reducerea fenomenului risipei de alimente.

Oleg Paraschiv, director Banca de Alimente:

„Mai puțină risipă, mai mult bine” a devenit, de-a lungul celor șase ediții, o platformă națională de educație și sensibilizare față de amploarea fenomenului risipei de alimente. Mii de copii au devenit mici ambasadori ai responsabilității, demonstrând că schimbarea începe cu pași mici, dar constanți. Pentru că reducerea risipei de alimente implică schimbări sistemice și de durată, pe lângă acțiunile de educație și sensibilizare completăm zi de zi acest obiectiv prin activități de recuperare și advocacy. În acest fel, acționăm cu responsabilitate și umanitate.”

O treime din alimentele produse global ajung să fie pierdute sau aruncate, în timp ce milioane de oameni trăiesc în insecuritate alimentară. Din totalul risipei de alimente 40% are loc în gospodării, 25% în sectorul de producere, tot 25% în sectorul procesării și 15% în sectorul comercial.

Conform estimărilor unor expertize economice locale semnate de Idis Viitorul, în Republica Moldova aruncăm între 71-75 kg per cap de locuitor, adică anual 180 mii de tone, echivalentul a 3 mii de vagoane marfare pe o lungime de 40 km. Pe de altă parte, datele Biroului Național de Statistică, arată că rata sărăciei absolute în Moldova este de 33,6%.

Despre Kaufland Moldova

Kaufland se numără printre cele mai mari companii de retail din Europa, cu peste 1 540 de magazine în 8 țări, peste 155 000 de angajați și o rețea de 9 magazine în Republica Moldova. Asumarea responsabilității ecologice și sociale este un aspect esențial al politicii corporative Kaufland. Compania crede în ideea că lumea poate fi un loc mai bun prin implicarea fiecăruia. De aceea, în 2018, Kaufland a dezvoltat platforma „Implicarea face diferența”, sub umbrela căreia sunt comunicate toate acțiunile de responsabilitate socială. Pentru mai multe detalii vizitați www.kaufland.md.

Despre Banca de Alimente

Banca de Alimente este un mecanism inovator în Moldova, axat pe recuperarea produselor alimentare din lanțul agro-alimentar și redistribuire a acestor în servicii sociale care asistă oamenii afectați de foame. Din luna martie 2022, Banca este membru asociat al Federației Europene a Băncilor de Alimente. Echipa Băncii de Alimente a experimentat mecanismul de recuperare a produselor alimentare în premieră cu Kaufland, ca agent economic.

Parcursul a fost analizat constant, documentat și reprezintă un model de bună practică.

Alături de demersul de recuperare a alimentelor, Banca sprijină acțiunile de advocacy pentru îmbunătățirea cadrului legal național în vederea prevenirii risipei de alimente, promovează cultura respectului pentru mâncare și solidaritatea socială.

Din 2021, au fost salvate peste 449 600 kg de produse alimentare, echivalentul a 889 000 de porții de mâncare, distribuite prin 89 de servicii sociale din întreaga țară.