Expert economic: Moldovenii cheltuie până la un miliard de lei pe alimente care ajung la gunoi. Date privind risipa alimentară

Consumul alimentar în R. Moldova crește cu peste 30% în perioada sărbătorilor, iar teama de „masa goală” determină familiile să gătească cu până la 150% mai mult decât este necesar, accentuând un fenomen deja grav – risipa alimentară, arată datele prezentate de expertul economic Veaceslav Ioniță. Conform acestuia, pierderile de alimente ating anual aproximativ 180 de mii de tone, în timp ce o parte semnificativă a populației nu are acces la un coș minim de produse alimentare.

Potrivit analizei, risipa alimentară anuală echivalează cu un tren de aproximativ 40 de kilometri lungime. Aceasta se produce într-un context social alarmant: 29% dintre cetățeni nu au acces la un coș minim alimentar, 23% trăiesc sub nivelul de securitate alimentară, iar 27% nu își permit o alimentație sănătoasă.

Datele mai arată că principalii responsabili pentru risipă sunt consumatorii casnici, care generează 45% din totalul alimentelor aruncate. Sectorul de producție și cel de procesare contribuie fiecare cu câte 20%, iar comerțul cu 14%. Costul total al produselor alimentare risipite a depășit 18 miliarde de lei în 2024 și este estimat să ajungă la 19,8 miliarde de lei în 2025, urmând să depășească pragul de 21 de miliarde de lei în 2026. Doar produsele aruncate de populație au fost evaluate la 8,2 miliarde de lei în 2024, cu perspective de creștere până la 9,6 miliarde de lei în 2026.

Expertul economic Veaceslav Ioniță atrage atenția că mesele festive reprezintă o presiune majoră asupra bugetelor familiale. „De sărbători, o masă medie în acest an o estimez că va costa șapte mii de lei”, a declarat analistul. El a subliniat că, potrivit studiilor, „o familie cheltuie pentru o masă de sărbători de la 0,4 până la 0,6 salarii pe care îl au ei”.

În opinia sa, acumularea sărbătorilor într-o perioadă scurtă duce la cheltuieli iresponsabile. „Sărbătorile sunt într-adevăr un stres enorm pentru familie și, în special, pentru bugetul familiilor deoarece noi, având atâtea sărbători una după alta, în principiu, veniturile noastre pe două luni de zile, reușim cu succes să le cheltuim deseori iresponsabil în această perioadă scurtă”, a explicat Veaceslav Ioniță.

Analistul avertizează că, în acest an, moldovenii vor cheltui între 600 de milioane și aproape un miliard de lei pentru alimente care vor ajunge la gunoi. „În 2025, noi vom cheltui minim 600 milioane de lei, dar credeți-mă că va fi un miliard de lei, îi vom cheltui pentru produse alimentare pe care le vom pregăti și care vor ajunge la gunoi”, a precizat expertul.

Efectele risipei alimentare se resimt inclusiv asupra serviciilor publice. În perioada sărbătorilor, activitatea mașinilor de evacuare a deșeurilor este cu aproximativ 30% mai intensă, un indicator direct al cantității mari de alimente aruncate. Atât risipa, cât și pierderile de hrană contribuie la creșterea deșeurilor alimentare și afectează ecosistemul.

„Mașinile de evacuarea gunoiului deja lucrează în sărbători minim cu 30–40% mai mult. Sunt nevoiți să ducă mii de tonii de produse alimentare. Apropo, nu sunt resturi, sunt inclusiv produse neatinse care ajung la gunoi”, a menționat Veaceslav Ioniță.