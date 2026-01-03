VIDEO De la X la Z | O discuție despre alegeri, ADN, Harvard, Cambridge, ZdG, labubu, blat și kenți

Jurnalista Alina Radu și fiica ei, Ilinca, doctorandă la Universitatea Cambridge, lansează un podcast în care discută despre politică, știință, internet și alte subiecte importante din viața cotidiană.

În acest episod ele vorbesc, ca în sânul familiei, despre anul 2025, văzut de acasă și din diasporă. Discuția se axează pe modul în care viața cotidiană ne-a fost afectată în acest an de evenimente politice, descoperiri științifice sau fenomene digitale, dar și despre lucrurile care unesc și separă generațiile X și Z.