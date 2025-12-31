Care au fost lecțiile anului 2025 pentru R. Moldova?

R. Moldova a trecut printr-un an marcat de multe evenimente importante și provocatoare. Anul 2025 a adus R. Moldova un nou Parlament și un nou Guvern, care și-au asumat ferm obiectivul integrării europene.

În context regional și geopolitic, anul 2025 a fost dominat de decizii luate sub presiunea diferitor crize. Totuși, au existat și greșeli, din care R. Moldova are de învățat.

Care a fost cel mai important eveniment sau decizie care a marcat R. Moldova în 2025? Care a fost cel mai mare obstacol în acest an și ce lecții am reușit să extragem? Ce a arătat anul 2025 despre capacitatea statului de a face față crizelor și presiunilor externe?

Ștefan Bejan, doctor în istorie

Cu siguranță, cel mai important eveniment din 2025 au fost alegerile din 28 septembrie, pentru că, prin votul lor, cetățenii R. Moldova au reconfirmat sprijinul pentru direcția europeană, dar și dorința noastră de a face parte din familia europeană. Este un proces început încă din 2009, dar tempoul căruia a fost accelerat după 24 februarie 2022.

Legat de acest proces electoral, cea mai mare problemă cu care ne-am confruntat a fost războiul hibrid declanșat de F. Rusă împotriva R. Moldova. Aici includ toate instrumentele pe care F. Rusă le-a folosit: mita electorală, dezinformarea, acele drone care au intrat în spațiul nostru aerian, dar și atacurile cibernetice în adresa infrastructurii noastre digitale.

Anul 2025 a arătat că, deși instituțiile noastre s-au întărit destul de mult și capacitatea lor de a reacționa la influențele externe a crescut, în același timp, a arătat că statul nu are încă capacitate de a rezolva concomitent mai multe probleme și de a-și concentra eforturile atât pe plan extern, cât și pe plan intern. Este demonstrat de acele drone care au aterizat pe teritoriul nostru, creșterea traficului de droguri și acel incident cu camionul cu armament care a traversat R. Moldova și a fost depistat la granița cu România. La fel, trebuie de menționat că reforma justiției a ajuns acum pe planul secundar și statul și-a focusat toate eforturile în contracararea războiului hibrid al F. Ruse.

Mihaela Sirițanu, expertă Watchdog în politici economice

Anul 2025 a fost pentru R. Moldova un an al maturizării civice accelerate. Sub presiuni externe, crize interne și mize istorice, societatea a învățat lecții esențiale despre reziliență, democrație și viitor.

Re­zi­lien­ța la dezinformare a crescut vizibil. Societatea înțelege tot mai clar că războiul informațional este o realitate constantă și că vigilența trebuie să fie permanentă. În fiecare an învățăm tot mai bine cum să ne apărăm votul și democrația. De la un an la altul, societatea învață tot mai bine cum funcționează procesele electorale, care sunt vulnerabilitățile lor și cum pot fi protejate. Democrația nu mai este percepută ca un dar, ci ca un proces care trebuie apărat constant.

În 2025 am învățat să valorificăm deciziile care aduc beneficii pe termen lung, chiar dacă pe termen scurt ele creează disconfort, inconveniențe sau chiar suferință. Tot mai mulți cetățeni înțeleg că reformele reale nu sunt populare imediat, dar sunt necesare pentru un stat funcțional și echitabil.

Direcția europeană a R. Moldova este mai puternică decât oricând și cu greu poate fi reversată. Nu pentru că este garantată de un partid sau de un lider, ci pentru că este susținută de voința cetățenilor, care au demonstrat că sunt gata să suporte costuri și sacrificii pentru a-și ancora viitorul în Uniunea Europeană.

În 2026, Republica Moldova intră cu mai multă experiență civică, cu mai mult realism și cu o direcție asumată. Lecțiile anului 2025 nu sunt doar concluzii, ci un capital care poate face diferența în anii ce urmează.

Victor Ciobanu, analist politic

Cel mai important eveniment al anului au fost alegerile parlamentare. A fost o mare bătălie, în condițiile desfășurării unui război hibrid de amploare din partea F. Ruse, și a reprezentat un eșec monumental al Kremlinului, respectiv, o victorie a partidelor proeuropene în această luptă.

Dacă ne mai amintim evenimente relevante, aș remarca criza energetică din ianuarie, fără precedent în istoria livrării gazelor pe malul stâng al Nistrului, care trebuia, de fapt, să genereze un haos pe malul stâng, cu extindere pe malul drept. A fost un scenariu al Kremlinului, din nou, în vederea alegerilor parlamentare.

Noi am rezistat până la urmă. Este adevărat că schema livrării gazelor, după mine, una destul de obscură, prin intermediari unguri și din Emirate, din care se vindeau interesele Moscovei, trebuia evitată. Cred că cei de la Chișinău au avut toate motivele să fie mult mai duri și mai insistenți, promovând schema de finanțare europeană. Acest moment nu a fost valorificat până la capăt. Trebuie să constatăm că am ajuns la sfârșitul anului după ce l-am început cu o criză umanitară pe malul stâng și îl închidem în aceleași condiții.

Alegerile au demonstrat că putem face față războiului hibrid, dar faptul că am reușit să destructurăm o rețea kremlinistă pe teritoriul R. Moldova, mă refer aici la rețeaua lui Șor, este un mare succes. Merită să spunem cuvinte bune și despre organele de drept ale R. Moldova, în special despre Poliție, care s-a ocupat foarte insistent, începând de la nivelul cel mai jos, unde s-au aplicat amenzi față de oamenii care și-au vândut votul, dar cel mai important este ceea ce s-a realizat la nivelul persoanelor decizionale. Avem peste 10, dacă nu chiar 15 dosare, la liderii regionali ai rețelei Șor. Avem câțiva deputați care sunt deja condamnați și au părăsit R. Moldova. Iată că și Șor a venit cu acel mesaj în care spune că își încheie, de fapt, toate proiectele și finanțările din R. Moldova. Acesta este un fapt pozitiv și merită remarcat.

Mariana Iațco, expertă în politici publice IDIS Viitorul

Cel mai important eveniment al anului a fost, fără îndoială, summitul Republica Moldova–UE organizat la Chișinău, precum și lansarea Planului de Creștere al UE, cu un sprijin financiar de până la 1,9 miliarde de euro pentru perioada 2025–2027. Aceste evenimente au convertit procesul de integrare europeană dintr-un discurs politic într-o realitate concretă a aderării la comunitatea europeană.

Din punct de vedere social, anul 2025 a fost caracterizat de o presiune socio-economică continuă asupra R. Moldova. Inflația acumulată în anii anteriori, migrația forței de muncă și îmbătrânirea populației au menținut un nivel ridicat de vulnerabilitate socială. Aproximativ un sfert din populație trăiește încă sub pragul sărăciei, chiar înainte de crizele recente, iar dinamica sărăciei absolute rămâne o provocare sistemică. În acest context, principala provocare a anului a fost capacitatea statului de a proteja grupurile vulnerabile fără a genera și mai multă dependență socială.

Totodată, 2025 a arătat că coeziunea socială rămâne să fie la fel de fragilă ca și securitatea economică. Astfel, voi sublinia câteva lecții importante din dinamica anului 2025, legate de stabilitatea democratică. În primul rând, victoria forțelor pro-europene în alegeri a fost o validare a direcției politice și o dovadă că democrația necesită un efort persistent, chiar și sub presiuni externe. În plus, o altă lecție este că politicile sociale nu mai pot fi considerate simple măsuri compensatorii, ci trebuie percepute ca instrumente strategice pentru menținerea stabilității și rezilienței democratice în țara noastră.

Ecaterina Mardarovici, directoarea executivă a Clubului politic al femeilor 50×50

Anul 2025 a arătat că noi, cetățenii, știm să apărăm parcursul european al R. Moldova. Am demonstrat prin vot că putem fi solidari pentru a apăra democrația și că parcursul european nu mai este un slogan, ci este o cauză. Am învățat că stabilitatea și direcția proeuropeană trebuie apărate constant, în contextul presiunilor externe și al dezinformării .

În 2026 intrăm cu lecția că fără instituții funcționale, comunicare onestă cu cetățenii și solidaritate internă, reformele nu pot fi duse la bun sfârșit. Pentru 2026 să aducă Moșul mai mult curaj și caracter politicienilor pentru demararea și continuarea reformelor, iar nouă, românilor și tuturor cetățenilor, pentru a fi mai solidari.

Lilia Zaharia, directoarea executivă Transparency International – Moldova

Anul 2025 a fost unul al provocărilor reale pentru R. Moldova. Nu a fost un an al marilor victorii, ci unul în care s-a văzut clar cât de puternică e societatea atunci când presiunea crește și este în pericol securitatea, mai ales când ai un război la frontieră. Din punctul meu de vedere, cel mai important lucru care a marcat 2025 a fost faptul că parcursul european a trecut de la discurs la responsabilitate.

Cele mai mari probleme au rămas aceleași, dar mai vizibile. Corupția continuă să știrbească din încrederea oamenilor, iar lipsa de transparență în unele decizii publice a alimentat dezamăgirea. După aceste alegeri și ani dificili: pandemie, război la frontier, război hibrid în țară, oamenii vor rezultate, nu explicații. Lecția acestui an este clară: fără fapte concrete, statul își pierde credibilitatea. De data aceasta moldovenii au ales direcția, parcursul European, dar nu partidele.

Anul 2025 a arătat că R. Moldova poate face față presiunilor externe, dar este încă fragilă din interior. Instituțiile rezistă, dar au nevoie de mai mult curaj, profesionalism și integritate. Viitorul depinde de cât de sincer vom continua lupta împotriva corupției și de cât de mult vom pune interesul public mai presus de interesele personale.