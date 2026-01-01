TOP | De la „Armata digitală a Kremlinului” la sistemul finlandez de educație: cele mai citite investigații și reportaje din 2025

Ingerința Kremlinului și operațiunea specială „diaspora” la alegerile parlamentare, dosarele de rezonanță din justiție, „abuzul” banilor publici, lacunele legislative și neregulile care au dus la incendiul de la mansarda din Durlești, alături de multe alte subiecte au fost documentate, dezvăluite și investigate de jurnaliștii ZdG în 2025.

Vă prezentăm o retrospectivă a celor mai citite investigații și reportaje ale anului.

În noiembrie, știrea despre reținerea unei persoane cu funcție de conducere din cadrul Liceului Teoretic „Gheorghe Asachi” din municipiul Chișinău și a unui reprezentant al unui grup de agenți economici de către oamenii legii a fost urmată de ancheta jurnalistică despre dosarul de corupție în care directoarea liceului, Natalia Bulat, directoarea adjunctă pentru gospodărie, Lidia Iorga, și reprezentantul unui grup de agenți economici, Andrei Bugan, sunt cercetați pentru presupuse fapte de delapidare, corupere pasivă și trafic de influență.

ZdG a consultat datele publicate de Centrul Național Anticorupție (CNA) și a constatat că aproape un milion de lei din bugetul liceului a fost împărțit între patru firme, angajate pe rând pentru realizarea unor lucrări din același spectru. Mai mult, organele de drept investighează și o serie de angajări fictive în cadrul instituției de învățământ. Materialul a acumulat peste 115 mii de vizualizări.

La începutul lunii septembrie, înainte de alegerile parlamentare, Ziarul de Gardă a publicat investigația sub acoperire „Armata digitală a Kremlinului”, partea I. În cadrul investigației, jurnalista ZdG a documentat și a dezvăluit cum sute de conturi cu identități false au fost mobilizate și coordonate de la Moscova pentru a răspândi propagandă rusească pe rețelele de socializare.

Investigația a dezvăluit cum rețeaua coordonată de Ilan Șor și-a intensificat acțiunile pentru a extinde și a consolida o adevărată fermă de trolli, pentru a influența rezultatul alegerilor parlamentare din 28 septembrie.

Mai multe date din investigație au fost utilizate de către Inspectoratul Național de Investigații într-o sesizare la CEC, Partidul „Moldova Mare”, condus de Victoria Furtună fiind scos, ulterior, din cursa electorală. Investigația, cu peste 88 de mii de vizualizări,se poziționează în top pe locul doi.

Reportajul despre sistemul finlandez de educație, văzut prin ochii profesoarei Marianna Tolvanen, stabilită în Finlanda, a fost citit de peste 51 de mii de ori. De peste cinci ani, Marianna face parte dintr-un sistem de educație recunoscut la nivel global pentru egalitatea de șanse, respectul față de copil și formarea riguroasă a cadrelor didactice. Profesoara povestește despre motivul pentru care a ales să trăiască în țara nordică, despre libertatea profesorilor de a decide metodele de predare, despre importanța activităților practice integrate în sistemul finlandez de educație, în care elevii învață abilități pentru viață: gătit, tâmplărie, prelucrarea metalului și textilelor, precum și despre succesele sistemului de învățământ pe care le putem prelua în R. Moldova.

Materialul despre modul în care instituțiile statului cheltuie anual milioane de lei pentru plata salariilor pe durata absenței forțate de la muncă a angajaților pe care i-au concediat ilegal a strâns peste 44 de mii de vizualizări. ZdG a arătat că doar în ultimii trei ani, Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor a cheltuit peste 800 de mii de lei pe salarii și despăgubiri plătite pe durata absenței forțate de la muncă a angajaților pe care i-a concediat, iar instanța i-a restabilit în funcție. Mai mult decât atât, ZdG a constatat că autoritățile nu dețin date centralizate despre banii din buget care merg spre executarea hotărârilor judecătorești în care statul este considerat bun de plată. Pe portalul instanțelor de judecată există însă zeci de litigii în care instituțiile statului sunt acționate în judecată pentru demiteri ilegale.

Pe locul cinci, cu 32 de mii de vizualizări acumulate până la finalul anului 2025, se află materialul despre lacunele legislative care împiedică recalcularea pensiilor ale foștilor angajați ai MAI care, deși se pot pensiona pentru vechime în muncă, continuă să lucreze în alte domenii.

Potrivit răspunsului obținut de la Ministerul Afacerilor Interne, autoritățile sunt în căutarea soluțiilor.

După ce pe 16 mai, un incendiu puternic a cuprins mansarda unui bloc locativ de pe strada Tudor Vladimirescu din orașul Durlești, iar Inspectoratul Național pentru Supraveghere Tehnică (INST) a constatat nereguli „la toate etapele, până la darea în exploatare” a imobilului, Ziarul de Gardă a investigat persoanele din spatele construcției blocului de locuit, dezvoltat de o familie originară din satul Molovata, raionul Dubăsari. Potrivit anchetei, autorizația de construire a mansardei blocului de locuit a fost obținută prin judecată. Materialul se află pe locul șase în topul celor mai citite investigații, cu peste 31 de mii de cititori.

Următorul material în top este despre piața rețelelor de electrocasnice din R. Moldova. ZdG a investigat cine sunt persoanele din spatele celor mai mari rețele de electronice și electrocasnice din țară. Potrivit materialului, rețelele de magazine „Darwin”, „Enter” și Ultra.md sunt gestionate din același centru de comandă, fiind afiliate lui Arcadie Topalo, un afacerist condamnat penal, care a fost implicat în mai multe tranzacții de milioane. ZdG a constatat că acesta a raportat venituri din drepturi de autor de peste 95 de milioane de lei de la o companie care, în ultimii ani, raportează oficial pierderi. Investigația a strâns peste 18 mii de cititori.

În pragul alegerilor parlamentare din 28 septembrie, ZdG a publicat investigația despre oamenii din spatele operațiunii speciale „diaspora”. Materialul a dezvăluit cum sute de reprezentanți ai unor concurenți electorali din diaspora au fost racolați din același „Centru de operațiuni”, fiind ademeniți cu „salarii” de câte 300-500 de euro pe zi și cu „bonusuri” de până la 30 de mii de euro. ZdG a documentat tot procesul cu ajutorul unui reprezentant infiltrat și a constatat că rezultatele monitorizării urmau a fi centralizate pe un website găzduit de o companie condusă de frații Ivan și Iurie Neculițî din regiunea transnistreană, sancționați de Uniunea Europeană (UE) pentru facilitarea operațiunilor cibernetice sponsorizate de Federația Rusă. Materialul a strâns peste 18 mii de vizualizări.

În cadrul Galei Anuale a Clubului de Presă, „Jurnaliștii anului”, organizată de Centrul pentru Jurnalism Independent (CJI), autorii investigației jurnalistice au fost premiați la categoria „investigație”.

Pe locul 9 în clasament se află materialul despre documentele scurse în spațiul public, atribuite Victoriei Furtună și unui curator din Federația Rusă. Datele dezvăluie că fosta procuroră ar fi încercat să influențeze justiția, și-ar fi propus să corupă pușcăriașii în schimbul unor voturi, prin intermediul unor oameni din sistemul penitenciar, și ar fi primit informații direct de la SIS și CNA.

Potrivit unei conversații care ar aparține celor doi, Victoria Furtună ar fi un „rob credincios”, prin intermediul căruia Federația Rusă ar fi încercat să aducă în Parlament Partidul „Moldova Mare”, în aparență „pro-Moldova”, cu „vocație europeană”, crescut însă pe bani rusești și curat direct de la Kremlin. Peste 18 mii de persoane au citit materialul.

În luna februarie, ZdG a documentat circumstanțele decesului unui agricultor în vârstă de 35 de ani din raionul Florești, tată a doi copii, în așteptarea celui de-al treilea, care a fost găsit fără suflare pe un deal din satul său natal, în noiembrie 2024. Conform primei versiuni, acesta s-ar fi sinucis cu o armă de vânătoare găsită în automobilul său. ZdG a constatat că arma aparține unui fost polițist, iar rudele victimei susțin că nu au fost audiate pentru a depune mărturii în dosar. Totodată, soția acestuia consideră că Andrei a fost omorât și că „se încearcă mușamalizarea acestui caz”.

Ulterior, după publicarea materialului, procurorii au anunțat deschiderea unui dosar penal pentru omor intenționat săvârșit cu deosebită cruzime.

Materialul a acumulat peste 15 mii de vizualizări.

Vă mulțumim că în 2025, în al 21-lea an din viața Ziarului de Gardă, ați citit știrile ZdG și ați fost alături de noi. Vă urăm să fiți fericiți și informați în anul care vine și să citiți, în continuare, site-ul www.zdg.md. La mulți ani, cu pace și speranță!