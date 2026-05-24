Zeci de mii de oameni au ieșit în stradă la Madrid pentru a cere demisia prim-ministrului

Zeci de mii de oameni au mărșăluit sâmbătă, 23 mai, prin Madrid, cerând demisia prim-ministrului Pedro Sanchez în urma unei serii de scandaluri de corupție. Cel puțin șapte polițiști au fost răniți în urma ciocnirilor cu protestatarii, relatează agenția de știri Reuters.

Manifestanții au purtat pancarte pe care scria „Demisia mafiei socialiste” și alte sloganuri, alături de zeci de steaguri naționale aurii și roșii, în cadrul „Marșului pentru demnitate”, organizat de asociația Societatea Civilă Spaniolă. Au participat, de asemenea, lideri ai Partidului Popular (opoziție) și ai partidului de extremă dreapta Vox.

Un grup restrâns de protestatari a încercat să străpungă barierele din jurul reședinței lui Sanchez în timpul manifestației, care, în rest, s-a desfășurat în mare parte pașnic, notează agenția.

Poliția a reținut un grup de persoane mascate pe strada principală care duce spre Palatul Moncloa, unde liderul socialist locuiește împreună cu familia sa, după cum au arătat imaginile difuzate de televiziunile spaniole. Trei persoane au fost arestate, a declarat Poliția.

Organizatorii au declarat că 80 000 de persoane au participat la protest. Reprezentantul guvernului spaniol la Madrid a estimat numărul participanților la aproximativ 40 000.

O instanță spaniolă a anunțat că fostul prim-ministru socialist spaniol Jose Luis Rodriguez Zapatero este anchetat pentru că ar fi condus o rețea de trafic de influență și spălare de bani, ceea ce reprezintă o altă lovitură pentru guvernul de stânga. Zapatero, un aliat cheie al actualului prim-ministru, a negat orice faptă ilegală.

Sanchez s-a gândit pentru scurt timp să demisioneze în aprilie 2024, după ce un judecător a deschis o anchetă împotriva soției sale. El și-a apărat public familia, afirmând că aceste cazuri au motivații politice și sunt instigate de oponenții de extremă dreapta.

Soția lui neagă orice faptă ilegală, iar luna trecută un procuror spaniol a solicitat judecătorului de instrucție să închidă cazul, care fusese inițiat de grupuri de extremă dreapta.