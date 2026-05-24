Un lungmetraj regizat de un român a luat trofeul Palme d’Or la Festivalul de Film de la Cannes

Lungmetrajul „Fjord”, regizat de cineastul român Cristian Mungiu, a câștigat trofeul Palme d’Or la cea de-a 79-a ediție a Festivalului de Film de la Cannes, scrie Agerpres. Astfel, regizorul și scenaristul român a devenit cel de-al 10-lea cineast din istoria Festivalului de la Cannes care a câștigat de două ori mult râvnitul trofeu Palme d’Or. Niciun cineast nu a câștigat de trei ori acest premiu.

În filmul „Fjord”, o dramă despre complexitatea moralității, cineastul român Cristian Mungiu, care semnează și scenariul acestei pelicule, își plasează povestea în Norvegia, unde un cuplu evanghelic foarte credincios româno-norvegian se stabilește împreună cu cei cinci copii ai săi și pare, la început, că se integrează fără probleme într-o societate care își proclamă toleranța și respectul față de minorități.

Însă totul se schimbă brusc atunci când apar suspiciuni de violență domestică împotriva copiilor. Autoritățile norvegiene încep să-i privească cu ochi critici pe cei doi soți, pun la îndoială educația lor strictă, care exclude utilizarea platformei video YouTube și a smartphone-urilor, și le critică credința religioasă.

Tensiunea crește până când se declanșează o procedură de plasament care îi vizează pe copii, inclusiv pe cel mai mic dintre frați, un nou-născut care era încă alăptat de mama sa.

„Acest film este un mesaj pentru toleranță, pentru incluziune, pentru empatie. Sunt termeni magnifici pe care îi iubim cu toții, dar pe care ar trebui să îi punem în aplicare mai des”, a declarat Cristian Mungiu în discursul său de acceptare a trofeului Palme d’Or.

El a fost însoțit pe scenă de cei doi actori principali din film, Renate Reinsve și Sebastian Stan.

Premiul vine la 19 ani după victoria sa cu filmul „4 luni, 3 săptămâni și 2 zile” în 2007. Românul a mai obținut premiul pentru cel mai bun scenariu în 2012 („După dealuri”) și premiul pentru cel mai bun regizor în 2016 („Bacalaureat”).